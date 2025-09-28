Rẻ hơn cả chục triệu, mẫu điện thoại này của Xiaomi đang "đe dọa ngôi vương" thuộc về iPhone và Samsung

Từ trước đến nay, Xiaomi vẫn luôn tạo ra những mẫu điện thoại cao cấp xuất sắc – mà minh chứng rõ nhất là Xiaomi 15 Ultra, một trong những chiếc điện thoại sở hữu hệ thống camera "khủng" nhất thế giới hiện nay (với mức giá cũng tương xứng).

Tuy nhiên, các phiên bản "T" thuộc mỗi thế hệ flagship của Xiaomi, thường ra mắt sau khoảng sáu tháng, lại đi theo một hướng khác: tinh giản một vài tính năng để mang đến một mức giá dễ chịu hơn nhiều.

Và kết quả là chúng ta có một chiếc điện thoại với cụm camera sau 50MP và khả năng zoom quang học 5x, về cơ bản không thua kém những gì bạn nhận được trên iPhone 17 Pro Max hay Google Pixel 10 Pro XL. Điểm khác biệt lớn nhất là với mức giá chỉ từ 13 triệu, bạn có thể sở hữu phần cứng đỉnh cao này chỉ với chi phí tương đương một chiếc iPhone 16e hay Galaxy S25 FE.

Xiaomi 15T Pro có gì đặc sắc

Đi sâu vào chi tiết, Xiaomi 15T Pro được trang bị một ống kính tele 50MP với khả năng zoom quang 5x, một thông số hiếm thấy trên các thiết bị cùng phân khúc. Không chỉ vậy, máy còn có khả năng zoom "chất lượng quang học" 10x, sánh ngang với những mẫu điện thoại cao cấp mà Xiaomi đang hướng tới để cạnh tranh.

Xiaomi cũng không hề lơ là camera chính khi trang bị cho nó cảm biến 50MP. Camera góc siêu rộng có lẽ là điểm yếu nhất trong bộ ba với cảm biến 12MP, trong khi camera trước sở hữu độ phân giải 32MP.

Hãy cùng xem qua một vài ảnh chụp thử dưới đây của trang Tom’s Guide. Mở đầu là màn so sánh camera chính giữa Xiaomi và iPhone 17, với chủ thể là một chiếc xe buýt du lịch mang phong cách cổ điển.

Thuật toán xử lý màu sắc hợp tác giữa Xiaomi và Leica đã giúp các sọc xanh và màu kem trên thân xe trở nên sống động và nổi bật. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng iPhone xử lý ánh sáng tốt hơn, đặc biệt là ở các vùng phản chiếu trên những chi tiết mạ crôm của xe.

Trong bài so sánh ảnh selfie, cũng được chụp đối chiếu với iPhone 17, cả hai máy cho ra màu sắc khá tương đồng. Sự khác biệt rõ rệt nhất trên ảnh của Xiaomi là độ tương phản được đẩy lên cao hơn, thể hiện rõ ở phần tóc và râu. Một điểm thú vị là hiệu ứng xóa phông trên Xiaomi đã xử lý rất chuẩn xác phần gọng kính, điều mà iPhone lại chưa làm được.

Về camera tele, điện thoại Xiaomi được so sánh với Pixel 10 Pro XL. Mặc dù có những điểm chưa ấn tượng ở camera zoom của Xiaomi 15T Pro, nhưng vẫn thật đáng kinh ngạc khi thấy nó có thể cạnh tranh sòng phẳng với một chiếc điện thoại có giá gần gấp đôi.

Khi chuyển dần từ mức zoom 2x, 5x và cuối cùng là 10x, hình ảnh từ 15T Pro cho cảm giác sáng và sắc nét hơn ở một vài khu vực. Tuy nhiên, đài phun nước lại được tái hiện tốt hơn trong ảnh của Pixel, khi máy bắt trọn được từng giọt nước một cách rõ ràng.

Tương tự như ảnh selfie, thuật toán làm nét của Xiaomi vẫn hoạt động khá mạnh mẽ, giúp các chi tiết lớn như vạch kẻ đường hay thành cầu trở nên rõ ràng. Nhưng khi soi kỹ vào các chi tiết nhỏ, đặc biệt ở mức phóng đại 10x, ảnh bắt đầu xuất hiện những nhiễu hạt khá lạ, trong khi Pixel đã xử lý thông minh hơn bằng cách làm mịn chúng đi.

Giống như các dòng flagship khác của hãng, 15T Pro cũng mang trong mình "chất màu Leica" để khẳng định đẳng cấp nhiếp ảnh. Về khả năng quay video, máy hỗ trợ độ phân giải 8K ở 30fps hoặc 4K lên đến 120fps, cùng với chuẩn HDR10+ trên tất cả các camera. Đối với người dùng chuyên nghiệp, máy còn cho phép quay ở định dạng Log và hậu kỳ màu sắc với các hồ sơ LUT chuyên dụng.

