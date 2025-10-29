Chân dung "đại gia" Bảo Quân vừa thành chủ toà nhà biểu tượng tại tuyến đường "đẹp nhất Việt Nam"

Vincom Retail hoàn tất chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT – đơn vị chủ sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh – cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân. Giao dịch này có giá trị chuyển nhượng hơn 3.630 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Vincom NCT sẽ không còn là công ty con của Vincom Retail. Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân độc lập, không có quan hệ sở hữu với Tập đoàn Vingroup hay các công ty thành viên.

Giao dịch là một phần trong chiến lược đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và tập trung nguồn lực vào các trung tâm thương mại trọng điểm, có quy mô lớn và tiềm năng phát triển cao trong tương lai.

Vincom Center Nguyễn Chí Thanh.

Trong thời gian thực hiện dự án nâng cấp, quyền lợi khách hàng không bị ảnh hưởng. Vincom Center Nguyễn Chí Thanh vẫn duy trì hoạt động bình thường tại các khu vực không thuộc diện cải tạo, bao gồm siêu thị, khu ẩm thực, rạp chiếu phim và các dịch vụ tiện ích. Ngoài ra, khách hàng trong khu vực có thêm lựa chọn điểm đến tại Vincom Center Metropolis , Vincom Center Trần Duy Hưng , Vincom Center Phạm Ngọc Thạch, Vincom Mega Mall Royal City – các trung tâm thương mại Vincom nằm kế cận.

Vincom Retail hiện là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ dẫn đầu cả nước với hệ thống gồm gần 90 trung tâm thương mại Vincom hiện diện tại 31 trên 34 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Gần đây nhất, công ty đã khai trương hệ thống Vincom Mega Mall tại phía đông Hà Nội (Vincom Mega Mall Ocean City quy mô gần 70.000 m2) và Hải Phòng (Vincom Mega Mall Royal Island quy mô hơn 55.000 m2).

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục chiến lược phát triển bền vững, tối ưu danh mục đầu tư và mang đến trải nghiệm mua sắm – vui chơi giải trí - ẩm thực ngày càng hiện đại, phong phú cho người dân trên toàn quốc.

Tiềm lực của Bảo Quân thế nào?﻿

Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân được thành lập vào tháng 4/2023, trụ sở tại toà nhà TNR Goldsilk Complex, phường Hà Đông, TP. Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

Công ty Bảo Quân đăng ký vốn điều lệ khi thành lập là 150 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Hữu Thuận, với tỷ lệ sở hữu là 50%/người.﻿

Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Hữu Thuận (sinh năm 1995) là Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân.

Tháng 2/2024, ông Nguyễn Hữu Thuận thoái sạch vốn tại Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân. Số cổ phần của ông Thuận được chuyển sang cho ông Phạm Đình Cao và ông Nguyễn Văn Hiếu vẫn sở hữu 50% cổ phần.﻿

Điều chỉnh chính sách gửi xe điện VinFast tại Vincom Nguyễn Chí Thanh

Do việc thay đổi chủ sở hữu và đơn vị vận hành khu vực hầm gửi xe tại Vincom Nguyễn Chí Thanh, VinFast cũng vừa ra thông báo dừng áp dụng chính sách miễn phí gửi xe điện của hãng tại địa điểm này. Chính sách mới này sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 29/10/2025 .

Theo thông báo, từ thời điểm trên, khách hàng gửi xe tại Vincom Nguyễn Chí Thanh sẽ phải tuân thủ biểu phí và quy định hiện hành của đơn vị vận hành hầm gửi xe.

Thông báo này cũng nhấn mạnh, sự thay đổi chỉ áp dụng riêng cho Vincom Center Nguyễn Chí Thanh và không ảnh hưởng đến các trung tâm thương mại Vincom khác. Khách hàng cần hỗ trợ về phí hoặc quy trình ra vào bãi xe có thể liên hệ trực tiếp Ban quản lý tòa nhà tại Vincom Nguyễn Chí Thanh.