Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng một số công ty có liên quan.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can có liên quan gồm ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc NextTech), Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Shark Bình và đồng phạm trong vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech (ông Đào Minh Phú ngoài cùng bên phải). Ảnh: CAHN





Trong số này, có ông Đào Minh Phú – nguyên Tổng Giám đốc NextTech, người từng nổi tiếng vì vô địch giải Poker trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Được biết, trong quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Đào Minh Phú đã nhận thức hành vi liên quan đến tiền số Antex là vi phạm pháp luật. “Số tiền tôi chiếm đoạt là 2.080.000.000 đồng và hiện tại tôi đã khắc phục số tiền này”, báo Lao Động trích lời ông Phú nói tại cơ quan công an.

Theo thông tin trên website chính thức của Công ty CP Tập đoàn NextTech, ông Đào Minh Phú hiện được giới thiệu với vai trò Cố vấn cấp cao. Theo báo Tuổi Trẻ, cuối năm 2020, ông Đào Minh Phú xuất hiện trong danh sách cổ đông sáng lập của NextTech. Khi đó, ông góp 100 tỷ đồng, tương đương 20% cổ phần của tập đoàn.

Đến cuối năm 2022, các giấy tờ công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho thấy ông Phú giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của NextTech, thay cho Shark Bình. Tuy nhiên, một năm sau, vào tháng 11/2023, ông Phú chỉ còn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật, và rút khỏi danh sách cổ đông từ tháng 10/2023.

Như vậy, chỉ trong vòng ba năm, ông Đào Minh Phú đã trải qua hầu hết các vị trí quan trọng tại NextTech — từ cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, đến cố vấn cấp cao.

Ông Đào Minh Phú khi vô địch giải Triton Poker Vietnam. Ảnh: BTC

Không chỉ được biết đến trong giới công nghệ và đầu tư, ông Đào Minh Phú còn là một tay chơi poker chuyên nghiệp. Ông thường xuyên góp mặt tại nhiều giải đấu lớn trong và ngoài nước, và gây tiếng vang khi đạt được thành tích vô địch tại giải Triton Poker Vietnam, diễn ra tại Quảng Nam năm 2023.

Ở trận chung kết, ông Phú đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để đăng quang ngôi vô địch, nhận phần thưởng trị giá 1,67 triệu USD, tương đương gần 40 tỷ đồng.