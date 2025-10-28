Giá vàng giảm sốc 4 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư đu đỉnh 177 triệu đồng/lượng "mất ăn mất ngủ"

Thị trường vàng trong nước hôm nay chứng kiến đợt giảm giá mạnh chưa từng có kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử. Vàng miếng SJC đã "bốc hơi" hơn 4 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một ngày, kéo kim loại quý về vùng giá thấp nhất trong nhiều tuần, trong bối cảnh giá vàng thế giới không ngừng lao dốc.

Sáng 28/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã buộc phải thực hiện điều chỉnh biểu giá vàng miếng lần thứ hai. Theo đó, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 145,1 - 146,6 triệu đồng/lượng, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, đà giảm không dừng lại ở đó.

Giá tiếp tục đi xuống trong suốt cả ngày, chịu áp lực mạnh mẽ từ thị trường quốc tế khi kim loại quý thế giới tiếp tục xuống vùng 3.925 USD một ounce. Đến cuối ngày, vàng miếng tại SJC đã về ngưỡng 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại SJC lao dốc về mức 145,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 2,1 triệu đồng so với đầu giờ sáng.

Ngày hôm qua (27/10), giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này còn niêm yết ở ngưỡng 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong vòng một ngày, giá vàng miếng đã giảm tới 4 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, chiều mua vào giảm mạnh hơn chiều bán ra, khiến chênh lệch giá mua và bán nới rộng lên 2 triệu đồng một lượng.

Đợt giảm giá này so với mức đỉnh lịch sử 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng thiết lập vào ngày 21/10, khiến mỗi lượng vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 9-10 triệu đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu hướng chung, giá nhẫn trơn cũng ghi nhận sự đi xuống. Đến tối cùng ngày, giá nhẫn trơn tại SJC đã hạ về 141,2 - 143,7 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với buổi sáng. Trong khi đó, các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu cũng báo giá nhẫn quanh 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Phiên giảm kỷ lục ngày 28/10 cho thấy sự liên thông mạnh mẽ giữa giá vàng trong nước và thị trường thế giới, đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro biến động lớn khi giá vàng đạt đỉnh.

Giá vàng nhẫn giảm rất mạnh trong những ngày qua.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Cuối ngày 28/10, các cửa hàng vàng nhỏ giao dịch quanh ngưỡng 147 triệu đồng/lượng (mua vào) và 152 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đã giảm tới 10 triệu đồng so với buổi sáng cùng ngày, và giảm tổng cộng 14 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trên chợ mạng, so với mức đỉnh kỷ lục 177 triệu đồng/lượng thiết lập trước đó, mỗi lượng vàng miếng trên thị trường tự do hiện đã giảm sâu tới 25 triệu đồng/lượng. Không ít người bày tỏ lo lắng về việc đã mua vào vàng với mức giá rất cao so với hiện tại khiến cho thua lỗ nặng chỉ sau 10 ngày.

Giá vàng tại 1 số cửa hàng nhỏ.

Trên thị trường quốc tế ngày 28/10, giá vàng đã chứng kiến một phiên lao dốc không phanh, có thời điểm thủng cả ngưỡng tâm lý quan trọng 3.900 USD/ounce.

Cụ thể, trong phiên, giá kim loại quý đã rơi tự do, chạm mức chỉ còn 3.886 USD/ounce, giảm tới 120 USD/ounce so với phiên sáng. Đến 17 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng trên sàn quốc tế được giao dịch quanh mức 3.903 USD/ounce.

So với mức đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, giá vàng đã bị "thổi bay" khoảng 480 USD/ounce (tương đương khoảng 15 triệu đồng/lượng) do áp lực chốt lời mạnh mẽ và sự rút lui của dòng tiền trú ẩn.