Chần dưa chuột bằng nước sôi, cách làm tưởng sai mà cực kỳ hiệu quả

Dưa chuột rất rẻ nhưng lại có thể chế biến thành nhiều món ngon, từ ăn sống, trộn nộm, salad tới xào, hấp... Đây là loại quả có rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, được dùng trong nhiều chế độ ăn kiêng để giảm cân hoặc chữa bệnh.

Dưa chuột có 95% thành phần là nước nên cung cấp độ ẩm cho cơ thể cực kỳ hiệu quả, giúp làm mát và giải độc. Vitamin C, kali, magie và chất xơ trong loại quả này giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều hòa và ổn định huyết áp, ngăn ngừa khả năng đột quỵ, đồng thời cải thiện, giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Chần dưa chuột bằng nước sôi có tác dụng gì?

Dưa chuột tuy rất tốt nhưng lại bị liệt vào danh sách những loại rau có nguy cơ cao tồn dư hóa chất độc hại. Để kích thích quả mau lớn, đẹp mắt, nhiều hộ nông dân lạm dụng thuốc trừ sâu và thuốc kích thích tăng trưởng. Vì thế, để sử dụng dưa chuột an toàn, bên cạnh việc lựa chọn dưa chuột đúng cách, bạn cũng cần lưu ý cách làm sạch.

Khâu làm sạch dưa chuột hết sức quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm. (Ảnh: Toutitao)

Trước hết, bạn đem dưa chuột mới mua về rửa sạch dưới vòi nước, dùng tay xoa nhẹ lên mặt vỏ để làm sạch lớp bụi bẩn còn bám lại. Trên bề mặt dưa có rất nhiều vết lõm, đây là nơi dễ che giấu bụi bẩn và thậm chí cả trứng côn trùng, vì thế cần được làm sạch kỹ.

Chuẩn bị một chậu nước và cho một thìa baking soda vào, ngâm dưa chuột trong chậu từ 8 đến 10 phút. Cách này sẽ giúp loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu và vi khuẩn hiệu quả.

Bạn có thể ngâm giấm hoặc baking soda trong quá trình sơ chế. (Ảnh: Toutitao)

Bạn cũng có thể thêm giấm vào nước và ngâm dưa chuột trong 10 phút. Giấm có đặc tính kháng khuẩn và có thể giúp loại bỏ vi khuẩn trên bề mặt dưa chuột.

Sau khi dưa chuột đã được làm sạch, nếu muốn ăn sống hoặc làm salad, bạn nên chuẩn bị một chậu nước sôi và trụng qua dưa chuột. Cách này không chỉ giúp loại bỏ vi khuẩn và các chất có hại còn sót lại mà còn giúp dưa chuột giữ được màu xanh và độ giòn. Đây là cách mà rất nhiều nhà hàng thường dùng để giúp dưa chuột thêm đẹp mắt.

Cách lựa chọn dưa chuột an toàn

Quan sát lớp phấn trắng mỏng bên ngoài : Dưa chuột tươi thường có lớp phấn trắng phủ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu quả dưa nào bị tưới thuốc kích thích lên thì lớp phấn cũng biến mất. Vì thế, khi chọn dưa chuột, cần chú ý chọn quả vẫn còn lớp phấn mỏng tự nhiên phủ trên lớp vỏ xanh.

Quan sát màu sắc của dưa chuột : Dưa chuột tươi ngon sẽ có màu xanh và xanh đậm. Dưa được trồng trong tự nhiên ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời trong quá trình sinh trưởng sẽ có màu đậm hơn. Trong khi đó, dưa chuột màu nhạt thường có ít thời gian chiếu sáng, có thể được sử dụng thuốc kích thích. Ngoài ra, dưa chuột màu đậm cũng có vị ngọt hơn, khi chế biến sẽ ngon hơn.

Dưa chuột ngon thường có màu xanh đậm. (Ảnh: Toutitao)

Quan sát hình dáng quả dưa : Nên chọn những quả to đều, tránh những quả phình to ở giữa. Phần phình to chứng tỏ đây là những quả dưa già, ruột chứa nhiều hạt và nước nên ăn không ngon. Những chỗ phình to có thể chứa nhiều hóa chất hơn.

Quan sát độ thẳng, cong của dưa chuột : Dưa chuột trồng tự nhiên do các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, phân bón nên thường có độ cong khi thu hoạch. Còn dưa chuột thẳng trông đẹp mắt hơn nhưng thường có sự can thiệp của thuốc kích thích, vì thế bạn nên tránh chọn mua.