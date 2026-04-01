Cầu thủ nổi tiếng đã có vợ tiếp tục bị bóc nhắn tin đong đưa: Cô gái thứ 2 lộ diện, càng đọc càng khó bênh nổi ai

Câu chuyện liên quan đến các mối quan hệ của cầu thủ Đ.V.H đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Nguyên nhân đến từ đoạn tin nhắn được cho là của chàng cầu thủ làm quen một cô gái vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4/2026. Điều đáng nói, cầu thủ này và vợ đang có gia đình hạnh phúc, được xem là kiểu mẫu của làng bóng đá.

Tối 12/4, sự việc tiếp tục có diễn biến mới. Trên MXH bất ngờ xuất hiện loạt tin nhắn được cho là giữa cầu thủ Đ.V.H. và một cô gái thứ 2 (tạm gọi là P.). Cuộc trò chuyện này diễn ra vào tháng 4/2025.

Trong đoạn tin nhắn, tài khoản tick xanh mang tên và ảnh của cầu thủ Đ.V.H đã chủ động làm quen, trò chuyện với những câu hỏi thăm P. như: “Em học xong chưa hay vừa học vừa đi làm”, “Who thất tình who thất nghiệp”, “Cả 2 đều thất cả 2 hay em thất cả 2 nhỉ?”. Đáng nói, đây là thời điểm vợ cầu thủ này vừa mới sinh con.

Về phần cô gái, P. cũng có tin nhắn trả lời: “Em có bi quan đâu. Đại đi. Tới đâu hay tới đó nè”. Sau đó Đ.V.H. nhắn tin nhưng P. không phản hồi nữa.

Tin nhắn được cho là của Đ.V.H. với cô gái tên P.

Lần này, người chia sẻ sự việc tự giới thiệu mình là bạn trai của P. Tuy nhiên khác với sự việc trước đó, khi đọc đoạn tin nhắn được cho là của cầu thủ Đ.V.H và cô gái tên P., cư dân mạng để lại thắc mắc, không đồng tình với cách xử lý của cả hai bên.

Có người đặt câu hỏi về chuyện cô gái này có người yêu mà vẫn nhắn tin phản hồi một chín một mười với đối phương. Người yêu của P. cho biết chính mình là người trả lời những tin nhắn đó, không phải P. với mục đích xem đối phương muốn gì.

Có ý kiến lại hỏi: “Tại sao sự việc diễn ra từ 1 năm trước mà đến hiện tại - khi Đ.V.H. vướng ồn ào thì mới lên tiếng góp sóng góp gió?” . Bạn trai P. cho biết vì thời điểm phát hiện ra sự việc, vợ cầu thủ đang có con nhỏ nên mới quyết định bỏ qua, không giải quyết rõ ràng.

Người yêu của P. phản hồi chuyện rep tin nhắn được cho là của Đ.V.H.

Hiện tại, đoạn tin nhắn được cho là của cầu thủ Đ.V.H. và cô gái thứ 2 này vẫn đang được lan truyền, nhiều bài đăng viral với hàng trăm nghìn lượt xem. Trong khi đó phía cầu thủ Đ.V.H. và vợ chưa có bất kỳ phản hồi nào về ồn ào.

Trước đó, khi mới xảy ra sự việc tin nhắn được cho là của Đ.V.H. với cô gái đầu tiên, chúng tôi đã liên hệ với cầu thủ để làm rõ thông tin. Cầu thủ này chưa xác nhận thông tin và yêu cầu làm việc với quản lý cầu thủ. Phía quản lý của cầu thủ cho biết do hôm nay anh thi đấu nên cần tập trung, sẽ thông tin lại sau khi đã trao đổi với Đ.V.H.

