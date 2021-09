Cha Do Thái dùng 3 chiếc bình dạy con gái tư duy về 3 thái độ sống: Học thuần thục, tin chắc ngày bạn ''trở mình'' không còn xa!

Trong cuộc sống, dù giàu hay nghèo đều sẽ có lúc gặp nghịch cảnh, khó khăn nhưng điều khác biệt chính là thái độ của người giàu và người nghèo khi đối mặt với khó khăn. Sở dĩ người có thể trở nên giàu có khó khăn càng nhiều thì họ càng dũng cảm, ngược lại, khi đối mặt với sự nghiệt ngã của cuộc đời, nhiều người nghèo thường không biết tự đứng lên sau khi ngã vì vậy mãi mãi giậm chân tại chỗ. Đây là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa người giàu và người nghèo.



Chắc hẳn ai cũng biết "thông minh" và "giàu có" đã trở thành nhãn mác cố hữu của người Do Thái. Do đó, đối với họ việc thay đổi từ nghèo khó thành giàu có là một vấn đề đơn giản đối với họ trong đó tư duy "nước sôi" của người Do Thái đã khiến họ trở nên bất khả chiến bại.

Trên thực tế, trong mắt người Do Thái, một cuộc sống không như ý giống như một nồi nước sôi, trong nhiều trường hợp, bạn chỉ đơn giản là không thể thoát khỏi những khổ đau và bất hạnh mà nó mang lại cho bạn. Nhưng chỉ cần bạn hiểu được tư duy "nước sôi" thì dù cuộc đời có rơi xuống đáy vực, bạn vẫn có thể tự mình đứng lên. Suy nghĩ "nước sôi" của người Do Thái là gì? Trong cộng đồng người Do Thái, có một câu chuyện như vậy:

Con gái của một người đàn ông Do Thái giàu có bắt đầu cảm thấy rất buồn vì bạn bè đều xa lánh, thậm chí chính cô cũng muốn buông xuôi chính mình. Cô luôn cảm thấy bản thân đã mất hết hy vọng và cuộc sống không thể quay trở lại như trước nữa

Vì vậy, cô ấy suốt ngày phàn nàn rằng cuộc sống quá khó khăn và cô ấy quá bất hạnh.

Người cha nhìn thấy con gái ngày ngày buồn rầu như vậy rất đau lòng. Ông lấy ba chiếc bình đựng đầy nước đặt trước mặt con gái, rồi cho một củ cà rốt vào chiếc bình thứ nhất; bỏ một quả trứng vào chiếc bình thứ hai; trong chiếc bình thứ ba ông cho một ít cà phê xay vào, và sau đó đun sôi chúng cùng một lúc.

Một lúc sau, nước trong nồi đã sôi, người cha liền tắt lửa. Tất cả những gì thấy được là cà rốt ban đầu tương đối cứng đã được luộc chín đến mềm; quả trứng dễ vỡ không những không còn dễ vỡ mà còn đàn hồi; mạnh nhất là cà phê xay, trực tiếp làm thay đổi chất lượng nước. Màu sắc và hương vị đã biến nước đun sôi bình thường thành cà phê thơm ngon.

Cô con gái ban đầu không hiểu những gì người cha muốn nói với mình, sau những lời chỉ dẫn của cha, cô đã hiểu ra một sự thật: ba thành phần trong ba chiếc bình tượng trưng cho ba thái độ khác nhau đối với cuộc sống. Dù trong cùng một môi trường, bột cà phê, thứ dường như kín đáo và bất lực nhất, cuối cùng lại có thể thay đổi nghịch cảnh sống như mình muốn, thay vì trở nên yếu ớt trong cuộc sống như một củ cà rốt.

Câu chuyện này tuy ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều sự thật, khi gặp khó khăn bạn cũng có thể rút kinh nghiệm.

01. Đừng than phiền, hãy luôn lạc quan

Thực ra, cuộc đời mỗi người là một cuộc chiêm nghiệm, khi gặp khó khăn, dù bị bỏ rơi, xa cách thì điều không nên có nhất là suy nghĩ của bạn bị mắc kẹt trong đó và kết tội bản thân không đủ tốt, đáng bị như vậy rồi than vãn cuộc sống. Bởi than phiền không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến bạn bị bao vây bởi "năng lượng tiêu cực". Bạn sẽ chẳng làm được gì khác nếu cứ duy trì trạng thái này lâu chứ đừng nói đến việc lội ngược dòng thành công và trở nên giàu có.

02. Người giúp được mình chỉ có chính mình

Chắc chắn rằng nhiều người luôn mong chờ "miếng bánh trên trời", sẽ có người xuất hiện, kéo bạn từ trong bóng tối ra, mà không nỗ lực để giải quyết khó khăn lựa chọn chờ đợi không ngừng. Cuối cùng, chờ đợi nuốt chửng bạn trong tuổi già và sự cô quạnh.

Hãy hiểu rằng nếu bạn không chăm chỉ, không học cách đối mặt với khó khăn thì khi người khác muốn đưa tay giúp đỡ cũng không thể tìm thấy đôi tay cần được giúp đỡ của bạn.

Bởi vậy, chỉ cần bạn trước tiên trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành quý nhân của chính mình, tự nhiên sẽ có càng nhiều người vây quanh, thậm chí có càng nhiều người sẵn sàng chủ động giúp đỡ bạn.

03. Thay đổi tam quan của bản thân

Thực tế, cho dù phải chạm đáy nhưng cơ hội vẫn còn, nhưng nhiều người lại lựa chọn chìm đắm trong bóng tối, không tìm được hướng đi, chạy theo xu hướng từng chút một, bất chấp họ có phù hợp với mình hay không. Và cuối cùng, những người khác đã thành công, nhưng họ vẫn giữ nguyên vị trí. Lúc này, điều quan trọng nhất là sự thay đổi đến từ tư duy và tìm ra phương pháp, cách nghĩ phù hợp với mình. Trong nghịch cảnh, hãy tìm một cơ hội tốt để sống cuộc đời của bạn theo cách bạn muốn.

Tôi luôn tin vào một câu: thái độ của một người quyết định tầm cao của cuộc đời người đó. Một người thực sự thành công không nhìn vào việc anh ta leo cao như thế nào trong thời điểm thuận lợi, mà là cách anh ta đối mặt với bóng tối trước mặt trong nghịch cảnh. Vì vậy, nếu bây giờ bạn đang ở trong tình trạng tồi tệ đi nữa, bạn cũng có thể học cách suy nghĩ "nước sôi" của người Do Thái trước. Cuối cùng, hy vọng bài viết này có thể mang lại cảm hứng và sự giúp đỡ cho bạn.