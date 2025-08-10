CEO và phong cách tối giản: Khi quyền lực không cần phô trương

Steve Jobs nổi tiếng với combo “áo cổ lọ đen – jeans xanh – giày New Balance” suốt hơn 20 năm. Mark Zuckerberg cũng từng nói rằng việc mặc một chiếc áo phông xám mỗi ngày giúp anh "dành năng lượng để đưa ra những quyết định thực sự có ý nghĩa".

Trong tâm lý học hành vi, hiện tượng này được gọi là decision fatigue – sự mệt mỏi do phải ra quá nhiều quyết định mỗi ngày. Với các nhà điều hành cấp cao, việc tối giản tủ đồ là cách để bảo toàn năng lượng tinh thần, dành cho các vấn đề lớn như chiến lược kinh doanh, nhân sự hay sản phẩm.

Tối giản – không có nghĩa là cẩu thả

Điều đáng nói là, phong cách tối giản không hề đồng nghĩa với xuề xòa. Ngược lại, nhiều CEO vẫn giữ sự chỉn chu trong từng chi tiết:

- Áo phông tuy đơn giản nhưng đến từ thương hiệu chất lượng như Brunello Cucinelli, Loro Piana

- Quần jeans được may đo riêng theo phom dáng cơ thể

- Sneakers không quá sặc sỡ nhưng được chọn kỹ để phù hợp hoàn cảnh

Chính sự kiểm soát và nhất quán trong phong cách này mới là điểm khiến người khác nể trọng. Họ không cần thay đổi mỗi ngày, bởi chính sự ổn định là biểu tượng cho bản lĩnh cá nhân.

Khi phong cách là chiến lược thương hiệu cá nhân

Nhà sáng lập Apple từng nói: “Thiết kế không chỉ là vẻ ngoài. Thiết kế là cách mọi thứ vận hành.”

Câu nói này cũng đúng với thời trang của chính ông. Một người mặc giống nhau mỗi ngày không phải vì họ không có lựa chọn, mà vì họ đang xây dựng thương hiệu cá nhân có hệ thống.

Sự nhất quán về hình ảnh khiến họ dễ ghi nhớ hơn trong tâm trí người khác. Bạn có thể không đồng tình với tư tưởng của Steve Jobs, nhưng chắc chắn bạn sẽ không quên hình ảnh ông trên sân khấu – trong chiếc áo cổ lọ đen.

Tối giản cũng là một cách để hướng sự chú ý vào năng lực thay vì ngoại hình. Họ không muốn bị đánh giá qua chiếc áo, mà muốn được đánh giá qua những điều họ tạo ra.

Tối giản – sự từ chối khéo léo cám dỗ từ xu hướng

Thế giới thời trang luôn xoay vòng và gợi mời. Nhưng phần lớn các CEO chọn thoát khỏi vòng xoáy chạy theo xu hướng để tập trung vào tính bền vững.

Phong cách tối giản cho phép họ:

- Luôn hợp thời, không bị lỗi mốt

- Tiết kiệm thời gian lựa chọn

- Dễ dàng phối đồ và chuẩn bị cho mọi tình huống

Nó giống như cách họ điều hành công ty: đề cao hiệu quả, giảm lãng phí, giữ mọi thứ gọn gàng và có mục đích.

Kết luận: Tối giản là đỉnh cao của bản lĩnh

Một người đàn ông mặc đẹp có thể gây ấn tượng. Nhưng một người đàn ông mặc đơn giản mà vẫn tạo được sự nể trọng – đó là đẳng cấp.

Phong cách tối giản không phải là cách từ bỏ sự đầu tư cho bản thân. Ngược lại, nó đòi hỏi hiểu rõ bản thân, sự tự tin vững vàng và một tư duy chiến lược sâu sắc. Với các CEO, mỗi bộ đồ đơn giản họ khoác lên không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ – mà còn là tuyên ngôn sống: “Tôi biết tôi là ai. Tôi không cần phải chứng minh bằng những gì tôi mặc.”