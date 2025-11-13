Cha qua đời để lại mảnh đất được đền bù gần 3 tỷ, các con đi nhận tiền thì chết sững: “Số tiền này thuộc về người khác”

Ông Lạc sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc). Cả đời ông chỉ mong có một gia đình ấm êm. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, vợ ông qua đời khi các con còn nhỏ. Từ đó, ông vừa làm cha, vừa làm mẹ, chật vật nuôi ba đứa con khôn lớn.

Ông làm đủ nghề để kiếm sống, khi thì đi phụ hồ, lúc lại gánh hàng thuê. Cực khổ là vậy, nhưng ông chưa từng than vãn. Bù lại, ba người con đều ngoan ngoãn, học giỏi, ai nấy đều đỗ đại học và sau này có công việc ổn định trên thành phố. Ai cũng nghĩ ông Lạc rồi sẽ có tuổi già an nhàn bên con cháu, nhưng đời không như mơ.

Khi về hưu, ông lần lượt đến sống cùng từng người con nhưng vì không hòa hợp với con dâu - con rể, ông đành lặng lẽ trở về quê, sống một mình trong căn nhà cũ kỹ. Cô con gái thỉnh thoảng về thăm cha, nhưng bận rộn công việc nên chẳng được mấy lần. Nhiều năm liền, người ta chỉ thấy ông cụ già dáng gầy gò đi nhặt ve chai.

Ảnh minh họa

Đầu năm 2022, trong lúc đi làm, ông Lạc trượt chân ngã. May thay, cô bé hàng xóm tên Tiểu Hồng phát hiện kịp thời, gọi cấp cứu và lo liệu mọi thủ tục. Khi cô liên hệ với các con của ông để báo tin, họ đều viện lý do bận rộn, nhờ cô chăm sóc giúp 3 tháng ông nằm viện, Tiểu Hồng là người duy nhất túc trực bên giường bệnh, còn các con chỉ xuất hiện khi cần thanh toán viện phí rồi lại mất hút.

Sau khi xuất viện, ông Lạc tiếp tục được Tiểu Hồng chăm sóc tận tình. Cô giúp ông nấu ăn, dọn dẹp, mua thuốc, coi ông như ông nội của mình. Nghĩ đến lòng tốt của Tiểu Hồng, ông lặng lẽ mời luật sư và trưởng thôn đến, lập di chúc để lại mảnh đất - tài sản duy nhất của ông, cho Tiểu Hồng.

Đầu năm 2024, ông Lạc qua đời. 3 vội vàng trở về, bề ngoài lo hậu sự nhưng trong lòng chỉ tính chuyện chia tài sản. Họ bàn nhau bán mảnh đất, được bao nhiêu thì chia nhau. Thế nhưng khi liên hệ với môi giới, 3 anh em mới biết mảnh đất nằm trong diện quy hoạch, sắp được đền bù. Họ mừng ra mặt khi nghe tới khoản đền bù 800.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng).

Tuy nhiên đến khi gặp trưởng thôn và luật sự của cha, cả 3 lại “ngã ngửa”.

Luật sự nói: “Trong di chúc, ông Lạc - Cha của các anh chị đã để lại mảnh đất cho cô Tiểu Hồng. Mảnh đất thuộc về cô, nên số tiền đền bù này, anh chị không được nhận” .

3 người con của ông Lạc lập tức nghi ngờ Tiểu Hồng lợi dụng cha mình để chiếm đoạt tài sản, liền kiện cô ra tòa. Nhưng kết quả giám định cho thấy mọi giấy tờ đều hợp pháp, ông Lạc hoàn toàn minh mẫn khi lập di chúc. Tòa tuyên giữ nguyên quyết định thừa kế cho Tiểu Hồng.

Trước những lời dị nghị, Tiểu Hồng chỉ bình thản nói: “Tôi không chăm sóc ông Lạc vì tiền”. Hóa ra khi còn nhỏ, Tiểu Hồng từng bị nước lũ cuốn đi và chính ông Lạc là người đã liều mình cứu sống cô. Từ đó, cô luôn xem ông như ân nhân. Việc chăm sóc ông lúc tuổi già chỉ là cách cô đền đáp ơn nghĩa năm xưa.

Sau khi nhận khoản đền bù, Tiểu Hồng không giữ lại cho riêng mình. Cô dùng toàn bộ số tiền lập quỹ hỗ trợ người cao tuổi trong làng. Câu chuyện khiến nhiều người lặng người suy ngẫm: đôi khi, người thân không phải là những người cùng huyết thống, mà là người sẵn lòng ở lại bên ta khi chẳng còn ai khác.