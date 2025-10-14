Điện thoại giá thấp có hiệu năng "khủng long": Chỉ nhỏ 6.3 inch mà pin 6.500mAh, dùng 2 ngày mới phải sạc

Cây bút Harish Jonnalagadda của Android Central đã trải nghiệm điện thoại Vivo X200 FE trong hai tháng và anh cho rằng đây là mẫu điện thoại Android nhỏ gọn tốt nhất của năm 2025 mà ai cũng nên có. Dưới đây là chia sẻ của anh.

Thiết kế tinh tế, hướng đến sự tiện dụng

Có cảm giác như Vivo vẫn chưa mắc một sai lầm nào trong năm 2025; dù là X200 Pro, X200 Ultra hay V60, thương hiệu này vẫn luôn cho ra đời những chiếc điện thoại xuất sắc một cách ổn định.

X200 Ultra tiếp tục mang đến hệ thống camera tốt nhất trong số những chiếc điện thoại tôi từng sử dụng trong năm nay, và X200 Pro vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các tác vụ hàng ngày.

Có thể nói, Vivo hiện là thương hiệu Android tôi yêu thích nhất, và tôi cũng đánh giá cao giao diện Funtouch OS hơn các tùy biến khác đến từ Trung Quốc. Thật tuyệt khi Vivo đã giới thiệu một chiếc điện thoại nhỏ gọn như Vivo X200 FE.

Mẫu máy sở hữu màn hình 6,31 inch và không có nhiều điểm chung với phiên bản X200 tiêu chuẩn hay X200 Pro — nó mang một bản sắc riêng biệt và có ngoại hình rất ấn tượng.

Mức giá của sản phẩm khoảng 620 USD cho phiên bản 12GB/256GB. (Giá hàng xách tay ở Việt Nam khoảng hơn 16 triệu).

Tôi rất thích thiết kế của X200 FE. Máy có các cạnh phẳng nhưng vẫn mang lại cảm giác cầm nắm và sử dụng thoải mái. Với trọng lượng 186g, nó nhẹ hơn đáng kể so với X200 Pro. Cảm giác cầm nắm trên tay là một trong những lý do khiến tôi vô cùng thích thú khi sử dụng thiết bị này.

Phiên bản tôi đang dùng có màu Xanh Băng Giá (Frost Blue), nhưng màu Vàng Hổ Phách (Amber Yellow) mới là lựa chọn dành cho những ai muốn một thiết bị nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. Mặt lưng kính nhám giúp việc cầm nắm trở nên dễ dàng, trong khi khung giữa được hoàn thiện với kết cấu mờ. Có thể nói, về mặt trải nghiệm sử dụng, X200 FE còn làm tốt hơn cả X200 Pro, và tôi đoán đây chính là mục tiêu mà Vivo hướng tới.

Vivo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này với chất lượng hoàn thiện cực kỳ chắc chắn — một ưu điểm vốn đã thành thương hiệu của điện thoại Vivo trong những năm gần đây.

Tương tự các mẫu X200 khác, X200 FE cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68 và IP69. Dù chưa có cơ hội thử nghiệm khả năng chống lại các tia nước nóng áp suất cao của chuẩn IP69, tôi vẫn tin tưởng vào công bố của Vivo rằng chiếc điện thoại này có thể chịu được tia nước áp suất cao lên đến 80 độ C.

Điểm trừ duy nhất về thiết kế đối với tôi là cụm camera ở mặt sau. Dù thiết kế hình thuôn dài này khá hài hòa với tổng thể thẩm mỹ, cụm camera lại nhô ra khỏi thân máy, khiến X200 FE bị cập kênh khá rõ khi đặt trên mặt bàn.

Tất nhiên, mức độ này không quá lớn như trên Galaxy Z Fold 7, nhưng đây lại là điều không hề xảy ra trên X200 hay X200 Pro nhờ vào các mô-đun camera khổng lồ của chúng. Lẽ ra Vivo nên giữ lại một thiết kế tương tự, dù có thể thu nhỏ lại một chút.

