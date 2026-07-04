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Cậu bé tông xe khiến 10 nhà sư Thái Lan thiệt mạng có thể bị xử lý thế nào?

Kông Anh/VTC News
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Cậu bé 11 tuổi, người Thái Lan tông 10 nhà sư thiệt mạng đang được chuyển đến cơ quan bảo vệ trẻ em để đánh giá và mẹ cậu bé cũng đi cùng.

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến nhóm sư ở Mukdahan đã tăng lên 10 người. Trong đó, 5 nhà sư tử vong tại chỗ và 5 nhà sư khác tử vong tại bệnh viện.

Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy cậu bé này lén lên chiếc xe bán tải của gia đình mà không được bố mẹ cho phép, điều khiển xe chạy khoảng 10 km trước khi mất lái và gây ra thảm kịch. Các nhà sư gặp nạn khi đang thực hiện chuyến hành hương từ ngôi chùa ở tỉnh Mukdahan tới tỉnh Ubon ‌Ratchathani lân cận.

Hiện trường vụ tai nạn liên quan đến các nhà sư. (Ảnh: AeEw Nucharee)

Trưởng đồn Cảnh sát thành phố Mukdahan Prayut Ruanthongkam cho biết cậu bé chưa thể cung cấp lời khai cho cảnh sát, do vẫn đang hoảng loạn.

Theo luật pháp Thái Lan, trẻ em dưới 12 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, điều tra viên phải chuyển sự việc cho các cơ quan chức năng theo Luật Bảo vệ Trẻ em để xem xét biện pháp phù hợp.

Điều 56 Luật Giao thông đường bộ năm 1979 cũng cấm chủ xe giao phương tiện cho người không có giấy phép lái xe hoặc người có giấy phép không phù hợp. Người vi phạm điều này sẽ bị phạt hành chính lên đến 2.000 baht (khoảng 60 USD).

Cùng với đó, Điều 429 của Bộ luật Dân sự và Thương mại quy định cha mẹ hoặc người giám hộ cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với thiệt hại do người chưa thành niên gây ra, trừ khi có thể chứng minh họ đã giám sát đứa trẻ cẩn thận nhưng vẫn không ngăn được hậu quả.

Hiện tại, cảnh sát Thái Lan vẫn tiếp tục điều tra các tình tiết xung quanh vụ tai nạn và chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 2/7 trên đường ở huyện Mueang, tỉnh Mukdahan, Thái Lan. Báo cáo ban đầu cho thấy 5 nhà sư thiệt mạng tại chỗ và 5 người khác sau đó qua đời tại bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng lên 10. Nhóm này gồm 34 nhà sư đang đi hành hương và 5 cư sĩ đang trên đường từ thị trấn Mukdahan đến Ubon Ratchathani.

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