Những trang bị đáng giá khác thì sao?

Với thiết kế khung nhôm và các cạnh phẳng, Xiaomi 15T Pro hòa mình vào xu hướng thiết kế đang thịnh hành, dù cụm camera có phần bớt lồi hơn và tổng thể mang một vẻ ngoài tinh tế, chừng mực.

Xiaomi đã trang bị kính Gorilla Glass 7i để bảo vệ màn hình của 15T Pro, một lựa chọn bảo vệ gần như tốt nhất nếu không tính đến các vật liệu cao cấp hơn như Victus hay Armor. Máy cũng đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68, với khả năng chịu được độ sâu 3 mét nước – gấp ba lần yêu cầu tiêu chuẩn.

Quay trở lại với màn hình, tấm nền 6.83 inch của 15T Pro là lớn nhất từ trước đến nay trên một dòng điện thoại phổ thông của Xiaomi. Trải nghiệm thị giác còn được nâng cao hơn nữa nhờ tần số quét 144Hz, mang lại sự mượt mà vượt trội khi cuộn lướt hoặc chơi game so với mức 120Hz thường thấy trên các dòng máy cao cấp.

Xiaomi công bố độ sáng tối đa của màn hình lên tới 3,200 nits, cao hơn cả thông số của dòng iPhone 17. Và thực tế khi đặt cạnh một chiếc iPhone 17 bản tiêu chuẩn, màn hình của 15T Pro quả thực trông sáng hơn một chút.

Để người dùng không phải lo lắng về việc bị lóa mắt, 15T Pro được tích hợp công nghệ điều chỉnh độ sáng DC Dimming và các chứng nhận an toàn cho mắt từ TÜV Rheinland, mang lại sự yên tâm cho những ai hay bị đau đầu khi sử dụng điện thoại.

Sức mạnh của máy đến từ con chip MediaTek Dimensity 9400+, một đối thủ sản xuất trên tiến trình 3-nanometer của Snapdragon 8 Elite, con chip thường thấy trên hầu hết điện thoại Android cùng tầm giá. Trong bài thử nghiệm với tựa game Destiny Rising, chiếc điện thoại của Xiaomi đã dễ dàng "cân" mượt mà ở mức đồ họa cao nhất. Thành quả này không chỉ đến từ con chip mạnh mẽ mà còn nhờ vào các chuẩn RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1 tốc độ cao.

Tất cả các phiên bản 15T Pro đều được trang bị 12GB RAM, một tiêu chuẩn mới cho các dòng flagship. Người dùng sẽ có các tùy chọn bộ nhớ trong là 256GB, 512GB hoặc 1TB – những thông số thường chỉ thấy trên các dòng máy đắt tiền hơn.

Viên pin 5,500 mAh bên trong Xiaomi 15T Pro được quảng cáo là có thể trụ được hơn 15 giờ "sử dụng liên tục".

Theo đúng phong cách của Xiaomi, máy hỗ trợ sạc siêu nhanh 90W có dây và 50W không dây, giúp nạp lại năng lượng trong chớp mắt – chỉ cần 15 phút để sạc 50% pin với sạc có dây. Xiaomi còn tự tin tuyên bố rằng, trong trường hợp hy hữu máy sập nguồn hoàn toàn, bộ sạc của hãng có thể khởi động lại thiết bị chỉ trong vòng bốn giây.

Về phần mềm, Xiaomi 15T Pro xuất xưởng với hệ điều hành HyperOS 2, tích hợp các tính năng "HyperAI" như dịch thuật và tạo phụ đề theo thời gian thực. Dự kiến, bản cập nhật HyperOS 3 dựa trên Android 16 sẽ sớm được tung ra vào tháng 10 năm nay.

Xiaomi cũng đã có những tư duy đột phá về nâng cấp phần mềm cho dòng 15T. Nổi bật nhất là bộ tính năng "Astral Communication". Bên cạnh việc tăng cường công nghệ ăng-ten và modem, tính năng này còn mang đến cho 15T Pro khả năng "Giao tiếp Ngoại tuyến" (Offline Communication), cho phép thực hiện cuộc gọi thoại trực tiếp đến một chiếc 15T Pro khác ở khoảng cách gần 2 km mà không cần sóng di động.

Hiện tại, chỉ có dòng Oppo Find X8 và OnePlus 13 là làm được điều tương tự, đưa Xiaomi vào một câu lạc bộ danh giá của những chiếc điện thoại mà bạn luôn muốn mang theo khi đi vào vùng hoang dã. Tính năng này dự kiến sẽ được kích hoạt thông qua một bản cập nhật vào tháng 9.

Rõ ràng, Xiaomi 15T Pro là một lựa chọn xứng đáng như một lời khẳng định rằng bạn hoàn toàn có thể đòi hỏi nhiều hơn từ các thương hiệu yêu thích mà không cần phải chi ra cả một gia tài.