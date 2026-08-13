Đòn đánh phối hợp của Su-30SM và Su-35S

GD&TĐ - Với sự phối hợp của radar mặt đất, tiêm kích Su-30SM và Su-35S có thể tung đòn chính xác vào đối thủ trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Tiêm kích Su-35S Nga trong một lần chạm mặt F-35 Mỹ gần Alaska.

Chinh phục bầu trời

Theo RIA Novosti, các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S của Nga: Kiểm soát bầu trời. Nhiệm vụ chính của Su-35S là tấn công máy bay địch.

Trong khi đó, Su-30 hai chỗ ngồi linh hoạt hơn: tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển, thực hiện trinh sát và cung cấp thông tin mục tiêu cho các máy bay khác.

Tuy nhiên, trong điều kiện phòng không của Ukraine, máy bay Nga buộc phải hoạt động hết sức thận trọng. Ưu thế trên không chỉ đạt được ở một số khu vực nhất định.

Chiến thuật của các máy bay chiến đấu này tương tự như chiến thuật của máy bay săn mồi. Chúng duy trì các cuộc tuần tra trên không ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không địch, thường xuyên ở rất gần các máy bay cảnh báo sớm trên không A-50.

Chúng cũng có thể nhận chỉ thị mục tiêu từ radar của các hệ thống phòng không tầm xa S-300 và S-400. Ngay khi một mục tiêu trên không xuất hiện trên màn hình radar trên máy bay, các máy bay Su-35S và Su-30SM sẽ tấn công.

Máy bay và trực thăng đối phương chủ yếu bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa R-37M, có tầm bắn lên đến 300km. Cách tiếp cận này đã làm giảm đáng kể số lượng lực lượng đổ bộ đường không.

Trong Chiến dịch Quân sự thứ hai, phiên bản hiện đại hóa của Su-30SM là Su-30SM2 đã được phát triển.

Điểm khác biệt chính so với mẫu cơ bản là hệ thống radar Irbis được nâng cấp với mảng pha thụ động, có khả năng phát hiện mục tiêu trên không ở tầm xa lên đến 400km (so với 140km trên phiên bản tiền nhiệm).

Hơn nữa, động cơ đẩy AL-41FS1 mạnh mẽ với khả năng điều hướng lực đẩy giống như trên Su-35S. Nhờ đó, máy bay giờ đây có thể sử dụng vũ khí chính xác chống lại các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển ở tầm xa hơn đáng kể.

Su-30SM2 được trang bị các tên lửa dẫn đường tầm xa hiện đại, cho phép nó tấn công các mục tiêu nằm ngoài vùng phòng không.

Hệ thống định vị và nhắm mục tiêu quang điện tử cùng các biện pháp đối phó điện tử (ECM) đã được cải tiến, nâng cao khả năng nhận thức tình huống và bảo vệ tổ lái. Nói một cách đơn giản, máy bay giờ đây bay nhanh hơn, tầm nhìn xa hơn và tấn công mạnh hơn.

Và đây là thời điểm rất thích hợp. Ukraine đang tăng cường nguồn cung cấp máy bay phương Tây nhằm giành lại quyền kiểm soát bầu trời, chủ yếu là máy bay Mirage của Pháp và F-16 của Mỹ. Các máy bay Nga nâng cấp được đánh giá có hiệu năng vượt trội hơn nhiều.

"Đồ chơi" mới cho Su-57

Máy bay chiến đấu tiên tiến nhất về công nghệ của Nga, Su-57 thế hệ thứ năm, cũng đang được thử nghiệm chiến đấu. Các điều kiện sử dụng chiến đấu của nó được giữ bí mật, nhưng Bộ Quốc phòng Nga xác nhận máy bay này đang tham gia vào Lực lượng Phòng không.

Nó được sử dụng để trấn áp hệ thống phòng không của đối phương. Để phục vụ mục đích này, Su-57 được trang bị tên lửa chống radar Kh-58UShKE với tầm bắn lên đến 250km.

Đầu dò thụ động đa băng tần bao phủ các tần số từ 0,1 đến 11 gigahertz, bao gồm tất cả các tần số được sử dụng bởi các radar phòng không do phương Tây sản xuất: Từ AN/MPQ-53 (hệ thống Patriot của Mỹ) đến TRML-4D (IRIS-T của Đức).

Điều này thể hiện một cấp độ hoàn toàn mới. Su-57 vốn đã tàng hình nay có khả năng phá hủy các hệ thống phòng không của đối phương mà không cần tiến vào vùng nguy hiểm. Và phi công thậm chí không cần biết vị trí chính xác của trận địa.

Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang dần được trang bị các loại vũ khí tấn công mặt đất tiên tiến, chẳng hạn như S-71K Kover và S-71M Monokhrom.

Loại đầu tiên, tương tự như UAV Geranium, tiếp cận mục tiêu bằng cách sử dụng tọa độ được thiết lập sẵn.

Monokhrom là phiên bản tiên tiến hơn của máy bay không người lái, có khả năng bay lượn, tự động tìm kiếm và tấn công mục tiêu dựa trên thông tin được tải xuống từ cơ sở dữ liệu.

Nói một cách đơn giản, S-71M có thể tự quyết định mục tiêu nào cần tiêu diệt và mục tiêu nào cần chờ đợi.

Những loại vũ khí này có cả ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm thì rõ ràng. Máy bay cất cánh, vào đường bay chiến đấu và thả máy bay không người lái, sau đó chúng sẽ kích hoạt động cơ và hướng về mục tiêu.

Phi công không cần phải tiến vào tầm phòng không của đối phương. Do đó, lực lượng không quân chiến thuật của Không quân Vũ trụ Nga trở nên gần như bất khả xâm phạm.

Nhược điểm: Kover và Monochrome không vừa với khoang chứa vũ khí bên trong của Su-57. Chúng được treo dưới cánh, điều này làm tăng đáng kể khả năng máy bay bị radar của đối phương hiện tại và tiềm năng phát hiện.

Tuy nhiên, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga có thể đồng thời triển khai cả máy bay chiến đấu và máy bay tấn công trong đội hình chiến đấu. Vai trò trong các hoạt động trên không chỉ cần được phân công giữa chúng.

Tóm lại, lực lượng Không quân hùng mạnh hiện là một trong những vũ khí chính của Lực lượng vũ trang Nga. Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, lực lượng này vẫn tiếp tục phát triển.

Các máy bay mới đang được đưa vào phục vụ, và ngành công nghiệp đang làm chủ việc sản xuất các loại vũ khí tiên tiến.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vẫn không ngừng phát triển kể cả trong điều kiện chiến đấu, khiến họ vượt trội hơn hẳn so với lực lượng không quân của bất kỳ quốc gia nào khác.