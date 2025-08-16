Cây cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, gần 2.000 tỷ bắc qua sông Đuống: DN nào đứng sau?

Sau gần 6 năm từ ngày khởi công dự án Cầu Kinh Dương Vương hay còn gọi là Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống (Bắc Ninh), cây cầu đã chính thức được thông xe vào ngày 11/10/2023.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng﻿ do Ban quản lý xây dựng giao thông tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý khai thác vận hành.

Cây cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành có tổng chiều dài hơn 1.500m, rộng 22,5m, với kiến trúc 5 nhịp vòm cao từ 40m tới 67m. Từ mặt nước lên tới đỉnh vòm thép của cầu có độ cao lên đến 87m và là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại.﻿

Cây cầu như một dải lụa vắt qua sông Đuống, những nhịp cầu khi soi bóng xuống dòng sông tạo nên hình ảnh chiếc nón quai thao đặc trưng của người Quan họ.

Hình dáng kiến trúc cầu có 5 vòm chịu lực mang hình tượng cặp rồng thời Lý, thân rồng cuộn hình chữ S mềm mại, uyển chuyển vờn trên sóng nước, giữa đỉnh vòm là đầu cặp rồng cất cao, đối xứng nhau qua hòn ngọc tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời.



Cây cầu hoàn thiện đã góp phần hình thành mạng lưới giao thông khép kín giữa khu vực Bắc Đuống và Nam Đuống của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng.﻿

Được biết, Liên danh VTCO – WSP Phần Lan giành giải Nhất trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành vào năm 2016, qua đó trở thành đơn vị phụ trách thiết kế kiến trúc, khảo sát và lập thiết kế kỹ thuật cho dự án.



VTCO được thành lập năm 2004, là doanh nghiệp tư vấn xây dựng với vốn điều lệ tính đến tháng 10/2022 đạt 31,7 tỷ đồng.

Trước khi tham gia dự án cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, công ty từng góp mặt tại nhiều công trình quy mô lớn như cầu đi bộ Thủ Thiêm, các cầu Thủ Thiêm 2 và Thủ Thiêm 4 (TP.HCM), cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), tuyến Metro số 1 Bến Thành – Thủ Thiêm (tổng vốn hơn 47.000 tỷ đồng), Khu phức hợp quan sát Thủ Thiêm (1,2 tỷ USD), Hyatt Regency Hồ Tràm Resort & Spa, Khu nghỉ dưỡng Tuần Châu, Sân golf Thiên An…



Liên danh 7 nhà thầu hợp lực thi công



Công trình được triển khai bởi liên danh 7 nhà thầu, bao gồm:

(1) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1)

(2) Tổng công ty Cơ khí xây dựng Thăng Long – CTCP

(3) Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 75

(4) Công ty CP Cầu 14

(5) Tổng công ty Thăng Long – CTCP

(6) Công ty TNHH Nhạc Sơn và Công ty HAC.

Trong đó, CIENCO1 đảm nhận khối lượng công việc lớn nhất.

Ngoài ra, Công ty Nhạc Sơn và Cầu 75 thi công trụ trên bờ; gần mép nước phía Tiên Du. Tổng công ty Thăng Long – CTCP cùng Cầu 14 gia công, lắp đặt cốt thép bệ trụ P18, P19 và đúc phiến dầm SuperT. Cầu 75 thi công sàn giảm tải mố A1 và xử lý đầu cọc khoan nhồi trụ P20. Phía bên kia sông, tại huyện Thuận Thành, CKXD Thăng Long hoàn thiện khoan nhồi trụ P23, P24, mố A2; đúc, ép cọc bê tông 30x30 cho sàn giảm tải mố A2, thi công bệ mố và lắp đặt cốt thép trụ P23. CIENCO1 phụ trách trụ P21, P22 ngoài lòng sông.

Thành lập năm 1964, CIENCO1 là một trong những doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu Việt Nam. Đơn vị đã tham gia thi công tại hàng loạt công trình trọng điểm như cầu Rạch Miễu, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Vĩnh Tuy, cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, cầu Giẽ – Ninh Bình, hệ thống cầu đường sắt Hà Nội – TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cam Ranh, đường 78 và cầu Long Bình – Chrey Thom (Campuchia), các dự án ADB 11-12 tại Lào…﻿