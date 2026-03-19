Cậu bé sinh ra không có não sống 12 năm cuộc đời thế nào?

Trevor Judge Waltrip chào đời tại Shreveport, bang Louisiana (Mỹ) vào năm 2001 trong tình trạng vô cùng đặc biệt. Cậu mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến hai bán cầu não gần như không tồn tại. Tình trạng này được gọi là hydranencephaly, một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, khiến Trevor chỉ còn phần thân não, bộ phận giúp duy trì các chức năng cơ bản như thở, nhịp tim và phản ứng với kích thích vật lý.

Trevor không thể nói hay nhìn thấy. Dù vậy, cậu vẫn sống sót qua năm đầu đời, điều mà các bác sĩ xem là “độc nhất”, bởi ban đầu họ dự đoán cậu chỉ có thể sống khoảng 12 tuần. Thế nhưng, Trevor đã sống được tới 12 năm.

Trevor sinh ra với bệnh não úng thủy nặng

Sự sống của cậu được duy trì nhờ sự chăm sóc tận tụy từ gia đình. Trevor được nuôi ăn qua ống dẫn, đồng thời các bác sĩ và chuyên gia trị liệu thường xuyên kích thích vận động để hỗ trợ cơ và khớp.

Mẹ của Trevor, Elizabeth, cho biết dù mang nhiều hạn chế, cậu vẫn rất “nhạy cảm” và không thích ở một mình. Bà chia sẻ với KSLA News 12 vào năm 2014: “Thằng bé cảm nhận được điều đó.”

Đến năm 2005, bà cho biết Trevor phát triển khá tốt, tăng cân và thậm chí mọc được 15 chiếc răng. “Nó biết cắn, nghĩa là nó có nhận thức về hành động của mình”, bà nói. Cũng trong năm đó, Elizabeth bày tỏ: “Tôi tin rằng con tôi có mặt trên đời vì một lý do nào đó và tôi biết ơn điều đó mỗi ngày.”

Phim chụp X-quang cho thấy hộp sọ của cậu bé có chất lỏng lấp đầy các khoang nơi đáng lẽ phải là bán cầu não của Trevor (Ảnh: KSLA, 2003)

Cậu bé vẫn lớn lên với sự trợ giúp của thiết bị y tế và trong tình yêu thương của gia đình

Trevor qua đời vào ngày 25/8/2014. Trong cáo phó, gia đình viết rằng cậu “được tất cả mọi người yêu quý, tràn đầy sức sống và cá tính” và sẽ luôn được nhớ đến.

Sau khi con trai mất, Elizabeth cho biết bà đã tìm được một nhóm hỗ trợ dành cho các bậc cha mẹ có con mắc tình trạng tương tự. “Chỉ cần biết rằng ngoài kia còn những đứa trẻ như vậy, vì trước đây tôi nghĩ mình là người duy nhất. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều”, bà chia sẻ.

Câu chuyện của Trevor đã chạm đến trái tim nhiều người. Một người bình luận dưới cáo phó viết: “Tôi chưa từng gặp cậu bé, nhưng câu chuyện của em đã khiến tôi xúc động sâu sắc.” Một người khác gửi lời chia buồn: “Xin gửi lời chia buồn tới gia đình vì sự ra đi của thiên thần nhỏ của họ.”

Nguồn: Fox8, Ladbible