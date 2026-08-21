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Cây xanh gãy đổ, đè tử vong nam thanh niên đi xe máy ở Đắk Lắk

MINH MINH
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Đang chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh trong lúc mưa lớn kèm giông lốc, nam thanh niên 18 tuổi bị cây xanh gãy đổ đè trúng, tử vong sau một ngày cấp cứu.

Ngày 21/8, UBND phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm trong lúc mưa lớn kèm giông lốc.

Thông tin ban đầu, hoảng 17h ngày 20/8, mưa lớn, gió mạnh xuất hiện tại một số tuyến đường thuộc phường Buôn Ma Thuột và phường Tân An. Thời điểm này, anh H.N.Q. (18 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) lái xe máy biển kiểm soát 81AP-003.xx đi trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực Đạt Lý, phường Tân An.

Hiện trường vụ việc

Khi đang di chuyển, anh Q. bị một cây xanh lớn bên đường gãy đổ, đè trúng người. Nạn nhân bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ và được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Q. đã tử vong vào trưa 21/8.

Cơn giông lốc cũng khiến nhiều cây xanh tại các địa phương bị gãy cành, bật gốc, ngã chắn ngang đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một số bảng hiệu bị gió cuốn bay, tủ hàng của các hộ kinh doanh bị hư hỏng.

Sau khi thời tiết ổn định, người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn cây cối, giải phóng các tuyến đường, bảo đảm giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại do giông lốc gây ra.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trong những ngày qua, thời tiết tại Đắk Lắk thường có nhiều mây, ban ngày xuất hiện những khoảng nắng gián đoạn nhưng đến chiều tối và đêm thường xảy ra mưa rào, dông.

Do đang trong thời kỳ mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên, các cơn dông có thể phát triển nhanh, đi kèm gió giật mạnh, sấm sét, thậm chí làm gãy cành, đổ cây xanh, ảnh hưởng đến việc lưu thông và sinh hoạt của người dân.

Người dân khi tham gia giao thông vào thời điểm mưa dông cần chú ý quan sát, hạn chế dừng, đỗ hoặc di chuyển dưới những cây xanh lớn để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Đổ rác về thấy hàng xóm đi ra khỏi nhà mình, người bố xem camera an ninh thì phát hiện cảnh tượng bức xúc
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