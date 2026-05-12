Cầu thủ bóng đá côn đồ dùng cùi chỏ đánh mạnh đối thủ đến bất tỉnh đã bị kết án

Cựu cầu thủ chuyên nghiệp Thomas Taylor vừa thoát án tù giam sau vụ tung cùi chỏ cực mạnh vào mặt đối thủ ngay trên sân cỏ - tình huống gây sốc từng lan truyền khắp MXH hồi đầu năm nay.

Taylor, 36 tuổi, khi đó khoác áo Trearddur Bay FC trong trận đấu với CPD Porthmadog. Trong lúc chờ thực hiện một quả phạt đền, anh bất ngờ vung cùi chỏ vào mặt cầu thủ Daniel Brookwell khiến đối phương gục xuống sân và bất tỉnh.

Đoạn video ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này nhanh chóng viral trên mạng vì pha ra đòn quá nguy hiểm. Brookwell kể lại rằng anh hoàn toàn không kịp phản ứng trước cú đánh: “Tôi không hề nhận ra mình đã nằm dưới sân cho tới vài giây sau đó". Sau khi tỉnh lại, cầu thủ 33 tuổi phát hiện miệng và mũi mình đầy máu. Anh phải rời sân ngay lập tức trong trạng thái choáng váng.

Thomas Taylor đã dùng khuỷu tay đánh vào Daniel Brookwell khi các cầu thủ đang chờ thực hiện quả phạt đền

Tại phiên tòa ở Caernarfon Magistrates’ Court (Bắc Wales), công tố viên khẳng định đây là “một vụ tấn công có chủ đích”, bác bỏ lời khai từ phía Taylor rằng anh bị đối thủ phạm lỗi và khiêu khích trước đó. Theo hồ sơ vụ án, tình huống xảy ra ở hiệp hai trận đấu hôm 17/1, khi Porthmadog được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi với Brookwell. Trong lúc hai cầu thủ đứng cạnh nhau chờ quả đá phạt được thực hiện, Taylor bất ngờ tung cùi chỏ cực mạnh vào mặt đối phương.

Brookwell cho biết anh thực sự bị ám ảnh sau sự việc. “Một cậu bé đã cho tôi xem đoạn clip quay lại những gì xảy ra. Tôi sốc thực sự và không hiểu điều gì khiến anh ta làm vậy. Bị đánh bất tỉnh ngay trong một trận bóng là trải nghiệm rất kinh khủng".

Cầu thủ này cũng thừa nhận vụ việc khiến anh mất dần sự tự tin và niềm vui với bóng đá. “Tôi rất khó để trở lại chơi bóng như trước đây nữa. Sự cố này đã lấy đi cảm giác tận hưởng mà tôi từng có với môn thể thao này".

Trong phần bào chữa, luật sư cho biết Taylor vẫn khẳng định Brookwell đã buông lời đe dọa trước khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Shrewsbury Town FC. cũng thừa nhận hành động của mình là “không thể bào chữa” và muốn gửi lời xin lỗi.

Luật sư còn cho biết Taylor mắc bệnh tiểu đường và tin rằng lượng đường huyết thấp cùng việc bị kích động có thể đã ảnh hưởng tới hành vi của anh. Tòa án xác định đây là hành vi nghiêm trọng, đủ ngưỡng để nhận án tù. Dẫu vậy, Taylor vẫn được hưởng án treo: 24 tuần tù nhưng hoãn thi hành trong vòng một năm.

Ngoài ra, anh còn phải bồi thường 200 bảng Anh cho nạn nhân, nộp thêm 154 bảng phụ phí và 85 bảng án phí. Ngay sau scandal, Trearddur Bay FC xác nhận đã chấm dứt hợp tác với Taylor “có hiệu lực ngay lập tức”. CLB tuyên bố không dung thứ cho bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Brookwell, CPD Porthmadog cùng toàn bộ cộng đồng bóng đá địa phương.