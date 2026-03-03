CEO hãng mẹ Peugeot nhận lương quy đổi 167 tỷ đồng/năm, gấp 82 lần lương trung bình của nhân viên cấp dưới

Việc điều hành một tập đoàn ô tô khổng lồ toàn cầu chưa bao giờ là một công việc có mức thù lao thấp, và CEO của Stellantis (hãng mẹ của Peugeot và Jeep), ông Antonio Filosa, đang trực tiếp trải nghiệm điều đó. Trong năm đầu tiên tiếp quản vị trí từ người tiền nhiệm Carlos Tavares, ông Filosa đã thu về tổng cộng 5,4 triệu Euro, tương đương khoảng 6,37 triệu USD (khoảng 166,6 tỷ VNĐ).

Vị CEO nhận mức thu nhập khủng. Ảnh: Bloomberg

Gói thù lao của ông bao gồm lương cơ bản 1,4 triệu Euro (khoảng 43,1 tỷ VNĐ), cùng với 374.000 Euro (khoảng 11,5 tỷ VNĐ) từ các phúc lợi phụ trợ như chi phí đi lại, phương tiện đi lại, phí bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác. Ngoài ra, ông còn nhận được các khoản trợ cấp gắn liền với vai trò Giám đốc điều hành khu vực Bắc Mỹ, cùng 1,5 triệu Euro (khoảng 46,2 tỷ VNĐ) từ các chương trình ưu đãi dài hạn chưa thanh toán và chi phí phúc lợi sau nghỉ hưu.

Theo báo cáo từ The Detroit News, ông Filosa lẽ ra có thể kiếm thêm hàng triệu USD thông qua kế hoạch khuyến khích hàng năm. Tuy nhiên, do Stellantis không đạt được dòng tiền dương trong năm qua và ghi nhận mức lỗ ròng 26,3 tỷ USD (khoảng 688.100 tỷ VNĐ), ông đã không đủ điều kiện để nhận các khoản thưởng này.

Vị CEO đáng lẽ ra nhận mức lương cao hơn nếu tập đoàn không gặp lỗ. Ảnh: Getty

Mặc dù vậy, mức thù lao năm 2025 của ông Filosa vẫn cao gấp khoảng 82 lần so với thu nhập của một nhân viên trung bình tại Stellantis, vốn ở mức xấp xỉ 78.000 USD (khoảng 2 tỷ VNĐ). Đây là một khoảng cách đáng kể, ngay cả khi con số này có vẻ khiêm tốn hơn so với những gì người tiền nhiệm của ông từng nhận được. Tuy nhiên, đối với nhiều công nhân Stellantis, mối quan tâm thực sự trong năm nay không phải là lương của ban lãnh đạo, mà là việc họ hoàn toàn không có bất kỳ khoản tiền thưởng nào.

Lương của vị CEO cao gấp hàng chục lần nhân viên cấp dưới. Ảnh: Turningpoints

Lần đầu tiên sau nhiều năm, các công nhân hưởng lương giờ do Nghiệp đoàn Ô tô Mỹ (UAW) đại diện tại Stellantis sẽ không nhận được tiền thưởng chia sẻ lợi nhuận, sau khi công ty công bố khoản lỗ 2,2 tỷ USD (khoảng 57.500 tỷ VNĐ) tại thị trường Bắc Mỹ. Theo hợp đồng nghiệp đoàn, các khoản chi trả được liên kết trực tiếp với biên lợi nhuận. Khi không có lợi nhuận, đồng nghĩa với việc không có séc thưởng. Việc không chi trả này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các lãnh đạo nghiệp đoàn, đặc biệt khi công nhân tại Ford và GM vẫn dự kiến nhận được các khoản thưởng trị giá hàng nghìn USD.

Về phía người tiền nhiệm Carlos Tavares, mặc dù ông đã rời ghế CEO Stellantis vào cuối năm 2024, ông vẫn kiếm được 12 triệu Euro (khoảng 370 tỷ VNĐ) trong năm qua nhờ khoản trợ cấp thôi việc hậu hĩnh và khoản thưởng hiệu suất trị giá 10 triệu Euro (khoảng 308,5 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, con số này thấp hơn rất nhiều so với mức thu nhập trước đây của ông.

CEO cũ vẫn có mức thu nhập khủng. Ảnh: Reuters

Nhìn lại năm 2023, các con số tăng vọt một cách chóng mặt. Khi đó, ông Tavares đã thu về mức thu nhập gây sốc là 36,5 triệu Euro, tương đương 39,5 triệu USD vào thời điểm bấy giờ (khoảng 1.033 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại). Khoảng 26,1 triệu Euro (khoảng 805,3 tỷ VNĐ) trong số đó đến từ các ưu đãi dài hạn, chủ yếu gắn liền với chương trình khuyến khích chuyển đổi mới, được chi trả sau khi Stellantis đạt được ba trên bảy cột mốc quan trọng về hiệu suất.

Các mục tiêu này bao gồm đạt tỷ lệ 15% doanh số bán xe phát thải thấp tại châu Âu, bắt đầu sản xuất động cơ điện và khởi động dây chuyền sản xuất hộp số ly hợp kép điện hóa mới. Đến năm 2024, thù lao của ông giảm xuống còn 23 triệu Euro (khoảng 709,6 tỷ VNĐ). Đây vẫn là một con số khổng lồ, đặc biệt khi xét đến việc lợi nhuận ròng của công ty đã sụt giảm tới 70% trong cùng năm đó.