Đây là máy tính bảng Android cỡ nhỏ lật đổ "ngôi vương" iPad Mini: Giá ngang nhau nhưng màn tận 3K, 165Hz

Sức hấp dẫn của máy tính bảng Android cỡ lớn là điều không thể phủ nhận nhưng mọi thứ có thể thay đổi với Xiaomi Pad Mini mới. Theo Android Authority, đây là mẫu máy tính bảng có thể định hình lại cách sử dụng của nhiều người và quan trọng hơn cả dù nghe có vẻ như học hỏi từ iPad Mini, thiết bị mới từ nhà Xiaomi có thể làm hơn thế.

Xiaomi Pad Mini: Đừng vội gọi là "bản sao" của iPad Mini

Từ thiết kế đến cấu hình, Xiaomi Pad Mini không có điểm gì quá đặc biệt. Không có chi tiết nào khiến người ta phải trầm trồ như độ mỏng của Samsung Galaxy Tab S11 hay kích thước của OnePlus Pad 3.

Tuy nhiên, đôi khi, một thiết bị lại toàn diện đến mức người ta sẵn sàng bỏ qua việc thiếu vắng những tính năng đột phá. Xiaomi đặc biệt giỏi trong việc này; hãng thường ra mắt các sản phẩm có cấu hình tương đương đối thủ nhưng với mức giá hấp dẫn hơn, khiến một số người vội vàng gán cho chúng cái mác "hàng nhái giá rẻ".

Thế nhưng Xiaomi Pad Mini không phải là một bản sao chép rẻ tiền của iPad Mini. Đây là một thiết bị được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, xuất hiện trong một phân khúc đang rất cần thêm những đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Nó là một lựa chọn thay thế chạy Android cho iPad Mini và cuối cùng đã giúp người dùng hiểu được lý do tại sao máy tính bảng cỡ nhỏ lại được yêu thích đến vậy.

Với màn hình 8,8 inch, Xiaomi Pad Mini chắc chắn không phải là chiếc tablet nhỏ nhất trên thị trường. iPad Mini có màn hình 8,3 inch, hay một thiết bị gập như Samsung Galaxy Z Fold 7 cũng có màn hình 8 inch khi mở ra. Tuy nhiên, điểm khác biệt mấu chốt nằm ở tỷ lệ khung hình, vốn phù hợp hơn nhiều cho việc tiêu thụ nội dung. Màn hình 16:10 của Pad Mini giúp giảm thiểu các dải đen khi xem video, loại nội dung thường được sản xuất ở định dạng 16:9.

Ngược lại, màn hình 3:2 vuông hơn của iPad Mini và màn hình gần như 1:1 của Z Fold 7 đều tạo ra các dải đen rất lớn với nội dung 16:9. Mặc dù màn hình của Pad Mini có thể không lý tưởng cho công việc như các màn hình có chiều dọc cao hơn, nó lại đạt được sự cân bằng tuyệt vời.

Máy được tối ưu cho giải trí một cách tối đa mà không trở nên quá rộng để cầm nắm thoải mái. Chiều cao của máy cũng đủ để chạy hầu hết ứng dụng điện thoại mà không bị kéo giãn một cách khó chịu, thậm chí bạn có thể chạy hai ứng dụng song song. Về cơ bản, nó giống như một màn hình điện thoại được phóng to, hoàn hảo cho việc thưởng thức mọi loại nội dung.

Trong khi hầu hết điện thoại có thể được cầm bằng một tay một cách dễ dàng, điều này lại không đúng với các máy tính bảng cỡ lớn. Xiaomi Pad Mini đã tìm được điểm cân bằng hợp lý. Bạn có thể sẽ không cầm nó bằng một tay lâu như điện thoại, nhưng vẫn dễ dàng hơn rất nhiều so với một chiếc tablet lớn hơn. Với trọng lượng chỉ 326g, máy nhẹ một cách đáng kinh ngạc so với nhiều sản phẩm.

Tính di động này còn được nâng cao nhờ chiếc ốp lưng tùy chọn được thiết kế thông minh, với một quai đeo ở mặt sau. Bạn có thể luồn tay qua quai để cầm máy bằng một tay một cách chắc chắn. Quai đeo này cũng đủ cứng cáp để biến thành một chân đế, cho phép bạn dựng máy tính bảng trên bàn.

Sức hút của Xiaomi Pad Mini không chỉ dừng lại ở kiểu dáng hay chiếc ốp lưng độc đáo; đây thực sự là một thiết bị toàn diện với rất ít điểm yếu.

Màn hình là một ví dụ điển hình. Dù chỉ sử dụng tấm nền LCD, đây là một màn hình có độ phân giải cao (3K), tần số quét lên tới 165Hz (trong khi iPad Mini vẫn dừng ở 60Hz), độ sáng tối đa 700 nits, và hiển thị tuyệt vời nhờ các tùy chọn nâng cao hình ảnh và bảo vệ mắt.

Hiệu năng cũng là một điểm cộng lớn. Máy được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+, một con chip có thể xử lý xuất sắc gần như mọi tác vụ. Kết hợp với dung lượng RAM dồi dào (8 hoặc 12GB), máy dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và các công việc nhẹ. Nếu muốn khai thác sâu hơn, Xiaomi còn tích hợp các tính năng đa nhiệm mạnh mẽ như chế độ "Workstation" mới để quản lý cửa sổ ứng dụng, lối tắt chia đôi màn hình và khả năng điều khiển chéo thiết bị với điện thoại. Người dùng thậm chí có thể dùng tablet làm màn hình phụ cho máy tính.

Với bút Xiaomi Focus Pen (bán riêng), chiếc máy tính bảng này trở thành một công cụ ghi chú và đánh dấu văn bản hiệu quả. Dù kích thước nhỏ gọn không lý tưởng cho việc viết lách dài hơi, nó vẫn là một bước tiến vượt bậc so với việc cố gắng ghi chú trên điện thoại bằng bút cảm ứng.

Mọi thiết bị đều có sự đánh đổi

Những phàn nàn đều liên quan đến hệ điều hành HyperOS. Nhiều widget, như At a Glance của Google, không thể tùy chỉnh kích thước tự do, khiến chúng chỉ chiếm một nửa chiều rộng màn hình. Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách cài đặt một trình khởi chạy (launcher) của bên thứ ba, nhưng nó cho thấy HyperOS có thể không phải gu của tất cả mọi người.

Thứ hai, chiếc tablet này không hỗ trợ xuất hình ảnh ra màn hình ngoài theo chế độ mở rộng. Hy vọng rằng, các bản cập nhật phần mềm trong tương lai sẽ giải quyết được một số vấn đề trên.

Xiaomi Pad Mini hiện đã có mặt tại một số thị trường châu Á với mức giá khoảng 429 USD (giá ở Việt Nam khoảng 14 triệu, tương đương giá iPad Mini 7 thời điểm ra mắt), với hai tùy chọn màu sắc là Xám và Tím. Các thông số khác bao gồm bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB chuẩn UFS 4.1, viên pin dung lượng 7.500mAh hỗ trợ sạc nhanh 67W.

Về kết nối, máy được trang bị hai cổng USB-C, Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4. Các trang bị còn lại bao gồm hệ thống loa kép stereo, camera sau 13MP và camera trước 8MP.

Tech Radar gọi Xiaomi Pad Mini là máy tính bảng Android thuộc vào hàng tốt nhất trên thị trường mà mọi người có thể mua. Và tất nhiên, nó trở thành một đối thủ đáng gờm của iPad Mini vốn cô đơn quá lâu kể từ khi ra mắt.