Cầu vượt biển Vingroup đề xuất thực hiện: Di chuyển giữa 2 vùng biển ở TP.HCM chưa bao giờ nhanh đến vậy!

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, du lịch TP.HCM trở nên phong phú hơn bao giờ hết, khi sở hữu cùng lúc hai vùng biển nổi tiếng: Cần Giờ và Vũng Tàu. Với những du khách yêu thích cả hai điểm đến này, tin vui là việc di chuyển giữa chúng sắp tới sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết – nhờ đề xuất xây dựng cầu vượt biển vừa được Tập đoàn Vingroup trình lên thành phố.

Theo Báo Xây Dựng, Tập đoàn Vingroup – Chi nhánh TP.HCM vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến cầu vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).

Nếu được phê duyệt, đây sẽ là cây cầu vượt biển đầu tiên của TP.HCM, kết nối trực tiếp hai vùng biển du lịch lớn của thành phố. Phương án sơ bộ cho thấy, tuyến cầu – đường này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ tính theo giờ như hiện tại, xuống chỉ còn vỏn vẹn 10 phút. Tuyến đường qua cầu này thay thế hoàn toàn việc đi vòng hoặc phụ thuộc vào tuyến phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu hiện nay.

Cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển tối ưu

Từ hai vùng biển cách trở đến “trục du lịch ven biển liền mạch”

Theo Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, việc tăng cường kết nối nội vùng và phát triển hạ tầng giao thông hiện đại được xem là định hướng trọng tâm.

Cây cầu vượt biển được kỳ vọng sẽ xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa hai vùng biển, giúp du khách di chuyển dễ dàng như đi qua một quận của thành phố, đồng thời tạo ra trục du lịch ven biển liền mạch Cần Giờ – Long Hải – Hồ Tràm – Vũng Tàu.

Theo Vingroup, cả Cần Giờ và Vũng Tàu đều là hai vùng biển có vị trí chiến lược về du lịch và phát triển kinh tế biển. Phía Vingroup cho biết, tập đoàn sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong việc hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng trọng điểm, góp phần mở rộng không gian đô thị ven biển và phát triển du lịch bền vững.

Sau sáp nhập, TP.HCM sở hữu thêm vùng biển Vũng Tàu

Mặc dù mới ở giai đoạn đề xuất, song cây cầu vượt biển này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của TP.HCM hướng ra biển, không chỉ giúp du khách đi lại thuận tiện, mà còn tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho kinh tế – du lịch khu vực ven biển Nam Bộ.

HIện nay du khách đi Cần Giờ - Vũng Tàu như thế nào?

Hiện tại, du khách muốn di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu có thể lựa chọn đường bộ hoặc phà biển, tùy vào phương tiện và thời gian dự kiến cho chuyến đi.

Cách thứ nhất – đi đường bộ qua TP.HCM và Quốc lộ 51:

Đây là tuyến đường dành cho những ai di chuyển bằng xe cá nhân hoặc xe khách đường dài. Từ trung tâm Cần Giờ, du khách cần đi phà Bình Khánh để ra Nhà Bè, sau đó tiếp tục theo đường Nguyễn Văn Tạo – Nguyễn Hữu Thọ – cao tốc Long Thành – Dầu Giây – Quốc lộ 51 để đến thành phố Vũng Tàu. Tổng quãng đường khoảng 95 – 110 km, tùy điểm xuất phát, và thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng.

Ưu điểm của tuyến này là chủ động về thời gian, có thể kết hợp dừng nghỉ tại các điểm ven đường như Long Thành, Bà Rịa, nhưng nhược điểm là đường dài, nhiều trạm thu phí và dễ kẹt xe vào cuối tuần hoặc dịp lễ.

Cách thứ hai – đi phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu:

Đây là lựa chọn nhanh và thú vị nhất, đặc biệt phù hợp với du khách muốn trải nghiệm cảm giác “vượt biển ngắn”. Tuyến phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu khai thác từ bến Tắc Suất (Cần Giờ) đến bến Cầu Đá (Vũng Tàu), cự ly khoảng 15 – 17 km, thời gian chỉ 30 phút.

Hiện phà hoạt động từ 6h đến 20h mỗi ngày (thứ Hai – thứ Sáu) và đến 21h vào cuối tuần, với khoảng 20–24 chuyến khứ hồi/ngày. Giá vé tham khảo khoảng 70.000 đồng/người/lượt, xe máy 50.000 đồng và ô tô 4 chỗ khoảng 350.000 đồng/lượt.

Trên phà, du khách có thể ngắm toàn cảnh biển, hít gió mặn và chụp ảnh check-in giữa đại dương, một trải nghiệm rất khác biệt so với việc di chuyển bằng đường bộ. Tuy nhiên, tuyến phà này phụ thuộc nhiều vào thời tiết và có thể tạm ngưng hoạt động khi biển động hoặc mưa lớn.

Với những ai yêu thích du lịch sinh thái và không gian biển yên bình, Cần Giờ là điểm dừng chân lý tưởng. Nơi đây nổi tiếng với rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, cùng các trải nghiệm gần gũi như đi ca nô ngắm khỉ, thăm đảo Thạnh An, thưởng thức hải sản tươi sống ở chợ Hàng Dương hay cắm trại tại bãi biển 30/4.

Còn Vũng Tàu lại mang sắc thái hoàn toàn khác – sôi động, hiện đại và nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng hơn. Du khách có thể tắm biển Bãi Sau, tham quan ngọn Hải Đăng, tượng Chúa Kitô Vua, hoặc ghé các quán cà phê ven đồi để ngắm hoàng hôn nhìn ra biển lớn.

Khi cầu vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu được triển khai, hành trình “một ngày ba điểm đến” – Cần Giờ, Vũng Tàu, trung tâm TP.HCM – sẽ trở nên liền mạch, nhanh chóng và đầy cảm hứng. Du khách chỉ cần nửa giờ để di chuyển giữa hai vùng biển, tận hưởng buổi sáng giữa rừng ngập mặn và buổi chiều thả mình dưới nắng vàng Vũng Tàu – một trải nghiệm mà không nơi nào khác ở Việt Nam có được.



