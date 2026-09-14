Cậu bé đi bộ gần 100km để tìm gặp mẹ: Gia cảnh đặc biệt khó khăn, bỏ học từ lớp 2, hay đi lang thang

Cậu bé 13 tuổi này mồ côi bố từ sớm, mẹ thường hay đi làm xa. Hiện em đang sống cùng vợ chồng chị gái.

Theo thông tin từ Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng), chiều 12/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực thôn Ka Tôi, xã Phước Năng, lực lượng tham gia tuần tra phát hiện cháu A Quốc (SN 2013, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi bộ một mình.

Qua hỏi thăm, lực lượng Công an xã được biết cháu Quốc đang đi tìm mẹ là Y Hành (SN 1992, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh). Ngay sau đó, cháu được đưa về trụ sở Công an xã để bảo đảm an toàn, chăm sóc và tìm hiểu thông tin về gia đình. Từ những thông tin cháu cung cấp, lực lượng Công an kiên trì liên hệ, xác minh để sớm kết nối cháu với gia đình. Đến tối cùng ngày, gia đình cháu Quốc đã đến Công an xã Phước Năng nhận lại cháu.

Liên quan đến trường hợp của cháu A Quốc, sáng 14/9, thông tin trên Thanh Niên, bà Y Lúa, Bí thư thôn Đăk Bể (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết bé trai 13 tuổi đã được chị gái và anh rể đón về nhà an toàn sau hành trình rời nhà đi tìm mẹ.

Trước đó, A Quốc rời nhà và đi bộ khoảng 100 km đến xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng), nơi em nghĩ mẹ đang ở, làm thuê. Hành trình đi bộ qua nhiều cung đường miền núi của cậu bé 13 tuổi diễn ra trong những ngày thời tiết thành phố Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài.

Công an xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) đón A Quốc về trụ sở cùng ăn tối. (Nguồn: Công an xã Phước Năng)

Theo lãnh đạo Công an xã Phước Năng, khi lực lượng phát hiện, Quốc đang đi bộ dưới mưa lớn. Em mang theo một chiếc điện thoại nhưng không có sim, chủ yếu sử dụng kết nối mạng để liên lạc với mẹ qua Messenger. Tuy nhiên, khi gặp lực lượng công an, điện thoại của Quốc đã hết pin. Nhận được thông tin, chị Y Kiêm, chị gái Quốc, cùng chồng lập tức di chuyển gần 100 km trong đêm để đón em về.

Cũng thông tin trên Thanh Niên, chị Y Kiêm - chị gái của A Quốc cho biết lâu nay cậu bé vẫn hay đi một mình tìm mẹ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ thường xuyên đi làm thuê ở xa, trong khi chị gái đã có gia đình riêng nên Quốc chỉ học đến lớp 2 rồi bỏ học. Hiện Quốc sống cùng chị gái và anh rể. Tuy nhiên, do mẹ thường xuyên đi làm xa nên A Quốc ít khi ở nhà và thường đi lang thang.

Thời điểm A Quốc đi tìm mẹ, mẹ em cùng bố dượng đang làm keo cho người thân tại xã Khâm Đức, giáp xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng).