Cầu gai cát xuất hiện dày đặc ở bờ biển Nha Trang, có nguy hiểm không?

Hàng loạt cầu gai cát theo sóng biển dạt vào bờ, xuất hiện dày đặc sát mép nước tại một số khu vực ở Nha Trang. Người dân, du khách được khuyến cáo quan sát kỹ khi tắm biển, vui chơi trên bãi cát.

Những ngày gần đây, bờ biển Nha Trang ghi nhận cầu gai cát xuất hiện với mật độ dày, chủ yếu tại các khu vực nước nông và sát bờ. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của người dân, du khách, đồng thời khiến nhiều người lo ngại nguy cơ bị gai đâm khi tắm biển, vui chơi.

Theo ghi nhận, cầu gai cát chủ yếu xuất hiện sát mép nước trên các bãi cát, sau khi bị thủy triều và sóng biển đẩy vào bờ.

Cầu gai cát xuất hiện dày đặc tại bờ biển Nha Trang.

Cầu gai cát có kích thước khoảng bằng nửa trái chôm chôm, màu trắng với các vằn nâu, toàn thân phủ lớp gai cứng như những sợi cước. Khi giẫm phải, người dân có thể cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Một số người dân cho biết dùng chanh cắt đôi chà lên vùng bị gai đâm có thể giúp giảm cảm giác khó chịu.

Do phần lớn cầu gai cát vẫn ở dưới nước nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng chỉ có thể xử lý những cá thể đã bị sóng đánh dạt lên bãi.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết cầu gai cát xuất hiện với số lượng đột biến tại khu vực bãi biển Nha Trang do đang vào mùa sinh sản và bị dòng nước đẩy vào bờ.

Theo ông Vân, cầu gai cát không gây ngộ độc nguy hiểm như sứa và không có tính độc hại cao. Tuy nhiên, nếu người dân đi chân trần giẫm phải có thể cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Trẻ em và những người có làn da nhạy cảm có thể dễ bị kích ứng hơn.

Cầu gai cát phủ lớp gai cứng như những sợi cước.

Đây không phải lần đầu cầu gai cát xuất hiện tại bãi biển Nha Trang. Trong năm 2014 và 2019, loài sinh vật này từng thường xuyên được ghi nhận dạt vào khu vực bờ biển.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển, vui chơi trên bãi cát cần chú ý quan sát, hạn chế đi chân trần tại những khu vực có nhiều cầu gai cát để tránh giẫm phải. Đặc biệt, trẻ nhỏ cần được người lớn trông coi, chú ý khi vui chơi gần mép nước.