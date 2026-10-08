CF Moto 450CL-C mở bán tại Việt Nam: Dáng cruiser hầm hố nhưng chạy như Honda Lead, giá chưa đến 170 triệu

Ẩn sau diện mạo cơ bắp đậm chất cruiser hoài cổ là hệ thống hộp số tự động 6 cấp không cần bóp côn độc đáo của CF Moto 450CL-C.

Một đơn vị chuyên phân phối xe máy nhập khẩu vừa giới thiệu mẫu xe CF Moto 450CL-C. Được định vị trong phân khúc cruiser tầm trung, mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc này gây chú ý với hệ thống vận hành tự động hoàn toàn mới lạ.

CF Moto 450CL-C được phân phối với 3 tùy chọn màu sắc. Ảnh: Cub Shop

Kiểu dáng lạ mắt

Về mặt ngoại hình, CF Moto 450CL-C mang đậm DNA của những dòng cruiser cổ điển với các mảng khối cơ bắp, đường nét bo tròn mềm mại và bình xăng thiết kế kiểu giọt nước thuôn dài. Sự kết hợp này mang đến một diện mạo bệ vệ, nam tính.

Dù mang phong cách hoài cổ, xe vẫn được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED. Điểm nhấn ở khu vực điều khiển là cụm đồng hồ tốc độ màn hình TFT kích thước 3,6 inch, có khả năng kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh thông.

Xe mang kiểu dáng hoài cổ của dòng cruiser. Ảnh: Cub Shop

Xe có kích thước 2.205 x 825 x 1.110 mm (dài x rộng x cao) và trục cơ sở đạt 1.485 mm. Trọng lượng tổng thể ở mức 185 kg. Đặc biệt, chiều cao yên xe khá thấp, chỉ ở mức 705 mm. Dàn chân của xe được củng cố bằng phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc sau dạng lò xo trụ đơn. Xe sử dụng cặp vành đúc đồng cỡ 16 inch, đi kèm lốp trước kích thước 130/90 và lốp sau 150/80.

Vận hành khác biệt với hộp số AMT

Sức mạnh của CF Moto 450CL-C đến từ khối động cơ DOHC, dung tích 449 cc, làm mát bằng dung dịch. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 40,2 mã lực 8.000 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 6.250 vòng/phút.

CF Moto 450CL-C có thể vận hành như một chiếc xe tay ga thực thụ. Ảnh: CF Moto

Điểm làm nên sự khác biệt lớn nhất của 450CL-C so với các đối thủ cùng phân khúc chính là hệ thống truyền động AMT (Automated Manual Transmission). Hộp số tự động 6 cấp này loại bỏ hoàn toàn thao tác bóp côn truyền thống. Vị trí tay côn bên trái được hãng chuyển đổi thành tay phanh điều khiển bánh sau, trong khi tay phanh bên phải vẫn đảm nhiệm phanh trước tương tự như cơ chế của các dòng xe tay ga. Hệ thống điều khiển sẽ chủ động tính toán thời điểm sang số mượt mà nhất.

Để đáp ứng linh hoạt các điều kiện vận hành, xe cung cấp hai chế độ lái: D (Drive) và M (Manual). Ở chế độ D, xe tự động sang số để tối ưu hóa sự êm ái, phù hợp khi đi làm hoặc di chuyển trong môi trường giao thông đông đúc. Chế độ D còn tích hợp thêm mức S (Sport). Lúc này, thuật toán điều khiển sẽ giữ vòng tua máy ở ngưỡng cao hơn, mang lại phản hồi chân ga nhạy bén và cảm giác lái thể thao rõ rệt. Nếu muốn chủ động, người lái có thể chuyển sang chế độ M để tự chọn cấp số thông qua cụm nút bấm trên tay lái. Các cấp số từ 1 đến 6 sẽ được hiển thị trực quan trên màn hình.

Về mặt an toàn, CF Moto 450CL-C được trang bị sẵn hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control).

Với mức giá niêm yết 167 triệu đồng, tân binh của CF Moto thiết lập một mức giá hấp dẫn. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ sừng sỏ như Honda Rebel 500 (giá 181,3 triệu đồng) và Kawasaki Eliminator 500 (giá 182,8 triệu đồng).