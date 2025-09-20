Chaebol Hàn Quốc LG từng ý kiến chuyển đầu tư từ Việt Nam sang Indonesia vì không có hỗ trợ, nay muốn được hỗ trợ gần 2.500 tỷ đồng

Giữa năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) có báo cáo về dự thảo nghị định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Khi đó, bộ chỉ ra chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam chưa tương thích với bối cảnh mới dẫn tới việc có nhiều tập đoàn lớn đã đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam nên họ chuyển sang quốc gia khác.

Khi đó, bộ đưa ra ví dụ gồm ﻿LG Chemical đề xuất dự án sản xuất pin với đề nghị Việt Nam hỗ trợ 30% chi phí sản xuất (tiền mặt), sau đó chuyển sang Indonesia. Ngoài ra, Intel đề xuất dự án sản xuất chip vốn đầu tư 3,3 tỷ USD, đề xuất Việt Nam hỗ trợ 15% tiền mặt, sau đó chuyển sang Ba Lan.

Ngày cuối cùng của năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2024 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư để thích ứng với diễn biến này.

Tới ﻿tháng 9/2025, chaebol LG của Hàn Quốc đã thể hiện tinh thần gắn bó với Việt Nam và đang xin ý kiến để nhận hỗ trợ khoảng 2.493 tỷ đồng từ quỹ này.

﻿Cụ thể, LG Display Vietnam Hải Phòng đề nghị được hỗ trợ chi phí là 1.650 tỷ đồng , cho các hoạt động phù hợp với Nghị định 182/2024, bao gồm chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chi phí nghiên cứu và phát triển; chi phí đầu tư tạo tài sản cố định; và chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

﻿LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đề nghị được hỗ trợ 441,3 tỷ đồng cho 4 chi phí như trên. LG Innotek Việt Nam Hải Phòng đề nghị được hỗ trợ 402 tỷ đồng cho 4 chi phí trên.﻿

Xét về tiêu chí để được nhận hỗ trợ, LG Display Việt Nam Hải Phòng cho biết đang đầu tư 177.240 tỷ đồng (7 tỷ USD) ở Hải Phòng, đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu của dự án đầu tư.

LG Electronics Việt Nam Hải Phòng có doanh thu năm 2024 là 109.553 tỷ đồng , đáp ứng điều kiện về doanh thu tối thiểu của dự án.

LG Innotek Việt Nam Hải Phòng có doanh thu 2024 là 99.380 tỷ đồng , đáp ứng điều kiện về doanh thu tối thiểu.﻿

﻿Hiện tại, 3 đơn vị trên của LG có khoảng 27.800 lao động ở thành phố, với LG Display Việt Nam Hải Phòng có con số lớn nhất gần 20.000 người.

Đánh giá về việc này, ﻿nhiều cơ quan của Hải Phòng đã nêu ý kiến đồng tình, bao gồm Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Thuế Thành phố Hải Phòng.