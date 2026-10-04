HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cầu cạn đang lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

Nam Giang
|

Cầu cạn cảnh quan uốn lượn giữa những hàng cây đang dần thành hình bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hạng mục nổi bật trong không gian “Dải lụa ký ức”, dự kiến mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

- Ảnh 1.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian Dải lụa ký ức tại khu vực phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

- Ảnh 2.

Điểm nhấn của Dải lụa ký ức là cầu cạn khung sắt, lối đi lát gỗ kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo không gian tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh cho người dân, du khách.

- Ảnh 3.

Ghi nhận ngày 3/10, công trình đang dần thành hình.

- Ảnh 4.

Tuyến đi bộ uốn lượn qua khu vườn ven hồ, chuyển hướng theo hệ thống cây xanh hiện hữu. Dải lụa ký ức được kỳ vọng gợi mở những câu chuyện về ký ức đô thị và hồ Hoàn Kiếm - không gian văn hóa, lịch sử gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội.

- Ảnh 5.

Cầu được nâng khỏi mặt đất, đi qua tầng cây thấp và thảm cỏ, hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ của những cây lớn.

- Ảnh 6.

Từ một số vị trí trên cầu người đi có thể nhìn ra mặt hồ, Tháp Rùa và cảnh quan quen thuộc của hồ Hoàn Kiếm.

- Ảnh 7.

Những đoạn chuyển hướng được mở rộng thành khoảng dừng để người dân, du khách ngắm cảnh, trò chuyện và chụp ảnh.

- Ảnh 8.

Theo đại diện UBND phường Hoàn Kiếm, “dải lụa” không chỉ là hình thức của tuyến cầu mà còn tạo một hành trình với những góc nhìn liên tục thay đổi về hồ Hoàn Kiếm, để mỗi người có trải nghiệm và ký ức riêng.

- Ảnh 9.

Các khung gương đang được lắp đặt sát hồ, tạo thêm điểm tham quan, chụp ảnh trong tổng thể không gian.

- Ảnh 10.

Dải lụa ký ức dự kiến được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

- Ảnh 11.

Sau khi kết thúc trưng bày, các hạng mục sẽ được tháo dỡ, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được hoàn trả nguyên trạng. Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết: “Sự biến mất ấy không phải hạn chế của tác phẩm, mà là một phần của ý tưởng. Bởi điều tác phẩm muốn lưu lại không nhất thiết là một cấu trúc vật chất tồn tại lâu dài”.

- Ảnh 12.

Phối cảnh không gian bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm.

Trương Phi có gì khiến Lữ Bố phải dè chừng đến vậy? Nhìn dàn 5 mãnh tướng dưới trướng là đủ hiểu
Tags

Hồ Hoàn Kiếm

ký ức

cầu cạn

UBND phường Hoàn Kiếm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại