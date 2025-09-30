Cây bút công nghệ: "4 năm điện thoại vẫn cứ giống hệt nhau, Samsung nên xóa sổ Galaxy Ultra đi là vừa"

Với bốn năm liên tiếp ra mắt điện thoại Ultra giống hệt nhau, cây bút Mark Jansen của Android Police cho rằng điện thoại cao cấp của Samsung đã bị đối thủ vượt qua với khoảng cách xa.

Nếu không làm gì để thay đổi, có lẽ hãng nên “khai tử” chính chiếc Ultra của mình. Dưới đây là quan điểm của Jansen.

Ultra giờ đây đã trở nên "siêu" trì trệ

Dòng Samsung Galaxy S26 sẽ sớm ra mắt vào dịp cuối năm này, và hiện đang có hàng loạt tin đồn và rò rỉ về các thiết bị mới này của Samsung.

Năm nay sẽ có rất nhiều thay đổi, với những tin đồn cho rằng chúng ta sẽ phải nói lời chia tay với các phiên bản S26 và S26 Plus cơ bản, thay vào đó là sự xuất hiện của các mẫu Pro và Edge trong danh mục sản phẩm chính — nhưng có một thứ sẽ không thay đổi, đó là phiên bản Ultra.

Phiên bản Ultra của Samsung Galaxy từng được xem là đỉnh cao của mọi thứ mà Samsung có thể làm với một chiếc điện thoại thông minh.

Đây từng là mẫu máy tiên phong, là đột phá, là thử nghiệm. Nhưng giờ đây, nó cũng chỉ là một chiếc điện thoại khác trong một dòng sản phẩm khác. Nó đã trở nên cũ kỹ, trì trệ và nhàm chán.

Và có vẻ như điều đó sẽ không thay đổi với phiên bản tiếp theo. Samsung cần phải mang đến những nâng cấp thực sự đáng giá cho Galaxy Ultra, hoặc cứ để nó chết dần chết mòn.

Dòng Samsung Galaxy Ultra ra mắt lần đầu vào năm 2020 như một phần của dòng Galaxy S20 được đổi tên. Với các phiên bản 4G và 5G, S20 Ultra đã đại diện cho một sự thay đổi mang tính địa chấn trong cách tiếp cận của Samsung.

Ultra là chiếc điện thoại của Samsung mà mọi thứ đều được đẩy lên mức tối đa, từ màn hình khổng lồ 6,9 inch, cụm bốn camera, cho đến một mức giá cao tương xứng.

Vài năm tiếp theo chứng kiến một số thay đổi lớn trong thiết kế của Ultra, và phải đến Galaxy S22 Ultra, Samsung mới tìm ra một ngôn ngữ thiết kế mà bạn vẫn có thể nhận ra cho đến tận ngày nay.

Vâng, đúng vậy, S22 Ultra. Khi nhìn lại cả một dòng Ultra dài, chiếc điện thoại này gần như không thay đổi gì kể từ năm 2022. Samsung dường như rất hài lòng với thiết kế của S22 Ultra. Họ đã sử dụng lại về cơ bản cùng một thiết kế đó mỗi năm kể từ đó.

Tôi không hề nói đùa. Tôi đã đặt tất cả các điện thoại Ultra kể từ năm 2022 cạnh nhau, và chúng gần như không có gì khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất trong những năm gần đây là việc Samsung thêm các góc bo tròn cho S25 Ultra.

À quên, họ còn bổ sung thêm các vòng camera bằng kim loại cho phiên bản Ultra mới nhất — nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng rơi ra. Nhưng ngoài những thay đổi nhỏ về mặt thẩm mỹ đó, thiết kế của Ultra không có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, điều này có thể tha thứ được, bởi vì Samsung đã nỗ lực để đảm bảo phần cứng luôn ở mức đỉnh cao, phải không? Cũng có thể nói là vậy.

Samsung đã đều đặn cập nhật bộ xử lý mỗi năm với con chip mới nhất của Qualcomm, nhưng ngoài điều đó ra, không có nhiều thay đổi.

Pin là thứ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thời gian. Samsung đã ra mắt S20 Ultra với viên pin khổng lồ 5.000mAh, một con số khá ấn tượng vào thời điểm đó. Năm năm sau, viên pin tương tự dường như không còn quá ấn tượng như trước nữa.

Sạc cũng có câu chuyện tương tự, và ngoại trừ S21 Ultra có tốc độ sạc 25W thấp một cách kỳ lạ, mọi phiên bản Ultra khác đều có cùng tốc độ sạc có dây và không dây.

Một lần nữa, 45W và 15W là những con số tốt vào năm 2020, nhưng chúng trông kém ấn tượng hơn nhiều vào năm 2025.

Vậy còn camera thì sao?

Bạn có nhớ khi S21 Ultra giới thiệu một ống kính với khả năng zoom quang học 10x đáng kinh ngạc không? Nó đã biến mất trên S24 Ultra, thay thế bằng zoom 5x. Cảm biến chính vẫn giữ ở mức 200MP và không bị hạ cấp, nhưng nó đã không thay đổi từ năm 2023 — khó có thể gọi đây là công nghệ "ultra" mới mẻ.

