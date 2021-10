Câu chuyện ít biết về ông trùm đại lý Dubai chuyên bán siêu xe cho đại gia Việt: ‘Chỉ cần bạn có tiền, xe gì tôi cũng tìm được’

Thoạt nhìn, chắc hẳn bạn sẽ không để ý những câu chuyện ẩn sau nụ cười thân thiện của Abdulla Al Ketbi là gì. Không dễ để có được một buổi nói chuyện ông chủ showroom Alain Class Motors, vì ông quá bận rộn với cuộc sống chỉ xoay quanh việc kinh doanh ô tô thể thao.

Abdulla Al Ketbi bên cạnh những chiếc siêu xe trong showroom của mình. Ảnh: Top Gear

Khởi nghiệp

Abdulla Al Ketbi thuở đầu dựng nghiệp vốn là chàng doanh nhân có niềm đam mê bất tận với những mẫu xe hiệu suất cao của Mercedes. Ông thường xuyên tìm cách mua những chiếc xe Mercedes mới nhất và tốt nhất. Điều này thu hút sự chú ý của bạn bè và đối tác kinh doanh của ông. Họ hỏi rằng liệu ông có thể bán những chiếc xe đắt giá ấy không. Vậy là, Abdulla Al Ketbi bắt đầu nhập khẩu một số lượng nhỏ xe Mercedes từ Đức đến UAE vào năm 1992.

Ông nhanh chóng nhận được rất nhiều sự ủng hộ cho dự án này, và vào năm 1995, ông mở showroom Alain Class Motors đầu tiên, tại Al Ain, quê hương ông. Việc làm ăn phát đạt đến mức ông nhanh chóng mở rộng quy mô. Ngày nay, showroom độc đáo này có 5 chi nhánh, 3 ở Dubai và 1 ở Al Ain. Ông ấy cũng có kế hoạch mở rộng ra quốc tế.

Công việc kinh doanh

Nếu hỏi bí quyết kinh doanh của Abdulla Al Ketbi thì câu trả lời rất đơn giản: "Về cơ bản, tôi kinh doanh các mối quan hệ". Quả thực, thói quen hàng ngày của ông là chuyện quan hệ. Chính vì vậy, tất cả các vị khách đều được chào đón tại showroom. Ông luôn giữ cam kết mà không dễ thỏa hiệp, đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng cao nhất.

Bên cạnh sự nhã nhặn và lịch sự, ông Al Ketbi cho rằng kiến ​​thức về bản chất con người là điều cần thiết cho công việc kinh doanh. "Bạn không bao giờ có thể biết chính xác ai sẽ mua một chiếc xe hơi", ông cười với nhà báo phỏng vấn.

Abdulla Al Ketb được trao tặng Huân chương Phục vụ Cộng đồng từ Tướng Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan để ghi nhận việc Alain Class Motors được xếp hạng là đại lý ô tô đứng đầu thế giới năm 2015. Ảnh: Alain Class Motors

Cuộc sống hàng ngày của ông Al Ketbi xoay quanh khoảng 100 chiếc ô tô, nhiều xe là loại độc nhất trong thế giới xe thể thao. Ví như chiếc Koenigsegg CCXR Special (chỉ có 2 chiếc tồn tại trên toàn thế giới), Fenyr Supersport, Maserati MC-12 Limited Edition hoặc Ford Mustang Shelby GT 500 Fastback, một trong ba mẫu xe được sử dụng để quay bộ phim nổi tiếng "Gone in 60 seconds" (Biến mất trong 60 giây) kể về tay chôm xe nổi tiếng do tài tử Nicolas Cage thủ vai. Bên cạnh đó, những chiếc xe cổ điển như Ferrari 458 Spider, Mercedes-Benz SLS AMG và nhiều mẫu xe Rolls-Royce cũng có mặt ở showroom.

Đại lý Alain Class Motors có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xe hơi sang trọng và độc đáo. Ảnh: royist

Niềm đam mê

Trong các buổi phỏng vấn, ông Al Ketbi luôn giữ nhịp nói chuyện ung dung bình tĩnh. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy sự say mê của ông khi nhắc đến xe thể thao. Khi nói về những viên đá quý trong bộ sưu tập riêng của mình, một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên khuôn mặt, cho thấy trong thâm tâm ông không chỉ là một doanh nhân xuất sắc mà hơn hết còn là một người mê xe.

Ông Al Ketbi sở hữu nhiều mẫu xe lạ lùng rất khó lùng kiếm trên thị trường, như Pontiac Firebird Trans-Ams, Datsun Z và các phương tiện đặc biệt khác - chỉ vì ông thích hoặc cảm thấy đặc biệt.

Abdulla Al Ketbi cho thấy đam mê cá nhân và sự nghiệp hoàn toàn có thể đồng hành cùng nhau. Ở ông có một sự cân bằng hoàn hảo giữa một tay say mê xe cộ "như điếu đổ" và một doanh nhân tỉnh táo lý trí.

Chỉ cần đề cập đến chuyện kinh doanh, ông chuyển ngay "mode" nghiêm túc và thực tế. Dịch vụ khách hàng là ưu tiên hàng đầu của ông. Công việc được kết nối với sở thích lớn nhất đơn giản là khiến công việc này trở nên dễ dàng hơn.

Các mối quan hệ kinh doanh của Al Ketbi thường đến từ Thụy Sĩ và châu Âu. Tại đây, ông là khách hàng quen thuộc lâu năm của công ty cho thuê xe sang nổi tiếng Edel & Stark. "Chất lượng dịch vụ cao của Edel & Stark khiến tôi nhớ đến các phòng trưng bày của mình ở UAE. Cũng giống như công việc kinh doanh của tôi, những chiếc xe của Edel & Stark luôn có chất lượng cao nhất, điều vô cùng quan trọng khi làm trong ngành này."