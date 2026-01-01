HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Câu đố mẹo khiến ai cũng bật cười: 'Cái gì càng nặn càng nhẹ?'

Khánh Sơn |

Nghe qua tưởng vô lý, nhưng câu đố này lại có đáp án cực kỳ thú vị, thử thách khả năng suy luận của cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

“Cái gì càng nặn càng nhẹ?” là câu đố quen thuộc nhưng không phải ai cũng trả lời ngay được. Nhiều người nghĩ đến đất sét, bột hay đồ vật cụ thể, nhưng càng suy nghĩ lại càng rối.

Thực chất, đáp án nằm ở thứ vô hình mà ta vẫn chạm vào mỗi ngày. Càng nặn, càng bóp thì nó càng thoát ra, trở nên nhẹ hơn. Đáp án chính là không khí. Một câu đố ngắn gọn, dí dỏm nhưng đủ khiến người chơi phải “à lên” khi biết lời giải.

Câu đố mẹo khiến ai cũng bật cười: “Cái gì càng nặn càng nhẹ?” (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.

