CEO AVES Nguyễn Văn Thanh bất ngờ nhận nhiệm vụ đặc biệt tại VTV

Hôm nay (8/10), chương trình Sinh viên Thế hệ mới chính thức công bố sự trở lại sau 3 mùa phát sóng.

Chương trình năm nay có hội đồng giám khảo bao gồm: Tiến sỹ Hà Ánh Phượng, Đại biểu Quốc hội khoá XV; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân Lực, CEO Nguyễn Văn Thanh - Nhà sáng lập của startup công nghệ xanh AVES.





Hội đồng giám khảo của Sinh viên Thế hệ mới

Nhà báo Phan Lạc Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ “điểm nhấn của mùa giải năm nay có thể gói gọn trong tinh thần “Gen Z giải việc thật”. Sinh viên phải biết quan sát cuộc sống, lắng nghe cộng đồng, nhận diện đúng vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp. Các đội không chỉ trình bày ý tưởng trên sân khấu mà còn phải đối diện với phản biện, những tình huống phát sinh, trực tiếp triển khai giải pháp và chứng minh kết quả mình tạo ra.

Là thành viên thuộc hội đồng giám khảo của chương trình, anh Nguyễn Văn Thanh - nhà sáng lập của startup công nghệ xanh Aves bày tỏ mong muốn các bạn sinh viên có cơ hội để trưởng thành thông qua từng vòng thi với sự hỗ trợ về nguồn lực của nhà trường, của đơn vị tài trợ, của ban giám khảo, để một dự án có thể chỉ ở mức khả thi 50%, có thể lên mức 70-80%. Sau nhiều năm thực hiện, các bạn sinh viên có thể truyền lại cho những thế hệ sau, từ đó sẽ hình thành những dự án khả thi.

“Và điều cuối cùng tôi mong muốn là thấy các dự án đó thực sự được ứng dụng trong cuộc sống. Tức là các dự án hôm nay của các bạn sinh viên sẽ được mọi người sử dụng, được doanh nghiệp sử dụng, được người dân sử dụng”, anh Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.

Từ sân khấu xuống thực địa

Theo đó, Sinh viên Thế hệ mới 2026 gồm 4 chặng chính: Lộ diện; Sân khấu hóa & Phản biện; Thực địa; Chung kết

Ở Vòng Lộ diện, cánh cửa tuyển quân được mở rộng để sinh viên trên toàn quốc có thể chủ động tham gia bằng chính ý tưởng hoặc dự án của mình, theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Các thí sinh trực tiếp trình bày và bảo vệ ý tưởng trước Ban Tổ chức và Ban Giám khảo. Qua quá trình tuyển chọn, 8 đội thi chính thức, mỗi đội gồm 5 sinh viên, bước vào hành trình của mùa giải.

Tại Sân khấu hóa & Phản biện, các đội giới thiệu dự án thông qua video, trình diễn, pitching và những màn phản biện trực tiếp. Không chỉ bảo vệ ý tưởng trước Ban Giám khảo và đối thủ, các đội còn tiếp nhận câu hỏi, góp ý từ người dân, người thụ hưởng và những người trực tiếp chịu tác động bởi vấn đề mà dự án hướng tới.

Sinh viên trường Đại học hàng hải Việt Nam giới thiệu về slogan của đội

Điểm thay đổi rõ nét nhất của mùa 4 nằm ở Vòng Thực địa. Hai tập được dành riêng cho hành trình tại địa phương, với thời lượng thực địa tăng đáng kể so với mùa trước. Các đội phải gặp người thụ hưởng, khảo sát lại bối cảnh, kiểm chứng những giả định ban đầu, điều chỉnh giải pháp và thử nghiệm một phần dự án trong điều kiện thực tế.

Đặc biệt, phản hồi từ người dân và người thụ hưởng trở thành một trong những căn cứ đánh giá dự án. Qua đó, giải pháp của sinh viên không chỉ được nhìn nhận từ góc độ chuyên môn mà còn được kiểm chứng bởi chính cộng đồng mà dự án hướng tới phục vụ.

Tại Chung kết, bốn đội vượt qua Vòng Thực địa cùng nhìn lại toàn bộ hành trình phát triển dự án: từ vấn đề ban đầu, những phản biện đã gặp, cách điều chỉnh giải pháp, trải nghiệm thực địa đến những kết quả thử nghiệm và giá trị thực tế đã tạo ra.

Kết quả cuối cùng được đánh giá trên cả quá trình phát triển của dự án, thay vì chỉ dựa vào một phần thi tại đêm Chung kết. Các đội đồng thời phải chứng minh khả năng tiếp tục phát triển dự án và những nguồn lực cần thiết để đưa giải pháp đi xa hơn sau chương trình.