Tựu trung lại, đây là câu chuyện về một dòng điện thoại đang tự làm mất giá trị của mình khi dậm chân tại chỗ, trong khi tất cả các đối thủ khác đều tiến về phía trước. Dòng Ultra đã từng thực sự "Ultra", nhưng vị thế đó giờ đây đã không còn nữa.

Các thương hiệu khác đã vượt mặt Ultra

Để thấy mọi thứ đã trở nên tồi tệ như thế nào, hãy xem xét chiếc OnePlus 13 giá 900 USD. Với mức giá rẻ hơn tới 400 USD so với S25 Ultra, bạn sẽ nghĩ rằng flagship hiện tại của OnePlus sẽ thua kém so với sản phẩm của Samsung. Nhưng không, thực tế không phải vậy.

Nó có cùng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite, các tùy chọn bộ nhớ tương tự và dung lượng RAM vượt trội hơn hẳn, với tùy chọn cao nhất lên tới 24GB.

Viên pin có dung lượng khủng 6.000mAh, nhiều hơn 1.000mAh so với "Ultra", và OnePlus hỗ trợ sạc có dây lên đến 100W. Nó thậm chí còn có khả năng sạc không dây ở tốc độ 50W — nhanh hơn 5W so với tốc độ sạc có dây của S25 Ultra.

Đó là một sự khác biệt một trời một vực, và thẳng thắn mà nói, thật đáng xấu hổ khi một chiếc điện thoại được quảng cáo là "Ultra" lại có thể bị một chiếc điện thoại rẻ hơn 400 USD cho "hít khói" một cách dễ dàng như vậy.

Đúng là S25 Ultra vượt trội hơn OnePlus 13 ở một số khía cạnh, rất có thể là camera, nhưng một lần nữa, bạn đang phải trả thêm 400 USD cho điều đó. Cùng với một cây bút S Pen có thể cũng sắp bị khai tử.

Tôi gần như phải tự hỏi liệu đây có phải là một quyết định có chủ đích của Samsung hay không.

Những năm gần đây, họ đã đẩy mạnh phát triển AI, vậy có phải công ty Hàn Quốc đã chọn tập trung vào đó thay vì nâng cấp phần cứng? Hoàn toàn có khả năng họ coi AI là lựa chọn "an toàn" hơn.

Suy cho cùng, Samsung đã từng hứng chịu không ít tai tiếng sau những bước nhảy vọt về phần cứng nhất định, và việc mạo hiểm với công nghệ pin và sạc như OnePlus có thể gợi lại nỗi lo về sự cố Note 7.

Nhưng thực sự, tất cả chỉ là những lời bào chữa. Nếu Samsung muốn tiếp tục gọi chiếc điện thoại S lớn nhất của mình là "Ultra", họ cần phải giành lại danh hiệu đó. Và nếu không thể xứng đáng với cái tên này, họ nên để cho dòng Ultra lụi tàn.

Phát triển hay lụi tàn

Ở một khía cạnh nào đó, cái tên "Ultra" đã trở nên lỗi thời. Với mức giá tương xứng và công nghệ thực sự tiên tiến, có lẽ Galaxy Z Fold 7 phù hợp với danh hiệu này hơn nhiều so với bất kỳ chiếc Ultra nào.

Rẻ hơn cả chục triệu, mẫu điện thoại này của Xiaomi đang "đe dọa ngôi vương" thuộc về iPhone và Samsung Dù chỉ có giá bán bằng những mẫu điện thoại giá rẻ như iPhone 16e hay Galaxy S25 FE, điện thoại mới của Xiaomi lại có phần cứng đỉnh cao hơn rất nhiều.

Vậy phải chăng dấu chấm hết đã được đặt cho dòng S Ultra? Dĩ nhiên là không. Nó vẫn bán rất chạy, và đó có lẽ là một phần lý do tại sao Samsung đã không thực sự thay đổi nó trong suốt ba năm qua.

Tuy nhiên, với việc S26 Ultra trông gần như không khác gì những người tiền nhiệm, chúng ta phải tự hỏi điều này có thể tiếp diễn trong bao lâu. Bốn năm trời chỉ ra mắt một chiếc điện thoại gần như y hệt là quá đủ.

Samsung cần phải dốc toàn lực cho S27 Ultra. Đã đến lúc Samsung phải chiến đấu để giành lại danh hiệu "Ultra" một lần nữa, và thực sự khiến cho vị vua của mình xứng đáng với ngôi vị cao nhất trong dòng S.

Đã quá muộn cho S26 Ultra. Nhưng Samsung Galaxy S27 Ultra thì sao? Đó có thể và nên là một con quái vật thực sự, và Samsung cần phải biến nó thành hiện thực. Hoặc là, họ nên từ bỏ việc gọi điện thoại của mình là "Ultra". Bởi vì nó sẽ không còn là "Ultra" nữa.