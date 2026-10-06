Chấn động ở Mỹ: Gia đình Việt huy động hơn 33.000 USD trên GoFundMe vừa phải trả lại toàn bộ tiền cho người ủng hộ sau lùm xùm

Một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe nhằm hỗ trợ một gia đình người Việt tại Mỹ đã huy động được hơn 33.000 USD từ hàng trăm người. Tuy nhiên, sau đó gia đình bất ngờ đề nghị hoàn lại toàn bộ số tiền cho những người đã quyên góp.

Chiến dịch có tên "Help Minh's Family Through Illness, Job Loss, and a New Baby", do Thuc Cao đứng ra tổ chức trên nền tảng GoFundMe từ ngày 29/9/2026 tại Boca Raton, bang Florida, Mỹ.

Theo dữ liệu hiển thị trên GoFundMe, chiến dịch đã nhận được 33.619 USD từ 523 lượt quyên góp, vượt mục tiêu 30.000 USD. Hiện quỹ đã chuyển sang trạng thái "Donations paused", tức tạm dừng nhận thêm tiền.

Mất việc đúng lúc vợ sắp sinh

Trong phần giới thiệu chiến dịch, Thuc Cao cho biết Minh là người bạn thân gần 20 năm của mình. Sau nhiều năm học đại học và hoàn thành chương trình tiến sĩ, Minh nhận một công việc mới tại Florida.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, theo người tổ chức quỹ, Minh bất ngờ mất việc vì những nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của anh.

Đây trở thành cú sốc lớn đối với gia đình bởi Minh là người kiếm thu nhập duy nhất. Việc mất việc đồng nghĩa cả gia đình cùng lúc mất nguồn thu và bảo hiểm y tế.

Thời điểm này, vợ Minh là Nga, còn được gọi là Mina, đang mang thai tháng thứ 7 và dự kiến sinh con thứ hai sau khoảng 8 tuần. Hai vợ chồng đã có một con trai 3 tuổi.

Theo nội dung gây quỹ, việc không còn bảo hiểm khiến các khoản chi cho khám thai, sinh con và chăm sóc sau sinh trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

Không chỉ vậy, người tổ chức quỹ cho biết Minh cũng gặp vấn đề sức khỏe kéo dài hơn 6 tháng, trong đó có tình trạng trào ngược nghiêm trọng. Các bác sĩ đã yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhằm loại trừ nguy cơ ung thư. Kết quả ban đầu không phát hiện vấn đề, nhưng Minh vẫn cần làm thêm các xét nghiệm theo dõi.

Ngay cả khi còn bảo hiểm, những đợt xét nghiệm đầu tiên đã tiêu tốn khoản tiền lớn. Sau khi mất bảo hiểm, gia đình phải trì hoãn một số xét nghiệm vì không đủ khả năng chi trả.

Gia đình sau đó nộp hồ sơ mua bảo hiểm tư nhân. Theo nội dung trên GoFundMe, mức phí của loại bảo hiểm này cao gần gấp 10 lần so với khoản họ từng phải trả trước đó và tại thời điểm chiến dịch được đăng, gia đình vẫn đang chờ được chấp thuận.

Khoản tiết kiệm còn lại được cho là chỉ đủ trang trải những chi phí sinh hoạt cơ bản trong khoảng một tháng nữa.

Hơn 33.000 USD được quyên góp

Người tổ chức cho biết số tiền huy động được dự kiến dùng cho bốn nhóm chi phí chính: Khám thai, sinh nở và hồi phục của Nga; các xét nghiệm y tế bị trì hoãn và việc điều trị của Minh; phí bảo hiểm y tế tạm thời; cùng những khoản sinh hoạt cơ bản như tiền thuê nhà, thực phẩm và điện nước cho gia đình.

Mục tiêu của chiến dịch được mô tả là giúp gia đình vượt qua vài tháng khó khăn trước mắt, bảo đảm Nga có thể sinh con an toàn, Minh tiếp tục được chăm sóc y tế và cả gia đình có thời gian ổn định lại cuộc sống.

Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Theo số liệu hiện hiển thị trên trang chính thức, 523 lượt đóng góp đã đưa số tiền lên 33.619 USD, cao hơn mức mục tiêu 30.000 USD.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Gia đình yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền

Trong bản cập nhật được đăng trên chính chiến dịch GoFundMe, Thuc Cao cho biết đã đề nghị hoàn tiền cho toàn bộ những người đã quyên góp, theo yêu cầu của Minh và Nga.

Theo thông báo này, quá trình hoàn tiền có thể mất tới 10 ngày làm việc.

Thuc cũng cho biết một phần tiền quyên góp đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình trước khi quyết định hoàn tiền được đưa ra. Vì vậy, khoản tiền này cần được chuyển ngược trở lại GoFundMe để nền tảng tiếp tục xử lý refund (trả lại) cho những người quyên góp tương ứng.

Đáng chú ý, người tổ chức nhấn mạnh Minh và Nga chủ động yêu cầu hoàn lại tiền vì lo ngại có thể xuất hiện những hiểu lầm và muốn bảo vệ danh dự của gia đình.

Theo nguyên văn thông báo, quyết định hoàn tiền "không phải vì Minh và Nga đã cung cấp bất kỳ thông tin không chính xác nào".

Sự việc xảy ra sau khi câu chuyện bắt đầu phát sinh tranh cãi. Trên một số bài đăng và hội nhóm, nhiều người đặt câu hỏi về hoàn cảnh tài chính thực tế của gia đình Minh - Nga, trong đó có các thông tin liên quan đến mức thu nhập trước đây của người chồng, khả năng tài chính của gia đình cũng như lịch sử những lần kêu gọi hỗ trợ.

Một số ý kiến thậm chí cho rằng hoàn cảnh được mô tả trên GoFundMe chưa phản ánh đầy đủ tình trạng tài chính của gia đình. Tuy vậy, những nội dung này chủ yếu xuất phát từ các bài đăng và bình luận trên mạng xã hội, chưa được GoFundMe hay phía tổ chức chiến dịch xác nhận.

Sau khi đưa ra thông báo chính thức, phía Thuc Cao đồng thời gửi lời cảm ơn những người đã hỗ trợ gia đình, thay mặt Minh và Nga xin lỗi nếu sự việc gây ra bất tiện, lo lắng hoặc phiền muộn đối với một số người quyên góp.