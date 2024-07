Câu được cục sắt dưới hồ, người đàn ông hoảng sợ khi biết sự thật: Có thể phát nổ bất cứ lúc nào!

Ngày 26/6, anh Viên (sinh sống tại huyện Nam Đan, tỉnh Quảng Tây) đến một hồ chứa nước gần nhà để câu cá. Sau 30 phút chờ đợi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh bắt đầu sốt ruột. Bất chợt, phao câu rung lên, anh Viên mừng rỡ giật cần. Tuy nhiên, "con cá" dường như rất nặng, anh phải rất khó khăn mới kéo lên được.

Ban đầu, anh Viên hào hứng nghĩ đây chắc chắn là một con cá "khủng", ít nhất cũng phải 10 cân. Nhưng khi vật thể lạ nhô lên khỏi mặt nước, anh mới tá hỏa nhận ra đó không phải cá mà là một "cục sắt" hình thù kỳ quái. Vì tò mò, anh vẫn cố kéo vật thể lạ lên bờ.

Sau khi mang được vật thể đó lên và nhìn kỹ lại, anh Viên phát hiện "cục sắt" có hình dáng rất giống một quả bom mà anh từng thấy trên phim ảnh. Lo sợ đây là bom thật, anh vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh, rất có thể bên trong vẫn còn thuốc nổ và nguy cơ phát nổ là rất cao.

Cận cảnh quả bom mà anh Viên "câu" được. Ảnh: Sohu

Nghe cảnh sát giải thích, anh Viên vô cùng sợ hãi. May mắn là trong quá trình vớt quả bom, không có vấn đề gì xảy ra. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, đồng thời liên hệ với đội rà phá bom mìn chuyên nghiệp đến xử lý. Quả bom sau đó đã được đưa đến một khu vực vắng vẻ để kích nổ an toàn.

Câu chuyện "câu được bom" của anh Viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận hài hước, cho rằng "câu cá không dính cá mà dính bom" quả là trải nghiệm hiếm có. Một số người khác thì bày tỏ sự lo lắng về tình trạng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp câu được bom mìn ở Trung Quốc. Trước đó, vào năm 2018, một người đàn ông ở Nam Ninh cũng đã câu được một quả bom cối khi đang câu cá trên sông. Những sự việc như vậy là lời cảnh tỉnh cho người dân về nguy hiểm tiềm ẩn từ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đồng thời cho thấy sự cần thiết phải tăng cường công tác rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Sohu