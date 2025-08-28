Cây cầu hơn 600 tỷ đồng tại Phú Thọ chính thức hợp long, lập kỷ lục về thời gian thi công của ngành cầu cả nước

Được khởi công vào ngày 21/12/2024, cầu Phong Châu mới được xây dựng thay thế cây cầu cũ bị sập nhịp do ảnh hưởng của siêu bão Yagi và mưa lũ gây ra vào ngày 9/9/2024, làm đứt gãy tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm tỉnh với các huyện phía Tây.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long là chủ đầu tư dự án, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Binh đoàn 12 là đơn vị thi công.

Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến là 653m, gồm 8 nhịp, bề rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới. Phần đường cầu thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Sau gần 9 tháng thi công thần tốc “3 ca, 4 kíp, “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ kết cấu nhịp chính để hợp long, vượt tiến độ gần 2 tháng so với kế hoạch.

Các đại biểu tại buổi lễ hợp long cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Ngay sau hợp long, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như rải bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông... Dự kiến, toàn bộ công trình được hoàn thành trước ngày 30/9 và sẽ đưa vào khai thác vào tháng 10 - vượt tiến độ gần 3 tháng so với kế hoạch.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, sự kiện hợp long cầu Phong Châu đánh dấu giai đoạn then chốt trong quá trình xây dựng công trình. Đây là một dấu mốc lịch sử, kỷ lục về thời gian thi công của ngành cầu cả nước, qua đó, khẳng định sự nỗ lực của các lực lượng trực tiếp thi công trên dự án.

Đại tá nhấn mạnh, công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục tuyến Quốc lộ 32C, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão. Không chỉ tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng, công trình còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và du lịch cho tỉnh Phú Thọ và các địa phương lân cận.

Tại buổi kiểm tra tiến độ vào ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai dự án cầu Phong Châu mới đã để lại nhiều kinh nghiệm quý. Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Nhờ đó, thời gian thi công đã rút ngắn được 3 tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Với những kết quả đạt được, Thủ tướng đã đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.