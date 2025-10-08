Mới đây, một vụ tai nạn xe ô tô đã xảy ra tại Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đáng nói là hành động của con trai nạn nhân sau đó đã khiến các netizen vô cùng xúc động. Nhiều người đã không ngớt lời khen ngợi rằng cậu bé hẳn đã được nuôi dạy rất tốt nên mới có được phản ứng như vậy.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ hãng tin 8world cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày thứ Bảy, 4/10 vừa qua tại một đường hầm ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cậu bé quỳ xuống cầu xin người đi đường giúp đỡ.

Theo đoạn video ghi lại, những chiếc xe dường như liên tục di chuyển trong đường hầm thì một chiếc xe màu tối dừng lại giữa đường. Sau đó, một cậu bé đã mở cửa xe và quỳ xuống đất, rối rít cầu xin sự giúp đỡ. Nguyên nhân là do chiếc xe ô tô chở cậu bé bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn, khiến mẹ cậu bé bị thương.

Những người đi đường đã dừng lại và giúp đỡ các nạn nhân, trấn an cậu bé.

Theo TVB, người mẹ đã bất tỉnh sau vụ tai nạn. Có thông tin cho biết trên xe còn có hai bé gái khác, được cho là những đứa con khác của người phụ nữ.

Các tài xế trong đường hầm đã rất xúc động trước hành động của cậu bé, nhanh chóng dừng xe để giúp đỡ. Họ kéo hai đứa trẻ sang một bên và giúp mẹ cậu bé ra khỏi xe. Để ngăn chặn một vụ tai nạn khác xảy ra, các tài xế đã hành động rất nhanh chóng. Trong vòng ba đến bốn phút, họ đã gọi cảnh sát và đưa mẹ cậu bé đến bệnh viện bằng một chiếc xe khác.

Mẹ cậu bé cũng đã được người đi đường hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Trong một cuộc phỏng vấn với người mẹ sau khi cô này tỉnh lại và xem lại đoạn video do người đi đường ghi lại, người phụ nữ nói rằng mình không nhớ gì về vụ tai nạn. Tuy nhiên, cô đã khóc sau khi xem lại đoạn video vì hành động không ngờ của con trai. Người phụ nữ cũng nói thêm rằng cô hoàn toàn không biết con trai lại yêu thương mẹ nhiều đến như vậy. Khi hỏi trong tình thế ấy, cậu bé có sợ không, cậu bé trả lời rằng điều khiến cậu sợ nhất là mất mẹ, cô đã không kìm được nước mắt.

Trong khi đó, khi câu chuyện được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều người cũng đã dành những mỹ từ để nói về cậu bé như "Cậu bé này thật ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có hiếu quá", "Cậu bé được nuôi dạy tốt quá, tôi xem video mà cũng muốn bật khóc theo"...

Gia Linh (Theo Mothership)