Phần cứng mạnh mẽ và màn hình chất lượng

Vivo luôn biết cách trang bị phần cứng cho sản phẩm của mình, và X200 FE cũng không ngoại lệ. Màn hình AMOLED 6,31 inch cho màu sắc sống động và độ tương phản tốt, đồng thời cung cấp các tùy chỉnh tương tự như những thiết bị dòng X200 khác.

Máy sử dụng kính cường lực Shield Glass độc quyền của Vivo thay vì giải pháp Gorilla Glass của Corning, và loại kính này đã chứng tỏ được độ bền bỉ trong suốt quá trình tôi sử dụng.

Sau hơn hai tháng trải nghiệm, chiếc X200 FE của tôi đã không may bị rơi vài lần, nhưng may mắn là máy vẫn nguyên vẹn.

Màn hình này hỗ trợ công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM 2.160Hz cùng tần số quét 120Hz quen thuộc, mang lại trải nghiệm mượt mà không thua kém gì các mẫu điện thoại Vivo khác.

Tóm lại, không có gì để phàn nàn về màn hình có kích thước nhỏ gọn này. Dù không có không gian hiển thị lớn như X200 Pro, nó vẫn đủ tốt để chơi game và có độ sáng cao khi sử dụng ngoài trời.

Về hiệu năng, con chip Dimensity 9300+ đã quá quen thuộc và xử lý tốt các tựa game đòi hỏi đồ họa cao. Dù tôi đã kỳ vọng máy sẽ được trang bị Dimensity 9400 như các phiên bản khác trong dòng X200, nền tảng cũ hơn này vẫn còn rất mạnh mẽ.

Về camera, X200 FE được trang bị ống kính chính 50MP, đi kèm một camera tele 3x 50MP và một camera góc siêu rộng 8MP. Thành thật mà nói, hệ thống này cho ra những bức ảnh tuyệt vời.

Dù không thể sánh bằng X200 Pro, máy vẫn sử dụng chung cảm biến chính với X200. Ống kính góc rộng có phần kém hơn, nhưng tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào với các mô-đun còn lại.

Thời lượng pin ấn tượng và công nghệ sạc nhanh

Hầu hết điện thoại nhỏ gọn thường có thời lượng pin kém hơn các mẫu flagship truyền thống, nhưng X200 FE là một ngoại lệ. Bằng một cách nào đó, Vivo đã trang bị cho máy viên pin dung lượng khổng lồ 6.500mAh, thậm chí còn lớn hơn cả pin của X200 Pro.

Kết quả là X200 FE có thể hoạt động suốt hai ngày sau mỗi lần sạc. Ngay cả khi sử dụng với cường độ cao, tôi vẫn có thể dùng máy thoải mái trong một ngày rưỡi.

Nỗi lo hết pin đã trở thành dĩ vãng trên thế giới Android — trừ khi bạn đang dùng S25 Edge. Ngoài trường hợp cá biệt đó, hầu hết smartphone đều có thể trụ được một ngày khá dễ dàng.

Với X200 FE, bạn hoàn toàn không cần bận tâm về pin. Dù phải mất một giờ để sạc đầy với bộ sạc 90W đi kèm, đây không phải là vấn đề lớn.

Tương tự các mẫu điện thoại X200 khác, X200 FE sử dụng công nghệ pin gốc silicon để đạt mật độ năng lượng 845Wh/L. Rõ ràng, Vivo và các thương hiệu Trung Quốc khác đang khai thác rất hiệu quả công nghệ này trong năm nay.

Lời kết

Nếu bạn cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu flagship thông thường, tôi hoàn toàn có thể giới thiệu Vivo X200 FE. Chiếc điện thoại này cho cảm giác cầm nắm và sử dụng tốt hơn cả X200 và X200 Pro, trong khi vẫn sở hữu hầu hết những tính năng nổi bật đã làm nên tên tuổi của hai thiết bị đó.

Đây là chiếc điện thoại nhỏ gọn tốt nhất mà tôi từng sử dụng trong năm 2025, và điều tuyệt vời nhất là mức giá của nó lại rất phải chăng.