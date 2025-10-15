Cây bút công nghệ: "Từ chối mua S25 Ultra, tôi dùng mẫu máy đời cũ này của Samsung 3 năm chưa chán"

Sau gần 3 năm sử dụng, cây bút Asif Iqbal Shaik của Sammobile vẫn chưa tìm thấy lý do gì để "lên đời" chiếc điện thoại hiện tại của mình. Trong khi Galaxy S25 Ultra đang nổi đình đám ngoài kia, anh vẫn hài lòng với Galaxy S23 Ultra trong cuộc sống hiện tại, thậm chí còn muốn dùng lâu hơn nữa. Dưới đây là chia sẻ của Asif.

Mọi thứ vẫn rất chất lượng

Tôi đã sử dụng Galaxy S23 Ultra kể từ khi máy ra mắt vào đầu năm 2023. Tôi từng có ý định nâng cấp lên Galaxy S25 Ultra nhưng rồi lại thôi, và tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể gắn bó với chiếc máy này thêm hai năm nữa.

Đã có những lúc tôi muốn đổi sang một mẫu máy mới hơn, đôi khi chỉ để sớm được trải nghiệm phiên bản One UI mới, đôi khi lại vì cấu hình phần cứng tốt hơn, nhưng sau tất cả, tôi vẫn hoàn toàn hài lòng với Galaxy S23 Ultra.

Dưới đây là bốn lý do chính khiến tôi vẫn trung thành với chiếc điện thoại này.

Màn hình vẫn quá tốt﻿

Màn hình OLED 6,8 inch của máy cho trải nghiệm mượt mà và có độ sáng cao. Ngay cả khi bật chế độ Always On Display (AOD), thời lượng pin cũng không bị sụt giảm đáng kể. Màn hình này hỗ trợ chuẩn HDR trên tất cả các ứng dụng xem video mà tôi thường dùng. Hệ thống loa của máy cũng khá lớn và cho chất lượng âm thanh ở mức tốt.

Nếu có điều gì để ao ước, đó là lớp phủ chống lóa vốn chỉ có trên các dòng Galaxy S Ultra mới hơn. Tuy nhiên, việc thiếu đi tính năng này cũng không phải là vấn đề quá lớn, vì độ sáng màn hình đủ cao để tôi có thể nhìn rõ nội dung mà không gặp nhiều khó khăn.

Hệ thống camera đa năng

Galaxy S23 Ultra sở hữu một hệ thống camera rất "cứng". Camera chính 200 MP cho ra những bức ảnh và video có chất lượng rất tốt trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tôi cũng đánh giá cao camera trước, rất tuyệt vời để chụp ảnh selfie cùng gia đình. Trong những chuyến du lịch, tôi đã sử dụng camera của máy rất nhiều và nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Camera tele (zoom 3x và 10x) có thể không sở hữu độ phân giải cao, nhưng chất lượng ảnh chụp vẫn rất ổn. Như đã nói, tôi sẵn sàng mua một chiếc Galaxy mới khi Samsung nâng cấp cả hai camera tele này lên độ phân giải 48 MP hoặc 50 MP, bởi điều đó sẽ mở ra khả năng quay video 8K trên tất cả các ống kính sau.

Điểm duy nhất tôi thực sự mong Samsung cải thiện chính là tốc độ bắt nét các chủ thể chuyển động nhanh như trẻ em và thú cưng. Là một ông bố, tôi chụp rất nhiều ảnh cho con trai mình.

Đôi khi, tôi phải dỗ bé đứng yên hoặc chờ đến khi bé ngừng chạy nhảy mới có thể chụp được một bức ảnh không bị nhòe. Ngoài vấn đề này ra, tôi không có gì để phàn nàn về camera của Galaxy S23 Ultra.

Thời lượng pin vẫn dư sức cho hơn một ngày

Viên pin 5.000 mAh vẫn đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng của tôi trong hơn một ngày, ngay cả khi bật chế độ Always On Display. Tôi đang dùng SIM 5G và hạ tầng mạng ở khu vực của tôi khá tốt, tôi nghĩ đó cũng là một yếu tố giúp cải thiện hiệu suất pin của máy.

Các tác vụ hàng ngày của tôi bao gồm nhắn tin, lướt mạng xã hội, đọc tin tức trên Feedly, nghe nhạc qua Apple Music và Spotify, xem video trên Disney+ Hotstar và YouTube, quản lý email, điều khiển thiết bị nhà thông minh, mua sắm online, thanh toán di động, dẫn đường qua Android Auto và thỉnh thoảng là chỉnh sửa ảnh, video.

Tôi cũng dành khoảng nửa tiếng mỗi ngày để chơi Call of Duty: Mobile. Khi đi du lịch, tần suất sử dụng camera và phát Wi-Fi hotspot của tôi cũng rất cao.

Tôi đã nghĩ thời lượng pin sẽ sụt giảm nhiều hơn sau 2,5 năm sử dụng, nhưng máy vẫn duy trì hiệu suất một cách đáng ngạc nhiên. Dù vậy, tôi vẫn có kế hoạch thay pin mới trong vài tuần tới để kéo dài thêm tuổi thọ.

One UI 7 cải thiện độ mượt mà và hiệu năng

Dù đã hài lòng với phần mềm trong suốt hai năm qua, tôi vẫn rất mong chờ bản cập nhật One UI 7. Tôi thích tùy biến màn hình chính và màn hình khóa bằng các hình nền và widget mới, và One UI 7 đã mang đến nhiều widget, kiểu đồng hồ, tùy chỉnh độ trong suốt, tùy chọn nhãn mới và một Bảng điều khiển nhanh linh hoạt hơn. Tôi cũng thích kiểu sắp xếp ứng dụng theo chiều dọc và việc thanh tìm kiếm được đặt ở cạnh dưới.

Quan trọng hơn cả, bản cập nhật này giúp chiếc điện thoại của tôi trở nên mượt mà hơn rất nhiều. Các hiệu ứng chuyển cảnh giờ đây "mượt như nhung", điều mà trước đây không phải lúc nào cũng đạt được. Máy cho cảm giác nhanh và nhạy, kể cả ngay sau khi mở khóa, trong khi trước đây thỉnh thoảng máy sẽ bị giật, khựng lại một hoặc hai giây.

Hiệu năng sử dụng hàng ngày cũng có cảm giác nhanh hơn đôi chút. Tôi không có những con số cụ thể để chứng minh cho nhận định này, và có thể đây chỉ là cảm nhận của tôi nhờ các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà hơn. Dù sao đi nữa, trải nghiệm tổng thể đã tốt hơn trước.

Galaxy S23 Ultra vẫn đáp ứng tốt mọi nhu cầu của tôi, và các dòng điện thoại mới hơn chưa mang lại những nâng cấp đủ lớn để thôi thúc tôi phải đổi máy. Dù vậy, tôi vẫn để ngỏ khả năng nâng cấp lên Galaxy S26 Ultra vào năm sau, nếu Samsung trang bị camera tele 3x 50 MP hoặc giải quyết triệt để vấn đề tốc độ màn trập.