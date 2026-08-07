Cậu bé hồi nhỏ đen nhẻm chụp ảnh cùng Quế Ngọc Hải: Giờ thành “ngôi sao”, cứ hô tên là cả nước mong có bàn thắng

Chàng cầu thủ trẻ cũng được nhận xét là có màn dậy thì thành công.

Đó chính là Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, đến từ Nghệ An) - cầu thủ khoác áo CLB Công an Hà Nội và cũng đang cùng ĐTQG Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Mới đây Đình Bắc đã đăng tải loạt ảnh cùng với Quế Ngọc Hải (sinh năm 1993) - một cầu thủ nổi tiếng khác cũng đến từ Nghệ An. Đáng chú ý là khoảnh khắc chung khung hình từ nhiều năm về trước của Đình Bắc và Hải Quế.

Quế Ngọc Hải và Đình Bắc ngày xưa (Ảnh: FBNV)

Đình Bắc và Quế Ngọc Hải hiện tại (Ảnh: FBNV)

Thời điểm đó Quế Ngọc Hải đang thi đấu cho CLB Sông Lam Nghệ An còn Đình Bắc cũng đang bắt đầu những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ từ “lò” Sông Lam Nghệ An. Chính quãng thời gian này, ngoài tập luyện với đội trẻ, Đình Bắc còn được sắp xếp vị trí nắm tay các cầu thủ đàn anh ra sân trước mỗi trận đấu, được gọi là player escort hay match mascot.

Cũng trong khoảnh khắc này, nhiều người bất ngờ vì màn dậy thì quá thành công của Đình Bắc. Cậu bé cắt đầu đinh và đen nhẻm năm nào đã trở thành chàng cầu thủ điển trai, trắng trẻo và sở hữu lượng fangirl đông đảo.

Thực tế, vì thể hình khiêm tốn (chỉ khoảng 1m5 ở tuổi 14, được gọi là Bắc Còi), Đình Bắc bị SLNA loại khỏi lò đào tạo - quyết định tưởng chừng khép lại giấc mơ chuyên nghiệp của Đình Bắc.

Sau đó Đình Bắc chuyển đến thử vận may tại CLB Quảng Nam, nơi anh bắt đầu lại từ đầu và dần khẳng định giá trị của mình. Tại đây, chàng cầu thủ trẻ góp công lớn trong hành trình thăng hạng V.League và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Hạng Nhất 2023. Anh chàng cũng nỗ lực rèn luyện cả vóc dáng và kỹ thuật.

Năm 2023, dưới thời HLV Philippe Troussier, Đình Bắc được triệu tập lên ĐTQG và gây dấu ấn tại Asian Cup khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản, trở thành cầu thủ trẻ nhất Việt Nam ghi bàn tại giải đấu.

Sau giai đoạn gặp vấn đề kỷ luật ở Quảng Nam, anh chuyển sang CLB Công an Hà Nội từ giữa năm 2024. Đến năm 2025, Đình Bắc bứt phá mạnh mẽ, trở thành nhân tố nổi bật giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, đồng thời nhận nhiều bằng khen và giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025.

Hiện tại Đình Bắc cao 1m8, sở hữu thể lực và sự khéo được cả fan bóng đá trong nước và quốc tế ghi nhận. Anh chàng được đánh giá là nhân tố nổi bật trong đội hình ĐTQG Việt Nam của HLV Kim Sang Sik trên hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Bởi lẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo, Đình Bắc sở hữu khả năng bứt tốc, xử lý bóng khéo léo và đặc biệt là sự tự tin khi đối đầu với hàng thủ đối phương. Mỗi khi anh có bóng và bắt đầu tăng tốc, tiếng BLV gọi tên “Đình Bắc!” dường như cũng khiến hàng triệu người hâm mộ phía trước màn hình lập tức chờ đợi một điều: bàn thắng.

Đình Bắc đang là một trong những mũi tấn công đáng chú ý của ĐT Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Trên MXH, Đình Bắc sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok, được đông đảo cư dân mạng yêu quý. Không ít người nhận định Đình Bắc đang là hiện tượng bóng đá số 1 Việt Nam. Bởi không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, nam cầu thủ còn phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành hình mẫu mới của thế hệ cầu thủ trẻ vừa có tài năng lẫn ngoại hình sáng.

Về phần Quế Ngọc Hải, chàng cầu thủ cũng có nhiều thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp. Hải Quế hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ và là đội trưởng cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tại V.League 1.

Quế Ngọc Hải có nhiều năm khoác áo ĐTQG Việt Nam và đảm nhận vị trí đội trưởng ĐTQG. Chàng cầu thủ không chỉ mang đến sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, mà còn là điểm tựa về bản lĩnh và tinh thần cho các cầu thủ. Anh từng được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử Đông Nam Á và góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019.

Về cuộc sống hôn nhân, Quế Ngọc Hải kết hôn với Dương Thùy Phương - Hoa khôi Đại học Vinh. Cặp đôi chính thức về chung một nhà năm 2018 và đã có 3 em bé. Trong khi Quế Ngọc Hải có thu nhập từ bóng đá và quảng cáo thì Thùy Phương kinh doanh các sản phẩm làm đẹp.

Gia đình đang sở hữu căn nhà 3 tầng rộng 100m² tại Nghệ An, trong đó có phòng xông hơi trị giá khoảng 200 triệu đồng, cùng chiếc Porsche Macan có giá niêm yết hơn 3 tỷ đồng được mua vào năm 2022.