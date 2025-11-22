CEO Cà Mèn kể chuyện: Từ căn phòng trọ 50m2 đến xưởng sản xuất gần 1.000m2, và cú “lội ngược dòng” biến những đơn hàng nhỏ thành doanh thu gấp đôi sau khủng hoảng

Quyết định mở xưởng 1000m2 chỉ trong 2 ngày

Cà Mèn khởi đầu là một hộ kinh doanh nhỏ tại TP.HCM với sứ mệnh “Mang Quảng Trị vào phố”. Khi bước lên mô hình doanh nghiệp vào năm 2023, Cà Mèn quyết định mở nhà xưởng gần 1.000m2 trị giá hơn 4 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn ISO, HACCP, FDA để chuẩn hóa sản xuất. Trong năm này, doanh nghiệp đạt doanh số 12 tỷ đồng, đánh dấu cột mốc tăng trưởng mới.

Năm 2024, dù đối mặt nhiều biến cố khiến doanh nghiệp thua lỗ, Cà Mèn vẫn mở được thêm thị trường Anh và duy trì nội địa. Bước sang 2025, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang Úc, Canada, đồng thời đang tiến hành hồ sơ để vào Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kể về hành trình này, anh Lê Trọng Đôn - CEO Cà Mèn cho biết, cuối tháng 5/2023, khi hoàn thiện sản phẩm “Bánh canh cá lóc”, Cà Mèn đứng trước quyết định có mở rộng quy mô sản xuất hay không.

Anh Đôn chia sẻ với chúng tôi: “Chỉ có 2 ngày để phân tích, bàn luận nội bộ chúng tôi đã đồng ý với nhau và tiến hành mở nhà xưởng gần 1000m2 từ nguồn tiền cọc của NPP cũng như vay thêm ngoài.”

Việc mở rộng nhanh tạo ra áp lực vận hành rất lớn. Cuối năm 2023 sang 2024, nhiều kế hoạch tăng trưởng đặt ra không đạt kỳ vọng, khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn kéo dài. Đây là năm Cà Mèn lỗ gần 2,5 tỷ đồng, nợ lương nhân sự gần 3 tháng và phải xoay xở từng đơn hàng nhỏ để duy trì hoạt động.

Dù vậy, đến tháng 10/2025, doanh thu của Cà Mèn đã gấp đôi 2024 và chuẩn bị vượt mức 2023.

Nhìn lại thời điểm quyết định mở xưởng, anh Đôn chia sẻ: “Không đúng mà cũng chẳng sai, đó là quyết định ngay bối cảnh đó, và nếu không có quyết định đó thì liệu rằng Cà Mèn có được như bây giờ? Nhưng, ở thời điểm hiện tại với trải nghiệm đã qua mà trả lời câu hỏi đó thì câu trả lời của tôi chắc chắn là không hành động sớm như vậy.”

“Trong mỗi bước đi đều phải nghĩ đến trường hợp tệ nhất có thể xảy ra”

Khi được hỏi về “tăng trưởng bền vững”, anh Đôn cho biết đây là câu hỏi anh tự suy nghĩ rất nhiều lần. Triết lý anh đúc kết gồm: mục tiêu phải sát thực tế, luôn lường rủi ro, mọi quyết định quan trọng phải “chậm mà chắc”, và văn hoá doanh nghiệp là gốc rễ của mọi sự tăng trưởng.

Anh nhấn mạnh: “Trong mỗi bước đi đều phải nghĩ đến trường hợp tệ nhất có thể xảy ra với doanh nghiệp của mình, kể cả trường hợp không còn đủ lực tài chính”.

Về chỉ số đo lường thành công trong 3 năm tới, anh khẳng định ưu tiên lớn nhất chính là khả năng sản phẩm tiếp cận được người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đúng với sứ mệnh “Mang ẩm thực Việt đi muôn phương”.

Ở khía cạnh công nghệ và AI, Cà Mèn đang ở giai đoạn nền tảng: sử dụng GPT để tìm kiếm thông tin, Sora để làm video marketing, Lark để số hoá quy trình và công nghệ cấp đông nhanh trong sản xuất. Anh Đôn thẳng thắn chia sẻ rằng, việc ứng dụng công nghệ chuyên sâu sẽ là mục tiêu từ năm 2026.

Về phong cách lãnh đạo, anh định nghĩa mình theo hướng Nhân trị 68%, Kỷ trị 32%, và chia sẻ tác động từ giai đoạn làm Trợ lý Giám đốc trong Covid khi chủ động xin giảm lương xuống còn 5 triệu để được học hỏi hệ thống chuyên nghiệp hơn.

Anh nói: “Có đồng nghiệp hỏi tôi ‘Anh làm không vì tiền à?’ Tôi mới cười bảo là ‘Có chứ, không tiền lấy gì sống nhưng anh biết thời điểm này mình cần gì hơn”.

Khi nói về khủng hoảng, anh kể năm 2024 doanh nghiệp lỗ gần 2,5 tỷ, nợ lương gần 3 tháng, nợ BHXH và phải chạy từng đơn hàng nhỏ để nuôi công ty. Điều khiến anh tự hào nhất chính là đội ngũ: vẫn có những người ở lại, trở thành trụ cột của Cà Mèn sau khủng hoảng.

Chia sẻ về giá trị cốt lõi, anh khẳng định 4 giá trị quan trọng nhất của Cà Mèn là: Yêu thương và Biết ơn - Tinh thần khởi nghiệp - Chất lượng hàng đầu - Chân thành tử tế. Với anh, “Yêu thương và Biết ơn” là giá trị đứng đầu, là thứ giúp anh hiểu đội ngũ, hiểu khách hàng và hoàn thiện bản thân. Với Cà Mèn, giá trị cốt lõi chính là la bàn của mình, và cũng chính là đạo đức kinh doanh mà doanh nghiệp đặt nền móng ngay từ những ngày đầu.

Khi được hỏi về điều muốn được nhớ đến, anh chia hai vế rõ ràng: doanh nghiệp muốn được nhớ đến như một thương hiệu lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt; còn cá nhân anh muốn được biết đến là một người lãnh đạo có trí - tâm - tầm.



