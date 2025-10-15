HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cảnh báo khẩn thủ đoạn lừa đảo trên Tiktok, đã có người mất 1,7 tỷ đồng

Thái Hà |

Anh N.C. (SN 1981, ở tỉnh Gia Lai) đã bị lừa đảo hơn 1,7 tỷ đồng trên Tiktok.

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang thụ lý đơn tố cáo của anh N.C. (SN 1981, trú tại Gia Lai) về việc bị lừa đảo số tiền hơn 1,7 tỷ đồng thông qua hình thức “mua hàng hưởng hoa hồng” trên nền tảng TikTok.

Bị dụ tham gia “đầu tư mua hàng nhận hoa hồng”

Theo trình báo, từ ngày 1 đến 19/9, anh C. quen biết một tài khoản Facebook có tên “Lê Diệu Thanh Cầm”. Người này giới thiệu anh tham gia trang Tiktok0065.shop, được quảng cáo là nơi buôn bán hàng cao cấp như nước hoa, đồng hồ, đồng thời mời gọi “đầu tư mua hàng” để nhận hoa hồng 8–10% mỗi sản phẩm.

Tin tưởng lời mời, anh C. đã truy cập trang web và thực hiện 18 lần chuyển khoản vào hai tài khoản ngân hàng mang tên Công ty TNHH TMDV Đầu tư KclianCông ty NovaDigital Service Co. LTD, với tổng số tiền lên tới 1,721 tỷ đồng.

Ngày 5-10, tài khoản trên trang Tiktok0065.shop gửi lại cho anh C. một bản “lịch sử giao dịch” thể hiện tổng tiền mua hàng và hoa hồng là 2,215 tỷ đồng — cao hơn gần 500 triệu đồng so với số vốn ban đầu. Nghĩ rằng sắp được hưởng lợi nhuận, anh C. thực hiện thao tác rút tiền nhưng giao dịch bị chặn. Liên hệ nhiều lần với người môi giới nhưng không được phản hồi, anh C. mới nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo.

Cảnh báo khẩn thủ đoạn lừa đảo trên Tiktok, đã có người mất 1,7 tỷ đồng- Ảnh 1.

Cơ quan công an cảnh báo

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, điều tra vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên tham gia các hình thức “mua hàng hưởng hoa hồng” hoặc “đầu tư nhận thưởng” qua các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Hình thức lừa đảo này thường giả mạo các nền tảng thương mại điện tử lớn hoặc mạng xã hội phổ biến như TikTok, Shopee, Lazada..., tạo niềm tin để dụ người dùng nạp tiền, sau đó đóng băng tài khoản hoặc biến mất khi nạn nhân yêu cầu rút tiền.

Cảnh báo khẩn thủ đoạn lừa đảo trên Tiktok, đã có người mất 1,7 tỷ đồng- Ảnh 2.

Khuyến nghị: Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, tuyệt đối không chuyển tiền qua tài khoản cá nhân hoặc website không được xác thực; đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.

