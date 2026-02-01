Chậm trả lương, thưởng Tết: Doanh nghiệp bị phạt bao nhiêu tiền và phải đền bù cho người lao động thế nào?

Trả lương chậm bị xử phạt ra sao?

Chương VI của Bộ Luật Lao động Số 45/2019/QH14 quy định rõ về cơ chế tiền lương.

Theo đó, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Hai bên sẽ thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Về kỳ hạn trả lương, tại khoản 4, Điều 97 của Bộ Luật Lao động 2019 quy định rõ:

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Ngoài ra, tại Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tại Khoản 2, Điều 17 của Nghị định số 12 quy định rõ mức phạt tiền với người sử dụng lao động nếu trả lương không đúng hạn từ 5 triệu tới 50 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm từ 1 đến 300 lao động trở lên.

Ngoài ra, người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt nếu trả lương không đúng hạn.

Không thưởng Tết hoặc trả thưởng chậm có bị phạt không?

Điều 104 của Bộ Luật Lao động 2019 quy định rõ:

- Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy việc trả thưởng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy chế nội bộ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận và quy chế đã ban hành.

Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 12/2022/NĐ-CP không quy định về mức phạt đối với hành vi chậm thưởng Tết. Do đó, chưa có chế tài để xử phạt doanh nghiệp vi phạm.



