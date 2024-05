Sáng ngày 16/5 (theo giờ Việt Nam), The Guardian và hàng loạt tờ báo lớn thế giới công bố thông tin chuyên án tình dục của ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới 67 tuổi David Copperfield. Y được cho là thực hiện hành vi đồi bại với 16 nạn nhân, các vụ án chia nhau trải dài suốt 3 thập kỷ, hơn nửa số nạn nhân đều khẳng định từng bị xâm hại lúc mới 15-18 tuổi và có cả yếu tố ma tuý dính líu.

Đáng chú ý hơn cả, chuyên án này vô cùng phức tạp vì chia ra thành nhiều vụ việc khác nhau trong suốt hơn 30 năm qua. Thế nhưng sau khi tiến hành xác minh, phỏng vấn hơn 100 người có liên quan cùng toà án, hồ sơ của cảnh sát và cả phía luật sư của David Copperfield, The Guardian đã tìm ra điểm mấu chốt từ điểm chung của các vụ xâm hại.

Điểm chung của 16 cáo buộc tình dục liên quan đến David Copperfield cũng là đầu mối liên quan đến 1 âm mưu có khái niệm xuất hiện trong vụ án này, "Chăn dắt tình dục":

1. Copperfield hứa sẽ giúp nạn nhân phát triển sự nghiệp người mẫu nói riêng và sự nghiệp trong ngành giải trí nói chung. 2. Y đều cố gắng giữ liên lạc với cả nạn nhân và phụ huynh của họ.

David Copperfield sinh năm 1956 trong gia đình gốc Do Thái sống tại quận Metuchen, bang New Jersey (Mỹ). Từ đam mê ảo thuật từ nhỏ, ông chính thức bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 10 tuổi với nghệ danh "Cậu bé ảo thuật Davino" và gia nhập Hiệp hội Ảo thuật gia Hoa Kỳ chỉ 2 năm sau đó. Bước sang tuổi 16, David đã trở thành giảng viên dạy ảo thuật ở Đại học New York. Nhờ những màn ảo thuật không tưởng như làm biến mất tượng Nữ thần tự do (năm 1983) hay đi xuyên Vạn Lý Trường Thành, David Copperfield đã trở thành 1 trong những vị ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới.

Nhìn vào sự nghiệp lẫy lừng và vị thế của ảo thuật gia người Mỹ trong làng giải trí thế giới, không có gì là khó hiểu khi các nạn nhân đều gật đầu đồng ý trước lời ngỏ của Copperfield.

Người phụ nữ tên Carla khẳng định đã gặp Copperfield ở 1 buổi trình diễn của ông vào năm 1991. Lúc đó, cô mới chỉ 15 tuổi. Theo lời kể của nạn nhân, Copperfield bắt đầu kế hoạch đồi bại của y bằng cách gọi cho Carla vào lúc tối muộn. Nhìn lại sự việc năm đó, nạn nhân mới nhận ra bản thân bị "chăn dắt tình dục" (sexual grooming).

Giải thích rõ hơn về khái niệm này, kẻ xấu thường sẽ kết bạn và xây dựng mối quan hệ gần gũi với trẻ em với mục đích nhằm chuẩn bị cho giai đoạn chính thức xâm hại tình dục. Đối tượng trong hành vi chăn dắt không nhất thiết chỉ là đứa trẻ đó, mà có thể còn bao gồm bố mẹ và người quen xung quanh nạn nhân.

Trở lại vụ án của Carla, Copperfield tặng cô rất nhiều quà và vé đi xem show của y vào hồi đó. Cứ thế, cả hai giữ liên lạc cho đến khi cô tròn 18 tuổi. 2 người đã quan hệ tình dục đồng thuận khi Carla đủ tuổi thành niên. Carla khẳng định, đây cũng là lần đầu tiên của cô.

Nói về sự việc này, phía luật sư của Copperfield không phủ nhận việc ảo thuật gia quen biết Carla và xác nhận rằng 2 người có mối quan hệ hoàn toàn hợp pháp, đồng thuận kéo dài suốt 4 năm. Các luật sư cho biết Copperfield "phủ nhận mạnh mẽ mọi cáo buộc liên quan đến 'chăn dắt tình dục' hoặc bất kỳ hành vi không đúng mực nào khác".

1 chi tiết khiến khán giả rùng mình hơn cả là mối quan hệ của Copperfield với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Copperfield đã từng phải đối mặt với sự giám sát của phía cơ quan chức năng vì có quan hệ thân thiết với Jeffrey Epstein, kẻ buôn bán tình dục trẻ em bị truy tố và đã tự sát trong tù vào năm 2019.

Copperfield có tên trong danh sách những nhân vật nổi tiếng liên quan đến Epstein, thuộc tài liệu của phía tòa án về vụ án buôn bán tình dục chấn động. Trên thực tế, chuyện Copperfield có tên trong danh sách không đồng nghĩa việc ông phạm phải bất cứ tội ác nào liên quan đến Jeffrey Epstein. Luật sư khẳng định Copperfield không thường xuyên liên lạc với Epstein. "Thân chủ của chúng tôi không hề biết về tội ác kinh hoàng của Epstein. Giống tất cả mọi người, ông ấy biết tin qua báo chí".

Jeffrey Epstein - tỷ phú "ấu dâm"

Nguồn: The Guardian