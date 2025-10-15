Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng một số công ty có liên quan.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can có liên quan gồm ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc NextTech), Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong số này, có ông Đào Minh Phú – nguyên Tổng Giám đốc NextTech, người từng nổi tiếng vì vô địch giải Poker trị giá hơn 40 tỷ đồng.
Được biết, trong quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Đào Minh Phú đã nhận thức hành vi liên quan đến tiền số Antex là vi phạm pháp luật. “Số tiền tôi chiếm đoạt là 2.080.000.000 đồng và hiện tại tôi đã khắc phục số tiền này”, báo Lao Động trích lời ông Phú nói tại cơ quan công an.
Theo thông tin trên website chính thức của Công ty CP Tập đoàn NextTech, ông Đào Minh Phú hiện được giới thiệu với vai trò Cố vấn cấp cao. Theo báo Tuổi Trẻ, cuối năm 2020, ông Đào Minh Phú xuất hiện trong danh sách cổ đông sáng lập của NextTech. Khi đó, ông góp 100 tỷ đồng, tương đương 20% cổ phần của tập đoàn.
Đến cuối năm 2022, các giấy tờ công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho thấy ông Phú giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của NextTech, thay cho Shark Bình. Tuy nhiên, một năm sau, vào tháng 11/2023, ông Phú chỉ còn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật, và rút khỏi danh sách cổ đông từ tháng 10/2023.
Như vậy, chỉ trong vòng ba năm, ông Đào Minh Phú đã trải qua hầu hết các vị trí quan trọng tại NextTech — từ cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, đến cố vấn cấp cao.
Không chỉ được biết đến trong giới công nghệ và đầu tư, ông Đào Minh Phú còn là một tay chơi poker chuyên nghiệp. Ông thường xuyên góp mặt tại nhiều giải đấu lớn trong và ngoài nước, và gây tiếng vang khi đạt được thành tích vô địch tại giải Triton Poker Vietnam, diễn ra tại Quảng Nam năm 2023.
Ở trận chung kết, ông Phú đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để đăng quang ngôi vô địch, nhận phần thưởng trị giá 1,67 triệu USD, tương đương gần 40 tỷ đồng.
Theo điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech. Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”.
Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng.
Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.
Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.
Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau.
Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.