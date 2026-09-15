CEO doanh nghiệp niêm yết kiện bạn gái cũ để "đòi quà" sau chia tay, tòa phán quyết bất ngờ

Một CEO doanh nghiệp niêm yết tại Ấn Độ đã chi hơn 468.000 SGD cho bạn gái trong thời gian hai người yêu nhau. Sau khi chia tay, ông cho rằng nhiều khoản tiền trong số này là tiền cho vay và yêu cầu bạn gái cũ hoàn trả.

Chi tiền khủng cho bạn gái rồi đòi lại sau chia tay

Người khởi kiện là Chander Agarwal - Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc TCI Express, doanh nghiệp Ấn Độ đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán quốc gia và Sở giao dịch chứng khoán Bombay. Người bị kiện là Felicia Lee, cựu tiếp viên hàng không, sau đó từng làm đại lý bảo hiểm và nhân viên bán thiết bị y tế.

Agarwal và Lee gặp nhau trên một chuyến bay vào năm 2019. Sau đó, Agarwal liên lạc với Lee qua Facebook và cả hai bắt đầu gặp gỡ. Đến tháng 9/2022, hai người chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm.

Mối quan hệ kết thúc vào tháng 12/2023 sau khi Agarwal nghi ngờ Lee không chung thủy. Chỉ vài tháng sau, ông đã kiện bạn gái cũ ra tòa và yêu cầu hoàn trả tổng cộng 468090 SGD (hơn 9,5 tỷ đồng).

Khoản tiền này được hình thành từ nhiều khoản chi tiêu trong thời gian hai người quen nhau. Trong đó, khoảng 206.000 SGD là các khoản chi qua thẻ tín dụng và khoảng 129.000 SGD được sử dụng cho những chuyến đi nước ngoài.

Vị CEO từng chi nhiều khoản tiền cho bạn gái trong thời gian hai người yêu nhau (Ảnh: AI)

Agarwal cũng yêu cầu Lee hoàn trả khoảng 17.000 SGD mà ông đã chi để thuê chuyên gia phong thủy cho căn hộ của cô. Ông đồng thời yêu cầu hoàn trả 30.000 SGD dành cho một chương trình đào tạo điều hành của Stanford-NUS.

Ngoài những khoản trên, Agarwal còn cho rằng hai khoản tiền khác cần được hoàn trả, trong đó có 50.000 SGD mà ông nói đã đưa cho Lee để thanh toán khoản nợ với chủ cũ.

Tuy nhiên, các bằng chứng về cách Agarwal chi tiền cho Lee trong thời gian hai người quen nhau lại cho thấy mối quan hệ tài chính giữa họ không đơn giản như một khoản vay thông thường.

Ngay cả trước khi chính thức yêu nhau, Agarwal đã chủ động chi tiền cho Lee và tặng cô nhiều món quà có giá trị. Ông từng thuê limousine đưa cô về nhà sau một bữa tối, mua cho cô các món đồ xa xỉ từ Hermes, Louis Vuitton và Prada, đồng thời chi trả phần lớn chi phí cho chuyến du lịch châu Âu của hai người.

Một cuộc trò chuyện qua WhatsApp vào tháng 5/2021 cũng cho thấy Agarwal chủ động đề nghị đưa Lee đi du lịch. Khi Lee nói rằng đã nhiều năm chưa đi máy bay, ông trả lời rằng sẽ đặt vé hạng nhất cho cô khi các đường bay mở cửa trở lại. Ông thậm chí còn đề cập đến khả năng sử dụng máy bay riêng.

Đến tháng 8/2022, khi Lee hỏi cách trả lại một khoản tiền, Agarwal lại nói rằng cô không cần hoàn trả vì ông "không phải là người cho vay tiền".

Sau khi hai người bắt đầu yêu nhau vào tháng 9/2022, Agarwal tiếp tục khuyến khích Lee sử dụng tiền của mình. Ông đề nghị dành cho cô ngân sách 1.500 SGD mỗi tháng để chi cho taxi, ăn uống và làm đẹp.

Đến tháng 12/2022, Agarwal còn đề nghị Lee sử dụng thẻ tín dụng Amex Centurion của mình. Trong tin nhắn, ông nói cô có thể sử dụng thẻ cho những gì mình muốn và tự thưởng cho bản thân.

Chính những lời nói và hành động này sau đó trở thành căn cứ quan trọng để tòa án xem xét bản chất của các khoản tiền mà Agarwal yêu cầu Lee hoàn trả.

Tòa bác yêu cầu "đòi quà" sau chia tay

Ngày 9/9, Tòa án Tối cao Singapore bác yêu cầu của Agarwal. Thẩm phán cấp cao Lee Seiu Kin cho rằng phần lớn số tiền mà ông chi cho Lee là những món quà được trao một cách tự nguyện trong thời gian hai người có quan hệ tình cảm, thay vì các khoản vay cần hoàn trả.

Theo thẩm phán, Agarwal không đưa ra được bằng chứng cho thấy Lee từng yêu cầu nhận những khoản tiền tranh chấp dưới dạng khoản vay hoặc đồng ý trả lại tiền.

Một chi tiết đáng chú ý trong vụ án là tài liệu viết tay mà Agarwal đưa ra trước tòa. Ông cho rằng Lee đã ký một thỏa thuận, theo đó những khoản tiền từ 10.000 đến 25.000 SGD mà cô nhận hàng tháng thực chất thuộc về ông.

Tòa án bác yêu cầu đòi lại hơn 468000 SGD của vị CEO (Ảnh: The Star)

Lee phủ nhận việc ký tài liệu và nói rằng cô thậm chí chưa từng nhìn thấy tài liệu này trước khi vụ án được xét xử.

Thẩm phán nhận định hoàn cảnh xuất hiện của tài liệu có nhiều điểm đáng ngờ. Dù một chuyên gia phân tích chữ viết cho rằng chữ ký có thể là thật, tòa chỉ xem xét ý kiến này ở mức độ hạn chế.

Đáng chú ý, Agarwal không đề cập đến thỏa thuận trên trong đơn kiện ban đầu. Ông chỉ đưa tài liệu này vào vụ án khoảng 7 tháng sau, khi nộp bản yêu cầu bồi thường sửa đổi.

Nội dung tài liệu cũng không hoàn toàn phù hợp với thực tế. Theo thẩm phán, Lee không nhận đều đặn từ 10.000 đến 25.000 SGD mỗi tháng mà nhận nhiều khoản tiền khác nhau vào những thời điểm khác nhau và cho các mục đích khác nhau.

Ngoài ra, một ghi chú do Agarwal ký vào tháng 5/2023 còn thể hiện ông cam kết không yêu cầu Lee hoàn trả những món quà đã tặng cho cô.

Trong quá trình xét xử, Agarwal lập luận rằng khi Lee chấp nhận lời đề nghị sử dụng tiền của ông, những khoản chi tiêu đó tự động trở thành khoản vay.

Thẩm phán không chấp nhận cách giải thích này. Bên cạnh đó, quá trình điều tra cho thấy Agarwal từng quan hệ với những phụ nữ khác trong thời gian hai người yêu nhau.

Cuối cùng, Tòa án Tối cao Singapore kết luận phần lớn các khoản tiền mà Agarwal yêu cầu hoàn trả là quà tặng mà ông tự nguyện dành cho bạn gái trong quá trình hai người có quan hệ tình cảm.

Nguồn: thestar, businesstimes