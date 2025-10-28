Câu nói đang gây bão MXH của Phương Oanh

Trong tập 34 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, phân đoạn trò chuyện giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và Lam (Quỳnh Kool) khiến khán giả vô cùng xúc động, đặc biệt là qua lời khuyên chân thành mà Mỹ Anh dành cho người em đang bế tắc trong hôn nhân.

“Các cụ đã nói rồi, cơm nguội nhà mình nhưng là cơm nóng nhà người khác đấy. Nên em hoàn toàn có thể mất Toàn nếu em không biết trân trọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng những điều em có là việc hiển nhiên và nó sẽ mãi ở đấy chờ em', Mỹ Anh nói với Lam.

Phân cảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Hàng loạt khán giả chia sẻ lại câu nói của Mỹ Anh kèm theo bình luận: “Nghe thấm từng chữ”, “Phụ nữ thời nào cũng dễ quên mất điều này”, hay “Đôi khi chỉ cần một câu như vậy để thức tỉnh”.

Câu thoại của Phương Oanh không chỉ chạm tới cảm xúc mà còn khiến người xem chiêm nghiệm. Bởi trong cuộc sống hôn nhân, sự quen thuộc đôi khi lại là con dao hai lưỡi, khiến người ta quên mất việc vun đắp, gìn giữ và trân trọng.

Dưới những bài đăng của Gió ngang khoảng trời xanh, netizen cho rằng đây là một trong những lời thoại đáng nhớ nhất của Phương Oanh từ đầu phim tới nay. Cách cô thể hiện cảm xúc vừa điềm tĩnh, vừa ẩn chứa nỗi đau từng trải khiến nhiều người xem rưng rưng.

Trên các diễn đàn phim Việt, rất nhiều người đồng cảm với tâm trạng của Lam, người phụ nữ chỉ nhận ra giá trị của hôn nhân khi đối diện nguy cơ mất đi. Đồng thời, diễn xuất của Phương Oanh trong phân đoạn này cũng được khen tinh tế.

Thậm chí có người còn khẳng định, có lẽ ai cũng có 1 người bạn như Mỹ Anh, dùng sự tỉnh táo của bản thân để vun vén cho bạn của mình.

Câu nói “Cơm nguội nhà mình nhưng là cơm nóng nhà người khác” hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, được ví như “kim chỉ nam” cho những ai đang đánh mất sự trân trọng trong tình yêu và hôn nhân.

Có lẽ nhờ những phân cảnh này, mà Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng (Rating) phim Việt trên sóng VTV trong tuần từ 20/10 đến 26/10/2025 theo báo cáo từ VTV Ratings.