CEO Kalashnikov nêu bật ưu điểm của AK-12 so với các đối thủ nước ngoài

Giám đốc điều hành (CEO) Alan Lushnikov của Tập đoàn Kalashnikov đã nói về những loại vũ khí cá nhân nổi bật đang được sản xuất cho Quân đội Nga.

Ông Alan Lushnikov - người đứng đầu Tập đoàn Kalashnikov tuyên bố súng trường tấn công AK-12 đáng tin cậy và dễ sử dụng hơn so với vũ khí tương tự do các nhà sản xuất nước ngoài chế tạo.

"Khẩu súng trường này vượt trội so với các sản phẩm tương tự của nước ngoài về độ tin cậy và dễ sử dụng, đồng thời trọng lượng và kích thước cũng tương đương.

Chúng tôi định vị vũ khí này trên thị trường quốc tế như một khẩu súng trường tấn công tốt, chất lượng cao. Không nhiều hãng khác tạo ra được sản phẩm như vậy", ông Lushnikov nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS.

Vị CEO của Kalashnikov nói thêm rằng họ đang cung cấp các mẫu AK-15 và AK-19 với cỡ nòng lần lượt 7,62 và 5,56mm cho thị trường xuất khẩu, đây vẫn là những loại vũ khí của Nga được người dân Hoa Kỳ ưa chuộng.

Theo ông Lushnikov, trước khi lệnh trừng phạt được áp dụng vào năm 2014, công ty hoạt động tốt trên thị trường Mỹ và súng trường Kalashnikov rất được ưa chuộng tại đây.

"Nhìn chung người Mỹ rất ưa chuộng loại vũ khí này. Chúng tôi theo dõi mọi diễn biến, và vũ khí Nga, đặc biệt là súng trường Kalashnikov được đưa đến đó bằng nhiều cách khác nhau, vẫn cực kỳ phổ biến", ông Lushnikov nhấn mạnh.

Súng trường tấn công Kalashnikov vẫn là vũ khí nổi tiếng nhất của Nga.

Ngoài ra, ông Lushnikov còn công bố việc phát triển một loại đạn có khả năng xuyên thủng áo giáp chống đạn: "Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này, đó là một giải pháp đạn đạo mới".

Người đứng đầu Tập đoàn Kalashnikov nói thêm, những cải tiến sẽ tập trung không chỉ vào hiệu quả chống lại xe bọc thép mà còn vào tầm bắn trong cận chiến.

Theo ông Lushnikov, loại đạn mới đang được phát triển như một phần của chương trình tạo ra trang thiết bị chiến đấu cho quân nhân đến năm 2035, cho thấy tầm quan trọng của ưu thế kỹ thuật và công nghệ của Quân đội Nga so với các đối thủ.