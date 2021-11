Antwain Fowler (6 tuổi) "bén duyên" với Internet hai năm trước sau khi một đoạn clip dài đúng 5 giây của cậu bé được lan truyền và chia sẻ mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng. Trong đoạn video là cảnh em đang ngồi trong một chiếc xe hơi.

Cậu bé cất câu hỏi với vẻ mặt hơi cau có "Where We Bout To Eat At?" (Chúng ta ăn ở đâu giờ?) rồi hờn dỗi ngoảnh đi, cúi gằm mặt một cách chán nản như ông cụ non khiến nhiều người lớn phải bật cười. Đoạn video này sau đó được biến tấu thành loạt meme đáng yêu và được đông đảo dân mạng sử dụng.

Biểu cảm phụng phịu đáng yêu của cậu bé Antwain khiến cư dân mạng lịm tim

Cậu bé với câu hỏi kinh điển "Ăn ở đâu giờ?" đã qua đời

Vừa qua, trên fanpage cá nhân @_antwainsworld với hơn 600 nghìn lượt theo dõi, mẹ của Antwain đột ngột thông báo rằng "thiên thần nhí" đã ra đi. Được biết, nguyên nhân là do căn bệnh miễn dịch hiếm gặp mà Antwain không may mắn gặp phải. Thông tin này khiến đông đảo fan yêu mến cậu bé vô cùng sốc và xót xa.

"Tại sao thưa Chúa? Nỗi đau này con không thể vượt qua", mẹ của cậu bé viết trong bài đăng đầu tiên hôm Chủ nhật (21/11).

Antwain và mẹ của em sở hữu lượng lớn người theo dõi trực tuyến. Kênh YouTube AntwainsWorld của họ có hơn 245.000 người đăng ký và 36 triệu lượt xem. Tài khoản này được tạo vào năm 2013, thường đăng tải các video với nội dung như Antwain đi spa và hay thực hiện các thử thách hot cùng gia đình.

Trước đó, Antwain được chẩn đoán mắc chứng rối loạn suy giảm miễn dịch hiếm gặp được gọi là bệnh ruột tự miễn vào tháng 7/2015. Đây là một tình trạng hiếm gặp ở trẻ em, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể tự tấn công, gây kích ứng ruột, theo Trung tâm Y tế Bệnh viện Nhi Cincinnati.

Trên trang GoFundMe nơi mẹ của Antwain đang kêu gọi gây quỹ, cô cho biết con trai không thể uống sữa hoặc ăn thức ăn đặc từ khi còn nhỏ. Cậu bé đã trải qua hơn 25 cuộc phẫu thuật và nhập viện vô số lần vì vấn đề sức khoẻ: "4 năm đầu đời của con tôi là một cuộc chiến sinh tồn thực sự". Mẹ của Antwain cũng không quên gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ về cả tinh thần và vật chất của người hâm mộ dành cho con mình suốt những năm qua: "Từ tận đáy lòng mình, tôi rất biết ơn các bạn".

Nguồn: Yahoo