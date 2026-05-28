Một cây cổ thụ mọc giữa đồng lúa mì tại khu vực Bạch Lộc Nguyên, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc từ lâu đã trở thành địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều du khách từ nơi khác đến chụp ảnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cây cô đơn này được phát hiện đã bị chặt hết cành lá, trở thành một thân cây trơ trọi, gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân được xác định là do lượng khách tham quan đổ về quá đông, thường xuyên giẫm đạp lên ruộng lúa mì, xả rác bừa bãi và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu hoạch nông sản, khiến chủ nhân của cây buộc phải chặt hạ toàn bộ cành lá, hiện tại chỉ còn lại phần thân chính đứng giữa đồng.

Cây cô đơn mọc giữa đồng xanh là điểm check in nổi tiếng do lan truyền trên mạng

Theo truyền thông địa phương đưa tin vào ngày 26 tháng 5, nhiều cư dân mạng tại Thiểm Tây đã chia sẻ video cho thấy cây cổ thụ nổi tiếng tại làng Đại Lượng, thị trấn Tiền Vệ, huyện Lam Điền, thành phố Tây An đã bị cắt tỉa không thương tiếc. Phần tán lá sum suê trước đây giờ biến mất hoàn toàn, để lại một chiếc thân gỗ trơ trụi giữa cánh đồng lúa mì.

Làng Đại Lượng nằm sâu trong vùng lõi của cao nguyên Bạch Lộc Nguyên. Cây xanh này tọa lạc giữa một biển lúa mì bao la, phía sau là những ngọn đồi nhấp nhô, tạo nên khung cảnh lãng mạn nên được cộng đồng mạng đặt tên là "Cái cây cô đơn nhất". Sự nổi tiếng này giúp ngôi làng thu hút lượng lớn du khách tự lái xe đến để tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Người chủ đã quyết định chặt cây

Khi lượng người kéo đến ngày một đông, một số du khách đã thản nhiên giẫm đạp vào ruộng lúa để tìm góc chụp ảnh đẹp, thậm chí đứng ngay giữa trung tâm cánh đồng để điều khiển thiết bị bay không người lái chụp ảnh từ trên cao. Hành động này vô tình tạo thành những lối đi nhỏ tự phát trên đất canh tác. Do hiện tại đang bước vào mùa thu hoạch, nhiều diện tích lúa mì chín rộ bị đổ rạp xuống đất, gây thiệt hại trực tiếp đến năng suất và công sức của người dân địa phương.

Một nhiếp ảnh gia tại khu vực này chia sẻ, sau khi cây cô đơn trở nên nổi tiếng, rất nhiều người đã kéo đến làng Đại Lượng. Người này từng tận mắt chứng kiến cảnh du khách tràn vào ruộng lúa mì để chụp hình, giẫm nát cây trồng thành nhiều lối đi. Dù chủ nhân của thửa ruộng đã nhiều lần nhắc nhở và cảnh báo du khách, nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện. Nhận thấy sinh kế của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng ngay trước mùa gặt, người nông dân do quá bức xúc và bất lực nên đã quyết định chặt bỏ toàn bộ cành lá của cây để ngăn chặn dòng người kéo đến.

Đại diện ban quản lý làng Đại Lượng cũng xác nhận, cây xanh nổi tiếng này thực chất là cây trồng thuộc sở hữu cá nhân nằm trong ruộng lúa mì của một gia đình nông dân. Người dân bản địa vốn không coi đây là một danh lam thắng cảnh. Việc du khách ồ ạt kéo đến chụp ảnh làm hư hại nông sản đã khiến người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy hoại tán cây để bảo vệ mùa màng.

Nguồn: ETtoday