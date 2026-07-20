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Cha Tạ Đình Phong qua đời

Minh Vũ
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Nam diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hong Kong - Tạ Hiền qua đời ở tuổi 89. Ông nổi danh với bộ phim "Thần bài tái xuất" cùng biệt danh "Long Tứ ca".

Ngày 20/7, trang HK01 đưa tin gia đình của nam diễn viên Tạ Đình Phong thông báo tin buồn nghệ sĩ kỳ cựu Tạ Hiền đã qua đời hưởng thọ 89 tuổi. Theo tâm nguyện của ông lễ tang được tổ chức kín đáo. Tạ Đình Phong đang ở Trung Quốc đại lục để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc diễn ra tại Thanh Đảo vào 25-26/7 cũng đã nhanh chóng trở về Hong Kong (Trung Quốc) để lo liệu hậu sự cho cha.

Trong bài chia sẻ, Tạ Đình Phong ca ngợi cha mình là diễn viên cần mẫn, cống hiến cả cuộc đời cho điện ảnh và ngành giải trí từ đó mang lại niềm vui tiếng cười cho khán giả. Tạ Đình Phong hy vọng khán giả nhớ tới cha mình với tính cách hài hước, lôi cuốn, yêu đời, luôn tràn đầy sức sống.

- Ảnh 1.

Tạ Đình Phong thông báo tin buồn cha anh đã qua đời.

Tạ Hiền sinh năm 1936, bước chân vào giới giải trí từ thập niên 1950 và là tượng đài lớn của màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc. Tạ Hiền ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả quá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Tuyết sơn phi hồ, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Đội bóng Thiếu Lâm, vai thần bài Long Tứ trong King Of Gambler (Thần bài) . Vai diễn Long Tứ của ông trong bộ phim này đã trở thành kinh điển với phong cách hào hoa và kỹ năng đánh bài thượng thừa.

Trong sự nghiệp, ông từng giành được giải Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) và Giải thành tựu trọn đời của giải thưởng Kim Tượng do Hiệp hội điện ảnh Hong Kong tổ chức. Từ năm 2022, Tạ Hiền đã ngừng đóng phim do sức khỏe hạn chế. Hồi tháng 4, truyền thông bắt gặp nam diễn viên ngồi xe lăn đi uống cà phê cùng bạn bè.

Tạ Hiền trải qua hai cuộc hôn nhân, hôn nhân đầu chỉ kéo dài ba năm. Năm 1979, Tạ Hiền cưới Địch Ba Lạp và sinh hai con Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình. Sau khi chia tay diễn viên họ Địch, Tạ Hiền hẹn hò Coco - kém ông 49 tuổi.

Sự ra đi của Tạ Hiền để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội Weibo. Tạ Hiền luôn được biết đến là người hào hoa phong nhã lịch thiệp trượng nghĩa, là biểu tượng sống của một thời kỳ vàng son của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1970-1990.

- Ảnh 2.

Tạ Hiền giữ sự nghiệp nổi tiếng suốt 50 năm.

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Tạ Đình Phong

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Tạ Hiền

Cha Tạ Đình Phong

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