Đánh giá thật lòng về iPhone Air giá 30 triệu: Đẹp đấy, chất đấy, nhưng "bà để bà ngửi chứ bà đừng mua"

iPhone Air là một màn phô diễn công nghệ đầy ấn tượng. Chỉ tiếc rằng, đây không phải là thứ bạn nên bỏ tiền ra mua, trang Phone Arena nhận định trong bài viết mới đây.

Năm nay, chúng ta đã được chứng kiến chiếc iPhone mỏng nhất thế giới, iPhone Air — một thiết bị siêu nhẹ với khung titan và kính, trông giống một bản vẽ ý tưởng hơn là một chiếc điện thoại thực thụ của năm 2025

Khi cầm nó lên, bạn sẽ có cảm giác như đang nắm giữ cả tương lai trong lòng bàn tay. "Sao nó có thể mỏng đến thế? Sao nó lại nhẹ như vậy? Trông thật lộng lẫy!"

Nhưng đừng để sự phấn khích ban đầu đánh lừa bạn. Một khi bạn mang chiếc Air bóng bẩy đó về nhà và bắt đầu sử dụng như một chiếc điện thoại thực thụ (chụp ảnh, quay video, nghe nhạc, lướt web, hay làm bất cứ điều gì mà người bình thường vẫn làm với điện thoại), những góc khuất sẽ nhanh chóng lộ ra.

Bất chợt, "chiếc điện thoại thời trang" trị giá 1000 USD này (giá ở Việt Nam là hơn 30 triệu) không còn mang lại cảm giác của tương lai nữa, mà giống một món đồ công nghệ xinh đẹp mà bạn đã trả giá quá đắt để sở hữu.

Cái giá của sự bóng bẩy là gì?

Công bằng mà nói, Apple đã làm được một điều khá tuyệt vời. Với độ dày 5,6 mm (tương đương ba cây tăm chồng lên nhau) và trọng lượng 165 gram (bằng một tách cafe), iPhone Air khiến mọi chiếc điện thoại hiện đại khác trông như một "khủng long" cục mịch.

Đây là chiếc iPhone duy nhất trong nhiều năm qua thực sự tạo cảm giác như một sản phẩm hoàn toàn mới. Khi cầm trên tay lần đầu, bạn không thể không cảm thấy mình đang nắm giữ một thứ gì đó phi thường.

Nhưng (và đây là một chữ "nhưng" rất lớn), yếu tố "wow" đó sẽ phai nhạt rất nhanh ngay khi bạn dành thời gian trải nghiệm thực tế. Những điều nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện, và bạn dần nhận ra đã có bao nhiêu sự hy sinh cần phải thực hiện để đạt được một thiết kế kỳ diệu đến vậy.

Không giống như Galaxy S25 Edge, vốn cũng mỏng nhẹ mà không phải cắt giảm quá nhiều tính năng, toàn bộ điểm nhấn của Air dường như chỉ bắt đầu và kết thúc với thông điệp: "nhìn xem tôi mỏng và đẹp thế nào."

Một camera trên điện thoại 30 triệu là khó chấp nhận

Điểm trừ rõ ràng nhất của Air là cụm camera đơn. Vào năm 2025, khi bạn trả 1000 USD cho một chiếc điện thoại, bạn kỳ vọng ít nhất phải có hệ thống camera kép. Bản iPhone 17 tiêu chuẩn có hai camera, và ngay cả đối thủ duy nhất của nó — Galaxy S25 Edge — cũng có hai.

Trên thang điểm đánh giá, Phone Arena cho iPhone Air điểm Ảnh là 126 và Video là 122. So sánh với con số 150/145 của iPhone 17 hay 140/134 của S25 Edge, rõ ràng là bạn không nhận được những gì tốt nhất cho số tiền mình bỏ ra.

Bạn sẽ bỏ lỡ những bức ảnh góc siêu rộng và tele thực thụ, một điều không thể chấp nhận được trong phân khúc giá này.

Cảm biến hình vuông mới của camera selfie là một điểm nhấn thú vị, cho phép chụp ảnh selfie ngang trong khi cầm điện thoại theo chiều dọc. Nhưng đó chỉ là một mánh lới nhỏ không thể bù đắp cho việc mất đi một nửa hệ thống camera. Thêm vào đó, từ các so sánh, camera 18MP mới này dường như không mang lại chất lượng hình ảnh khác biệt đáng kể so với camera 12MP của các mẫu trước đó.

Loa đơn vào năm 2025?

iPhone Air chỉ có loa đơn (mono) vào năm 2025, trên một chiếc điện thoại ngàn đô. Bạn không chỉ bỏ lỡ âm thanh nổi (stereo) mà còn có một cảm giác rất kỳ cục khi xem video, với chất lượng âm thanh rất tệ: thiếu chiều sâu, thiếu bass, nhưng tệ nhất là âm lượng rất nhỏ. Khi xem một video trên YouTube, bạn sẽ có cảm giác như đang dùng một chiếc điện thoại giá rẻ...

