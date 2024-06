"Cây tỷ đô" của Việt Nam đang lên cơn sốt được cả thế giới săn lùng: Giá tăng 8 tháng liên tiếp, khách mua toàn ông lớn Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt gần 84,5 nghìn tấn, trị giá 134,6 triệu USD, tăng 14,8% về lượng và tăng 14,5% về trị giá so với tháng 4/2024; So với tháng 5/2023 giảm 27,8% về lượng và giảm 14,8% về trị giá.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 572,2 nghìn tấn, trị giá 859,4 triệu USD, giảm 2,4% về lượng nhưng tăng 6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 5/2024, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.594 USD/tấn, tăng gần 18% so với tháng 5/2024. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.501 USD/tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 5/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, với 50,5 nghìn tấn, trị giá hơn 76 triệu USD, giảm 42% về lượng và giảm 65% về trị giá so với tháng 5/2024.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.438 USD/tấn, giảm 46% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 380 nghìn tấn cao su, trị giá 547,3 triệu USD, tăng 22,6% về lượng và giảm 34% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, với 47.234 tấn, trị giá 75,8 triệu USD, tăng 42,7% về lượng và tăng 63% về kim ngạch so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân đạt 1604 USD/tấn, tăng 14,4% so với năm 2023.

Đứng thứ 3 là thị trường Hàn Quốc. Nước này nhập khẩu hơn 20 nghìn tấn cao su, tương đương gần 33 triệu USD, giá xuất khẩu đạt 1640 USD/tấn, tăng 23% về lượng, tăng 35% về kim ngạch và tăng 9,8% về giá.

Mặc dù xuất khẩu cao su sang nhiều thị trường lớn giảm trong tháng 5/2024, nhưng xuất khẩu sang một số thị trường như: Bỉ, Brazil, Indonesia, Nga, Ý, Srilanca… đã tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 5/2023.

Trong tháng 5, giá cao su mủ nước và mủ chén trên thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, đánh dấu tháng tăng thứ 3 liên tiếp. Giá thu mua mủ chén trung bình tăng gần 19% so với tháng 4/2024, và cao hơn tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thu mua mủ nước trung bình tăng hơn 12% so với tháng 4/2024, và cao hơn gần 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xuất khẩu của loại cao su SVR 10 dao động trong khoảng 1.580 - 1.610 USD/tấn, tăng khoảng 200 - 500 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2023. Giá xuất khẩu SVR3L dao động trong khoảng 1.790 - 1.810 USD/tấn, tăng khoảng 300 - 400 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà tăng của giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đồng pha với giá cao su thế giới. Dữ liệu từ Trading Economics cho thấy, giá cao su tự nhiên đã tăng 28% từ đầu năm tới nay lên khoảng 180 US cents/kg - quanh vùng đỉnh cao nhất 2 năm. Còn so với vùng đáy gần đây hồi tháng 10/2022 thì giá cao su đã tăng gấp rưỡi.

Thị trường cao su toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục thiếu hụt mạnh nguồn cung từ 2024-2025. Tình trạng thiếu hụt này đến từ việc sản lượng mủ cao su của Thái Lan và Indonesia, hai nước chiếm 51% tổng sản lượng mủ cao su toàn cầu, giảm mạnh. Trong khi đó, nhu cầu từ Trung Quốc đang hồi phục mạnh trở lại khi nước này đẩy mạnh hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp ô tô.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng, khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm, trong khi đó OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng tương đối mạnh trong năm 2024. Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.