Trước đó, ngày 20/1, fanpage Facebook của Đồn cảnh sát Pravet đăng tải bài viết với dòng trạng thái gây tò mò: “Tôi là đại úy cảnh sát cải trang, không phải trong phim mà ngoài đời thực”. Bài đăng cho biết trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát phát hiện một người đàn ông vô gia cư, tóc tai bù xù, không mặc áo, xuất hiện tại khu dân cư ven đường cao tốc song song.

Khi kiểm tra và hỏi thông tin cá nhân, cảnh sát bất ngờ phát hiện người này mang theo một thẻ ngành cảnh sát, ghi rõ cấp bậc đại úy. Người đàn ông khẳng định mình là cảnh sát đang thu thập thông tin tại khu vực dân cư và vùng lân cận. Ngoại hình cùng mùi cơ thể của người này khiến các cảnh sát tuần tra “bán tín bán nghi”, thậm chí bài đăng mô tả ông ta “đạt 100 điểm cho độ nhập vai”, mỗi ngày kể ra hàng loạt câu chuyện khó tin.

Bài viết nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng loạt bình luận. Thậm chí có nhiều người đã tin người đàn ông này thực sự là “đại úy cảnh sát cải trang” và bị lộ thân phận do đồng nghiệp đăng tải thẻ ngành lên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên sau đó, Đại tá Thotsaphon Ampaipipatkul, Trưởng đồn cảnh sát Pravet, xác nhận người đàn ông trong đoạn clip lan truyền không phải là cảnh sát. Ông cho biết người này là người vô gia cư, từng nhặt được một thẻ ngành cảnh sát cũ của một đơn vị trực thuộc Cảnh sát Đô thị Bangkok, sau đó sử dụng để tự nhận mình là sĩ quan đang làm nhiệm vụ bí mật.

Đại tá Thotsaphon Ampaipipatkul cũng cho biết cảnh sát đã đưa người đàn ông về trụ sở để lập hồ sơ, lấy dấu vân tay và xác minh nhân thân. Mục đích là nhằm tìm kiếm người thân, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ, giúp đỡ người này theo đúng quy trình.

“Người đàn ông không phải là cảnh sát như lời đồn trên mạng. Chúng tôi đang tiến hành các bước cần thiết để hỗ trợ nhân đạo” Trưởng đồn cảnh sát Pravet nhấn mạnh.

Nguồn: Thairath