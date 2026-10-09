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Cha mẹ cùng đưa con đi khám có được cấp 2 giấy nghỉ hưởng BHXH?

chinhphu.vn
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Vợ chồng bà Lê Hải Linh (TPHCM) là cán bộ, công chức làm việc tại hai cơ quan nhà nước khác nhau. Vừa qua, vợ chồng bà cùng đưa con trai dưới 06 tuổi đi khám bệnh. Bà Linh hỏi, vợ chồng bà có được xin 02 giấy nghỉ để đưa con đi khám bệnh không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật BHXH 2024, trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Tại khoản 2 Điều 28 Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Xây dựng quy trình cấp và cấp đầy đủ, kịp thời cho người lao động hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại Thông tư này.

Theo đó, việc cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH thuộc trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đề nghị bà liên hệ cơ sở nơi đã khám, chữa bệnh và điều trị cho con của bà để được cấp giấy tờ theo quy định.

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Tags

bảo hiểm xã hội

BHXH

con ốm

khám sức khỏe

chính sách

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