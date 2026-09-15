Cha gây tai nạn chết người ở Thượng Hải, con trai 20 tuổi nhận tội thay: 5 năm sau, bạn thân tiết lộ sự thật

Sau khi cha gây tai nạn khiến một công nhân vệ sinh tử vong, người con 20 tuổi đã nhận toàn bộ trách nhiệm vì muốn bảo vệ cha. Gần 5 năm sau, sự thật bị phanh phui từ một lá thư tố giác.

Con trai nhận tội thay cha

Tháng 8/2020, trước cửa một cửa hàng trái cây ở quận Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc, có một chiếc xe tải hạng nhẹ bất ngờ lùi lại, chèn một công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom những quả dưa hấu bị hư hỏng vào sát tường. Nạn nhân, được xác định là ông Peng, tử vong tại chỗ.

Khi cảnh sát có mặt, Tiểu Lý, con trai của chủ cửa hàng trái cây, khi đó mới 20 tuổi, đứng ra nhận mình là người lái xe.

Tiểu Lý khai rằng anh lái xe từ nơi khác về để giao hàng. Trong lúc di chuyển xe để dỡ hàng, do thao tác không đúng nên đã gây ra tai nạn.

Một năm sau, Tiểu Lý bị kết án 1 năm 6 tháng tù về tội vô ý làm chết người, nhưng được hưởng án treo 1 năm 6 tháng nên không phải chấp hành hình phạt tù. Công ty bảo hiểm bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 1,1 triệu nhân dân tệ, trong khi gia đình Tiểu Lý bồi thường hơn 160.000 nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng).

Việc chủ động bồi thường khiến gia đình nạn nhân đồng ý hòa giải, qua đó Tiểu Lý được hưởng án treo. Tuy nhiên, vụ án vẫn để lại cho anh một tiền án hình sự.

Ông Lý khai nhận tội lỗi trong phòng thẩm vấn - Ảnh: Knews

Sự thật là gì?

Theo điều tra, vào rạng sáng ngày xảy ra tai nạn, Tiểu Lý và cha cùng lái xe từ nơi khác về nhập hàng. Vì Tiểu Lý đã lái xe suốt đêm nên sau khi về đến nơi, anh đỗ xe rồi trở về nhà nghỉ ngơi.

Sau đó, ông Lý muốn đưa xe vào vị trí thuận tiện để dỡ hàng nên tự mình lái xe lùi. Tuy nhiên, ông không chú ý đến khu vực điểm mù phía sau, khiến chiếc xe bất ngờ lùi lại và chèn chết công nhân vệ sinh.

Ông Lý trước đó từng bị tạm giữ giấy phép lái xe vì lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Lần này, ông tiếp tục điều khiển phương tiện dù không có giấy phép.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trong trường hợp người điều khiển xe không có giấy phép lái xe, công ty bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường. Điều này khiến gia đình lo ngại không được chi trả khoản bảo hiểm.

Trong lúc hoảng loạn, ông Lý đánh thức người con đang ngủ và bàn bạc với Tiểu Lý về việc nhận tội thay. Trước khi cảnh sát đến, hai cha con thống nhất lời khai để biến Tiểu Lý thành người trực tiếp gây tai nạn.

Tiểu Lý sau này cho biết, anh đồng ý vì muốn bảo vệ cha. Khi đó, anh không suy nghĩ quá nhiều mà nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

Lá thư từ nhà tù lật lại vụ án

Tiểu Lý chỉ kể bí mật này với một người bạn thân. Anh không ngờ nhiều năm sau, chính người bạn này lại trở thành người đưa sự thật ra ánh sáng.

Cụ thể, người bạn của Tiểu Lý trước đó bị kết án 11 năm 3 tháng tù vì tội lừa đảo. Tháng 5/2025, khi đang chấp hành án, người này nghe một phạm nhân khác nói rằng việc tố giác, cung cấp thông tin về hành vi phạm tội có thể được xem xét để lập công và giảm án. Anh ta lập tức viết một lá thư gửi Viện Kiểm sát quận Phố Đông, tố giác sự thật về vụ tai nạn năm 2020.

Khi đó, vụ việc đã xảy ra gần 5 năm.

Đơn tố cáo từ người bạn phanh phui vụ án xảy ra 5 năm trước đó - Ảnh: Knews

Viện Kiểm sát quận Phố Đông sau đó mở cuộc điều tra lại. Những lời khai mới khiến toàn bộ diễn biến vụ án năm 2020 được xem xét lại, từ người điều khiển xe, việc nhận tội thay cho đến vấn đề bồi thường bảo hiểm.

Cuối cùng, sự thật được làm rõ. Tháng 4/2026, tòa án hủy bản án trước đó và xét xử lại vụ án.

Ông Lý bị tuyên 7 năm tù về các tội vô ý làm chết người, cản trở hoạt động tố tụng bằng việc làm giả lời khai và lừa đảo bảo hiểm.

Tiểu Lý bị tuyên 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 3 năm về các tội che giấu tội phạm và lừa đảo bảo hiểm.

Mẹ của Tiểu Lý cũng bị xác định có dấu hiệu phạm tội che giấu. Tuy nhiên, xét thấy hành vi có mức độ nhẹ, mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, cơ quan chức năng quyết định không truy tố bà.

Sau khi sự thật được phanh phui, Tiểu Lý nói 5 năm qua anh luôn cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Khi vụ việc được làm rõ, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy cũng đi kèm một cái giá lớn: từ một vụ tai nạn do người cha gây ra, cả gia đình ba người cuối cùng đều bị cuốn vào một vụ án hình sự.