Kết hợp với bộ rung haptic yếu hơn so với các mẫu Pro, bạn bắt đầu nhận ra trải nghiệm "cao cấp" của Air thực sự nông đến mức nào.

Tất cả chúng ta đều dự đoán iPhone Air sẽ có kết quả tệ trong các bài kiểm tra pin. Tuy nhiên, điều không ai nghĩ đến việc thiếu loa stereo vô tình mang đến một điểm sáng — nó giúp cải thiện thời lượng pin.

Với viên pin 3.149 mAh, Air trụ được 6 giờ 43 phút trong các bài kiểm tra, tốt hơn một chút so với S25 Edge (6 giờ 22 phút).

Đây là một tin tốt, nhưng nó lại phần nào bị lu mờ bởi yếu tố quan trọng khác liên quan đến pin: tốc độ sạc. Air bị giới hạn ở mức 20W, một con số khá đáng thất vọng khi đặt cạnh mức 40W của iPhone 17 và 25W của S25 Edge.

Dù vậy, sự khác biệt cũng không quá lớn. Một lần sạc đầy mất 1 giờ 36 phút trên Air so với 1 giờ 16 phút trên iPhone 17.

Tuy nhiên, việc thời lượng pin tốt này chỉ đạt được nhờ việc điện thoại sử dụng loa đơn với chất lượng âm thanh kém vẫn để lại một dư vị không mấy dễ chịu.

Sức mạnh thừa thãi một cách không cần thiết

Apple đã trang bị cho Air con chip A19 Pro — dù bị vô hiệu hóa một nhân GPU, nó vẫn cực kỳ nhanh. Các bài kiểm tra Geekbench và 3DMark chứng minh rằng nó có thể cạnh tranh sòng phẳng với chip Snapdragon 8 Elite của Samsung bên trong S25 Edge, một thành tích không hề nhỏ.

Vấn đề là không có hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) trong một bộ khung siêu mỏng để giữ cho con chip hoạt động ở nhiệt độ tối ưu, và titan cũng không phải là vật liệu tản nhiệt tốt.

Nếu bạn chạy một vài tác vụ nặng liên tiếp, Air sẽ bị giảm hiệu năng nặng hơn cả iPhone 17 bản thường. Nó sẽ không gặp vấn đề gì khi bạn sử dụng thông thường để lướt mạng xã hội, nhưng đây không phải là chiếc điện thoại bạn muốn dùng để chỉnh sửa video hay ảnh cho các nền tảng đó.

Liệu Apple có thực sự cần phải phô diễn sức mạnh với A19 Pro ở đây không? Hoàn toàn không. Chip A18 đã là quá đủ, có lẽ còn giúp giảm giá thành vài trăm đô la và khiến chiếc điện thoại này dễ mua hơn nhiều. Nhưng không, Apple đã chọn đi theo hướng "xa xỉ".

Nhìn thì thích thôi nhưng đừng mua

Bạn đang ở Apple Store và bắt gặp chiếc iPhone Air, một vật thể sáng bóng dưới ánh đèn hoàn hảo, và bạn tự nghĩ: "Chà, một miếng titan trông sang thật đấy." Bạn sẽ muốn cầm nó lên, xoay nó trong tay, thậm chí có thể khoe với bạn bè trong giây lát. Nhưng khả năng cao là bạn sẽ bán nó đi chỉ một năm sau đó.

Trong khi đó, bạn có thể liếc nhìn chiếc iPhone 17 bản thường, nằm ngay cạnh Air. Đúng, nó trông quen thuộc hơn và — phải thừa nhận là — nhàm chán hơn, nhưng nó rẻ hơn 200 USD, có camera tốt hơn, sạc nhanh hơn và ít phải đánh đổi hơn về tổng thể. Thực tế, đó có lẽ là chiếc điện thoại đáng giá nhất mà Apple đã phát hành trong 5 năm qua.

Vì vậy, dù Air có thể thu hút mọi ánh nhìn và mang lại cảm giác thời thượng, nó không khác gì ngoài một món đồ để thể hiện phong cách — chứ không phải một chiếc điện thoại tốt. Và giống như hầu hết các tuyên ngôn thời trang khác, sự hào nhoáng sẽ phai đi nhanh hơn bạn tưởng rất nhiều.

Đừng quên rằng iPhone Air chỉ hỗ trợ eSIM trên tất cả các thị trường, điều này không lý tưởng nếu bạn vẫn muốn sử dụng SIM vật lý.

Vì vậy, lời khuyên là: hãy chiêm ngưỡng nó, đến cửa hàng và trải nghiệm nếu bạn muốn, nhưng đừng mua nó trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận.