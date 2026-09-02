Hơn 50 người cùng bước lên cầu trong lễ khánh thành, chỉ ít phút sau, sự cố kinh hoàng đã xảy ra.

Một cây cầu treo mới khánh thành tại Indonesia bất ngờ gặp sự cố khi hơn 50 người cùng lúc đi qua, khiến nhiều người rơi xuống từ độ cao gần 20m và một số người bị thương.

Sự việc xảy ra tại làng Margacinta, Tây Java, Indonesia, trong lễ khánh thành cầu treo Pongpet. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hàng chục người đang cùng lúc di chuyển trên cầu thì công trình bất ngờ nghiêng mạnh sang một bên.

Đám đông cùng lúc đi bộ qua cây cầu trước khi xảy ra sự cố (Ảnh: The Sun)

Sự cố khiến nhiều người hoảng loạn. Một số người rơi xuống phía dưới, trong khi những người khác cố bám chặt vào lan can để không bị ngã.

Giới chức địa phương cho biết không có trường hợp tử vong, tuy nhiên một số người đã bị thương nhẹ. Trong số những người bị thương có ông Ling Ling Nugraha Senjaya, Trưởng phòng Công trình công cộng, người bị trầy xước sau vụ việc.

Theo chia sẻ từ giới chức địa phương, khoảng 50 người đã cùng lúc đi qua cầu, vượt quá số người được phép lưu thông trên công trình. Một sợi cáp treo ở phía bên trái sau đó bị tách khỏi điểm neo chính, khiến cầu nghiêng xuống.

Khoảnh khắc cây cầu gặp sự cố, nghiêng mạnh khiến nhiều người hoảng loạn (Ảnh: The Sun)

Tuy nhiên, quân đội Indonesia, đơn vị tham gia xây dựng cây cầu, khẳng định công trình không bị sập hoàn toàn.

Chuẩn tướng Donny Pramono cho biết phần kết cấu chính của cây cầu vẫn còn nguyên vẹn. Theo ông, sự cố xảy ra khi một sợi cáp treo ở một bên cầu bị tuột khỏi điểm neo.

Trước đó, người dân địa phương đã được cảnh báo về giới hạn số người được phép đi qua cầu cùng lúc. Trưởng làng Margacinta, ông Enceng Anwar Solihin, cho biết mỗi lần chỉ nên có tối đa ba người đi qua cầu.

Tuy nhiên, sau lễ khánh thành, đông người dân đã cùng lúc bước lên cầu. Theo ông Donny Pramono, sự hào hứng của người dân khiến quy định về số lượng người qua cầu không được tuân thủ.

Ông Enceng Anwar Solihin, người có mặt trên cầu khi sự cố xảy ra, cho biết ông đã cảm thấy cây cầu rung lắc mạnh chỉ ít phút trước đó.

“Cây cầu bắt đầu rung lắc sang một bên. Tôi thậm chí còn nói với bà nhiếp chính: ‘Thưa bà, bà không sợ sao?’”, ông kể lại.

Chỉ ít phút sau, cây cầu bất ngờ nghiêng xuống, khiến những người có mặt trên cầu hoảng loạn. Một số người rơi xuống từ độ cao khoảng 20 mét.

Cầu Pongpet dài khoảng 60 mét và là tuyến kết nối quan trọng giữa nhiều ngôi làng trong khu vực. Người dân sử dụng cây cầu để đi học, đến cơ sở y tế và đi làm. Sau sự cố, cây cầu đã được đóng cửa để kiểm tra và sửa chữa.

Nguồn: The Sun